Sandra Gómez adverteix sobre el cas Català: “És tan opaca amb el seu salari com ho va ser en la venda de la universitat”

La candidata socialista a l’alcaldia i vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha advertit del que ha anomenat el “cas Català”, que la portaveu del PP és “tan opaca amb el seu salari com ho va ser en la venda de la universitat que va privatitzar, segons denuncia l’exrector de la VIU”.

En aquests termes ha valorat la informació publicada per elDiario.es que revela que l’exrector de la Universitat Internacional de València va denunciar “irregularitats” en la seua venda quan la portaveu del PP era consellera. En concret, Juan Manuel Badenas va advertir a l’Advocacia de la Generalitat d’un possible “perjudici als interessos” de l’Administració autonòmica i de la universitat, en un procés opac ple de clàusules de confidencialitat.

“Tres setmanes després que s’iniciara el cas Català, seguim sense que siga capaç de dir clarament quant cobra de la universitat que va privatitzar”, ha advertit i ha assenyalat que “ara, a més, veiem que l’exrector va denunciar presumptes irregulars en el procés de venda”.

Gómez ha lamentat que la portaveu del PP “haja vingut a València a presentar denúncies fake i a practicar la política de la faula mentre oculta quant cobra de la VIU, però també del CEU. La portaveu popular reconeix ser professora de totes dues universitats privades, però no apareixen les remuneracions que percep per exercir aquesta activitat en la declaració que presenta en les Corts Valencianes, on també exerceix de síndica popular”.

La candidata socialista a l’alcaldia de València ha insistit que “Catalá ha d’explicar cada vegada més coses sobre la seua relació amb la VIU”. Així ha assenyalat que ha d’explicar “quant cobra com a professora, si té també la compatibilitat per a fer classes en el CEU, quin va ser el seu procés d’accés a aquestes places i aclarir les irregularitats que denuncia l’exrector de la VIU”.

“És curiós que aquests dies veiem la portaveu del Partit Popular en dificultats serioses per a aclarir-nos a tots els valencians i valencianes quant cobra per desenvolupar la seua pretesa tasca docent”, ha afirmat i l’ha citada a “deixar d’enfangar la política amb faules i amenaces, perquè encara que siguem aforats com ella, seguirem denunciant la seua opacitat i falta de transparència en un cas que cada vegada és més térbol”.

Gómez ha recordat les amenaces de Català “avisant-nos que tinguérem molta cura perquè no érem aforats”. “Em sembla molt greu que s’amenace un regidor que fa la seua tasca de denunciar la falta de transparència”, ha assegurat i ha plantejat que darrere d’aquesta mena de declaracions la portaveu popular “deixa veure per a què volia l’escó de diputada”. “A mesura que avança el cas Català, potser entenem per què volia ser aforada”, ha conclòs.