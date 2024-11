Sánchez y cuatro ministros se pusieron a disposición de Mazón el día de la DANA

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, están dirigiendo todas sus fuerzas a presentar al Gobierno de España como el responsable de la catástrofe de gestión de los efectos de la DANA del pasado 29 de octubre que se ha cobrado más de 210 vidas humanas en la provincia de Valencia, pero también siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Feijóo, porque dice que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debía haber tomado manu militari el autogobierno valenciano para gestionar una Emergencia de la que los meteorólogos venían alertando una semana. Y Mazón, porque considera que no tuvo y no tiene todos los recursos del Estado que necesita. La realidad de los mensajes privados y llamadas entre los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez con el jefe del Consell es otra.

El 29 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió pasadas las 22.00 horas al presidente de la Generalitat para interesarse por la situación de la DANA y para ponerse a su disposición, según las fuentes consultadas por elDiario.es. Mazón, que ya disponía de la UME tras pedirla primero para Utiel a las 15.00 horas y luego para toda la provincia a las 20.30 horas, le contestó que todo estaba correcto y según ha dicho después el propio presidente de la Generalitat para pedirle “coordinarse al máximo”. Antes, hasta cuatro ministros y un secretario de Estado se habían comunicado con Mazón y con su consellera de Justicia, Salomé Pradas, para recibir instrucciones y poner recursos a su disposición, ya que las competencias en Emergencias son de la Generalitat. El día 30 de octubre, una quinta ministra, Diana Morant, escribió a Mazón para ofrecerle su colaboración, esta vez como secretaria general de los socialistas valencianos. En este caso, “para ofrecer estabilidad”, explican desde el equipo de Morant, que ya ha anunciado que aprobará los presupuestos de Mazón para 2025.

La primera en estar en contacto con Carlos Mazón fue la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Tras llegar Mazón al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de su copiosa comida con la periodista Maribel Vilaplana, el presidente fue informado de toda la situación. A esas horas, la UME ya estaba movilizada en Utiel y poco después, con Mazón ya en el Cecopi, se pidió para toda la provincia. Entre las 19:35 y las 20:20 horas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, intentó contactar con el presidente de la Generalitat Valenciana a través de tres llamadas telefónicas que no obtuvieron respuesta. Fue a las 20:20 cuando, la también vicepresidenta y aspirante a comisaria europea, le mandó un SMS donde le proponía: “Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar”.

Este mensaje de Ribera enviado desde Bruselas fue publicado en redes sociales por el propio Mazón para quejarse de lo presuntamente tarde que reaccionó el Gobierno. “El presidente de la CHJ está inquieto pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y protección civil en ello. Aemet siguiendo evolución”, le dice ella. Mazón lo compartió en Twitter con el mensaje: “Basta de manipulación. Este SMS [se mandó] a las 20.20 después de enviar la alerta y sin cobertura en el Cecopi. Eso es lo que ocurrió”. A Mazón se le olvidó citar las tres llamadas previas que no respondió escudándose en la falta de cobertura en el Centro de Emergencias 112 de l'Eliana.

Hubo, además, una llamada posterior. Según explicaron fuentes de Transición Ecológica a elDiario.es, después del SMS, el equipo de la vicepresidenta consiguió localizar al president a través del teléfono móvil de alguien que estaba junto a él y que se lo hace llegar físicamente. La propia ministra explicó en la SER el contenido de la conversación: “Fue una conversación corta: 'Presidente, ¿qué ha ocurrido, en qué te podemos ayudar y qué quieres que hagamos?' Él me dijo: 'la situación iba bien, pero se ha desbordado esta tarde. Perdóname, te llamo en 10 minutos'. Esa fue la conversación que tuvimos. Lógicamente, no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente”.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente que depende de Ribera, también se puso en contacto con otra integrante del Gobierno de Mazón, la consellera de Justicia, hacia las 20.00 horas de aquel día. Morán, al no poder localizar la vicepresidenta a Mazón, llamó a Salomé Pradas para informarle de la grave situación de la presa de Forata. El secretario de Estado se encontraba en Colombia en un viaje de trabajo. Los problemas en Forata que abrió sus compuertas, fueron los que forzaron el mensaje de alarma que lanzó a las 20:12 horas y que se preparaba desde las 18 horas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, fue la siguiente en intervenir y llamó a Carlos Mazón a las 21:03 horas. En este caso, Montero dijo que tenía a su lado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que el Gobierno pondría a su disposición “todo lo necesario”. Mazón, según las distintas fuentes consultadas y según dijo el lunes el propio presidente autonómico, le dijo que todo “pintaba muy mal”. El presidente de la Generalitat habría pedido también que los efectivos de Interior y Defensa estuvieran movilizados para intervenir. A esas horas, la UME y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Valencia estaban movilizados.

Pasadas las 22.00 horas llegaron los mensajes del presidente Sánchez poniéndose a disposición de la Generalitat y a los que Mazón contestó de forma cordial y le traslado que todo correcto. Mazón ha asegurado que en ese mensaje pidió a Sánchez la “máxima coordinación”.

El Gobierno de España constituyó esa noche un comité de crisis para el seguimiento de la DANA en la Moncloa en el que, además de Montero, Grande-Marlaska, Robles y Ribera por videoconferencia, participó el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños. La primera reunión se produjo en dependencias del Departamento de Seguridad Nacional en el Complejo de la Moncloa. A primera hora de la mañana del miércoles 30 de octubre, la propia ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se puso a disposición de Mazón a través de mensaje para ponerse a su disposición como líder de los socialistas valencianos. Mazón agradeció el mensaje. Desde ese contacto, Morant ha enviado un barco del CSIC a Valencia para colaborar en la búsqueda de cadáveres y ha anunciado que apoyará los presupuestos de 2025 que presente Mazón para la reconstrucción.

El pase de ministros por las zonas afectadas ha sido importante durante los últimos días, el último, Ángel Víctor Torres, que este martes estuvo presidiendo el Cecopi junto a Mazón.

Con esta batería de llamadas y mensajes de vicepresidentas, ministros y el secretario de Estado, la desidia del Gobierno que arguye Mazón es difícil de defender. Mejor explicación tiene la propuesta de Feijóo de intervención de la Generalitat por parte del Gobierno. Pero eso suponía la destitución de Mazón a la que el propio jefe del Consell se resiste.