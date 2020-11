Sandra Gómez: “No és viable en cap cas que el València CF es puga quedar en el vell Mestalla”

La informació avançada per elDiario.es sobre la sol·licitud per part de l’Ajuntament de València de l’anul·lació de l’actuació territorial estratègica (ATE) del nou estadi al maig de 2021 si el València CF no avança en la represa de les obres paralitzades des del 2009, unit a la caducitat de la sentència que declara il·legals les graderies del carrer Joan Reglà, ha alçat tanta expectació com dubtes sobre les possibilitats que tindria el club en cas de suspendre’s definitivament l’ATE.

No obstant això, la responsable de la gestió urbanística del consistori, la regidora i vicealcaldessa socialista Sandra Gómez, no té dubtes que només hi ha una alternativa legal i afirma, a més, que arribat el moment a l’equip de Govern no li tremolarà el pols.

Una vegada prescrita la sentència que declara il·legals part de les graderies del vell Mestalla, seria viable que el club es quedara en el seu estadi actual?

No és viable en cap cas. La caducitat de la sentència pot tindre el seu impacte per al club, perquè d’alguna manera era com tindre una espasa de Dàmocles planejant que ara no té, però encara així no hi ha una altra opció possible, està condemnat a anar-se a l’estadi de les Corts Valencianes.

Per què seria inviable plantejar que es quedara en l’actual coliseu de l’avinguda d’Aragó?

Per molts motius. En primer lloc, perquè hi ha un conveni signat segons el qual al club se li aprova una permuta que li permet fer-se amb els terrenys públics de l’avinguda de les Corts Valencianes. Aquests terrenys estan valorats en 45,4 milions d’euros, dels quals el club en paga 25,6 en una trentena de parcel·les menudes i 19,8 milions en metàl·lic. Però l’important és que tenen aquest valor, perquè són terrenys que tenen un ús esportiu privat. Per tant, en aquests terrenys no es pot fer una altra cosa que no siga una instal·lació esportiva. D’altra banda, el València CF té altres terrenys, els de l’avinguda d’Aragó, en què hi ha la possibilitat de fer un desenvolupament urbà amb què obtindre una quantitat important d’ingressos. Per tant, el conveni signat que possibilita aquesta permuta amb la finalitat de canviar l’estadi d’ubicació no es pot modificar després.

Seria viable modificar el pla general d’ordenació urbana (PGOU) i convertir en urbanitzables els terrenys de les Corts Valencianes perquè el club edificara en aqueixa parcel·la derrocant el nou estadi i es quedara en el vell Mestalla, amb l’objectiu de remodelar-lo amb els rendiments de l’edificabilitat?

No, jurídicament no seria viable, perquè el València CF va pagar per aquesta parcel·la un preu amb una valoració com a sòl esportiu. Si l’haguera venuda amb un ús residencial el seu valor seria moltíssim més alt del que va pagar en el seu moment i l’Ajuntament generaria un crebant econòmic a la ciutat.

Per què si s’anul·la l’ATE el València CF tan sols perd els 25.000 metres de sòl terciari de l’avinguda d’Aragó, però no els 75.000 metres de residencial?

Perquè l’ATE el que fa és deixar en suspens el conveni que inclou la permuta i l’edificabilitat residencial. Dins de l’ATE estan inclosos els 75.000 metres i els 25.000 de terciari que va afegir el PP. Si s’anul·la l’ATE, torna a cobrar vigència el conveni que només inclou el residencial, però no el terciari.

Molta gent pensa que, si arriba el mes de maig de l’any que ve i el València CF continua sense avançar en la represa de les obres, no s’atreviran a demanar la nul·litat de l’ATE. Els tremolarà el pols?

No, no ens tremolarà el pols. Nosaltres volem ajudar-hi, volem col·laborar en la solució i podem ser flexibles dins dels terminis de l’ATE, perquè no hi haurà més pròrrogues, però necessitem fets i gestos que demostren una voluntat inequívoca d’acabar el nou estadi.

Hi ha consonància total en l’equip de govern municipal amb els socis de Compromís i amb l’alcalde de València, Joan Ribó, en aquesta postura?

Sí, l’alcalde i jo hem parlat del tema i la postura de la Regidoria d’Urbanisme és assumida i compartida pel Govern municipal.