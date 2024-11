Sánchez i quatre ministres es van posar a disposició de Mazón el dia de la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, estan dirigint totes les seues forces a presentar el Govern d'Espanya com el responsable de la catàstrofe de gestió dels efectes de la DANA del passat 29 de octubre que s'ha cobrat més de 210 vides humanes a la província de València, però també set a Castella-la Manxa i una a Andalusia. Feijóo, perquè diu que l'Executiu de Pedro Sánchez havia d'haver pres manu militari l'autogovern valencià per gestionar una Emergència de què els meteoròlegs estaven alertant una setmana. I Mazón, perquè considera que no va tenir i no té tots els recursos de l'Estat que necessita. La realitat dels missatges privats i trucades entre els membres del Govern de Pedro Sánchez amb el cap del Consell és una altra.

El 29 d'octubre el president del Govern, Pedro Sánchez, va escriure passades les 22.00 hores al president de la Generalitat per interessar-se per la situació de la DANA i per posar-se a la seua disposició, segons les fonts consultades pel Diario.es. Mazón, que ja disposava de la UME després de demanar-la primer per a Utiel a les 15.00 hores i després per a tota la província a les 20.30 hores, li va contestar que tot estava correcte i segons ha dit després el mateix president de la Generalitat per demanar-li “coordinar-se al màxim”. Abans, fins a quatre ministres i un secretari d'Estat s'havien comunicat amb Mazón i amb la consellera de Justícia, Salomé Pradas, per rebre instruccions i posar recursos a la seua disposició, ja que les competències en Emergències són de la Generalitat. El dia 30 d'octubre, una cinquena ministra, Diana Morant, va escriure a Mazón per oferir-li la seua col·laboració, aquesta vegada com a secretària general dels socialistes valencians. En aquest cas, “per oferir estabilitat”, expliquen des de l'equip de Morant, que ja ha anunciat que aprovarà els pressupostos de Mazón per al 2025.

La primera a estar en contacte amb Carlos Mazón va ser la delegada del Govern, Pilar Bernabé. Després d'arribar Mazón al Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) del seu copiós dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, el president va ser informat de tota la situació. A aquelles hores, la UME ja estava mobilitzada a Utiel i poc després, amb Mazón ja al Cecopi, es va demanar per a tota la província. Entre les 19.35 i les 20.20 hores, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va intentar contactar amb el president de la Generalitat Valenciana a través de tres trucades telefòniques que no van obtenir resposta. Va ser a les 20:20 quan, la també vicepresidenta i aspirant a comissària europea, li va enviar un SMS on li proposava: “Digues-me qualsevol cosa en què puguem ajudar”.

Aquest missatge de Ribera enviat des de Brussel·les va ser publicat en xarxes socials pel mateix Mazón per queixar-se de com presumptament tard va reaccionar el Govern. “El president de la CHJ està inquiet però manejant amb màxima prudència. Marlaska i protecció civil. Aemet seguint evolució”, li diu ella. Mazón ho va compartir a Twitter amb el missatge: “Prou manipulació. Aquest SMS [es va enviar] a les 20.20 després d'enviar l'alerta i sense cobertura al Cecopi. Això és el que va passar”. A Mazón se li va oblidar citar les tres trucades prèvies que no va respondre escudant-se en la falta de cobertura al Centre d'Emergències 112 de l'Eliana.

Hi va haver, a més, una trucada posterior. Segons van explicar fonts de Transició Ecològica a elDiario.es, després de l'SMS, l'equip de la vicepresidenta va aconseguir localitzar el president a través del telèfon mòbil d'algú que hi estava al costat i que se'l va fer arribar físicament. La mateixa ministra va explicar a la SER el contingut de la conversa: “Va ser una conversa curta: 'President, què ha passat, en què et podem ajudar i què vols que fem?' Ell em va dir: 'la situació anava bé, però s'ha desbordat aquesta vesprada. Et telefonaré en 10 minuts'. Morán, secretari d'Estat de Medi Ambient que depèn de Ribera, també es va posar en contacte amb una altra integrant del Govern de Mazón, la consellera de Justícia, cap a les 20.00 hores d'aquell dia Morán, en no poder localitzar el president Mazón, va trucar a Salomé Pradas per informar-la de la greu situació de la presa de Forata. mentre estava en un viatge de treball. Els problemes a Forata que va obrir les comportes, van ser els que van forçar el missatge d'alarma que va llançar a les 20.12 hores la Genertalitat Valenciana i que es preparava des de les 18 hores.

La vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, va ser la següent a intervenir i va trucar Carlos Mazón a les 21.03 hores. En aquest cas, Montero ha dit que tenia al seu costat el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, i que el Govern posaria a la seua disposició “tot allò necessari”. Mazón, segons les diferents fonts consultades i segons va dir dilluns el mateix president autonòmic, li va dir que tot “pintava molt malament”. El president de la Generalitat també hauria demanat que els efectius d'Interior i Defensa estigueren mobilitzats per a intervenir. A hores d'ara, la UME i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a la província de València estaven mobilitzats.

Passades les 22.00 hores van arribar els missatges del president Sánchez posant-se a disposició de la Generalitat i als quals Mazón va contestar de forma cordial i li va traslladar que tot correcte. Mazón ha assegurat que en aquest missatge va demanar a Sánchez la “màxima coordinació”.

El Govern d'Espanya va constituir aquella nit un comitè de crisi per al seguiment de la DANA a la Moncloa en què, a més de Montero, Grande-Marlaska, Robles i Ribera per videoconferència, va participar el ministre de Presidència i Justícia Félix Bolaños . La primera reunió es va produir en depedències del Departament de Seguretat Nacional al Complex de la Moncloa. Dimecres 30 d'octubre a primera hora del matí, la mateixa ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, es va posar en contacte amb Mazón a través de missatge per posar-se a la seua disposició com a líder dels socialistes valencians. Mazón va agrair el missatge. Des d'aquest contacte, Morant ha enviat un vaixell del CSIC a València per col·laborar en la recerca de cadàvers i ha anunciat que donarà suoport als pressupostos del 2025 que presente Mazón per a la reconstrucció.

El pas de ministres per les zones afectades ha estat important durant els últims dies, l'últim, Ángel Víctor Torres, que aquest dimarts ha estat presidint el Cecopi al costat de Mazón.

Amb aquesta bateria de trucades i missatges de vicepresidentes, ministres i el secretari d'Estat, la desídia del Govern que argueix Mazón és difícil de defensar. La proposta de Feijóo d'intervenció de la Generalitat per part del Govern suposava la destitució de Mazón a què el mateix cap del Consell es resisteix.