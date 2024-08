Sagunt a Escena culmina amb un balanç de 8.400 espectadors

Prop de 8.400 persones han assistit a la 41a edició del festival Sagunt a Escena aquest mes d'agost, omplint pràcticament al 100% les localitats del Teatre Romà i reunint-se a les places i als carrers, on s'han programat els espectacles gratuïts de la secció Off Romà.

El festival, organitzat per la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través de l'Institut Valencià de Cultura, ha ofert un total de 22 propostes escèniques i musicals en 23 funcions entre l'1 i el 25 d'agost. Com cada any, l'oferta ha estat diversa, amb obres de teatre de text, dansa, música, circ i teatre gestual, i introduint aquest any com a novetat dos sets de dieis que es van programar, respectivament, a la inauguració ia la clausura.

“Un festival amb quatre dècades d'història i un espai patrimonial amb més de 2.000 anys suposa afrontar reptes continuats, que en el cas de Sagunt a Escena se superen gràcies al binomi de gestió publicoprivada i la bona conjunció dels equips de treball”, ha valorat la directora de l'esdeveniment, Inma Expósito.

Com a balanç de l'edició, la directora assenyala l'aposta per consolidar l'Off com a trobada ciutadana, plural, accessible i d'abast a tot el municipi i visitants. Pel que fa al contingut del Teatre Romà, l'objectiu ha estat mantenir l'equilibri entre una programació que seguira l'estela de la ja consolidada (autors clàssics de producció actual) amb la inclusió de propostes més arriscades i trencadores. Vuit de les nou funcions del Teatre Romà han penjat el cartell de 'localitats esgotades'.

El mil·lenari monument històric ha protagonitzat plens complets en les propostes de la Companyia Nacho Duato, El Bruixot, Valeria Castro, Eduardo Guerrero, les produccions recent estrenades al Festival Internacional de Mèrida, 'Medusa' (amb Victoria Abril) i ' La Paz (Celebració grotesca sobre Aristòfanes)', i la versió de 'Tirant lo Blanch' estrenada al Grec Festival de Barcelona. En el cas de la producció de l'IVC 'Les Troianes. Fucking Nowhere' va fregar pràcticament el ple.

Nous espais i públics a Off Romà

A l'èxit del festival també hi contribueix la secció Off Romà, programada en diferents espais a l'aire lliure repartits tant per Sagunt com pel Port de Sagunt. Enguany, a més d'ubicacions ja conegudes com la Glorieta, la Casa dels Berenguer, l'Auditori Triangle Umbral i el Centre Cívic, s'hi ha sumat un nou escenari, la plaça Antiga Moreria.

“La qualitat de Sagunt a Escena ve certificada pel públic, que ha esgotat les entrades per al Teatre Romà, però és també molt destacable l'augment d'espectadors i espectadores als espais d'Off de Sagunt i Port, fins i tot als nous emplaçaments. Reconeixem l'assistent fidel i rebem amb alegria el nouvingut, públic que també ens trobem als carrers, places, restaurants o espais culturals, que conviu amb el veïnat que cada agost ens acull i ens deixa gaudir d'aquesta herència cultural mil·lenària que impregna Sagunt”, destaca Expósito.

Amb una mitjana de 300 espectadors per representació, les cites que més interès van despertar a la ciutadania han estat 'El gran final', de Bucraà Circus; 'REM' de la Tròcola Circ; 'Sfumato', de Llum de fideu; i 'Verbena' de Col·lectiu Lamajara. En total es van comptabilitzar 3.200 persones.

Teatre accessible i participació ciutadana

Aquesta edició ha comptat per segon any consecutiu amb la col·laboració del projecte Teatre Accessible, cosa que ha permès que el públic amb necessitats especials haja pogut gaudir de funcions gràcies a l'oferta de bucle magnètic, subtítols, amplificació de so i altres mesures que faciliten el accés a les representacions. Aquest any les obres 'Medusa', amb dues funcions, i 'Tirant lo Blanc' han comptat amb aquest servei.

D'altra banda, la companyia Llum de fideu va convocar el veïnat a participar en la representació de 'Sfumato', una faula poètica sobre la relació entre espècies que va reunir al Centre Cívic més de 300 persones. Una dotzena de voluntaris es va introduir a la narrativa de la peça per construir un relat conjunt.

Sagunt a Escena és un festival organitzat per l'Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt i l'àrea de teatres de la Diputació de València.