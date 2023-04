Sanitat posa en marxa la unitat de coordinació amb centres educatius per a les consultes sobre salut mental

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posa en marxa la unitat perquè els centres educatius facen consultes sobre la salut mental de l’alumnat. El departament que dirigeix Miguel Mínguez, en coordinació amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que dirigeix Raquel Tamarit, ha habilitat un telèfon de suport al personal docent davant l’augment del malestar emocional dels adolescents i l’increment de conductes autolesives.

La unitat està formada per dues psicòlogues que atenen les consultes des d’un centre de salut a Castelló i formarà un projecte pilot per a donar suport al sistema educatiu en els casos excepcionals en què necessiten orientacions i indicacions específiques per part de professionals de la salut. La mesura es va anunciar el 2 de març passat, després d’una trobada amb els responsables d’Educació i Sanitat amb Presidència de la Generalitat, i està en marxa des de la primera setmana d’abril.

El telèfon, que s’ha posat a la disposició dels centres educatius, està dirigit a les Unitats Especialitzades d’Orientació; en concret a les unitats d’alteracions greus de la convivència i la conducta, la inspecció educativa, les coordinacions territorials d’educació, les unitats educatives terapèutiques i els equips directius o els equips/departaments d’orientació dels diferents centres de la Comunitat Valenciana.

Aquest servei té com a objectiu resoldre els dubtes del professorat pel que fa a l’estat emocional dels alumnes i exercir d’intermediaris entre aquests i els professionals sanitaris. En els últims anys ha crescut la preocupació per la salut mental dels menors i, davant això, els docents reclamen recursos per a atendre aquests casos i poder diferenciar el malestar emocional de trastorns psiquiàtrics, atenent cada situació com es requereix. Els experts en salut mental adverteixen que cal diferenciar els problemes d’ansietat de la ideació suïcida i tindre en compte la complexitat de cada cas.

Els centres educatius s’han convertit en un dels espais en què salten les alarmes, atesa la formació del professorat. El curs passat es van registrar 1.600 conductes relacionades amb el fort malestar emocional, entre conductes autolítiques, ideació i temptatives de suïcidi. La detecció d’aquests casos s’ha multiplicat per quatre des que es van detallar en el registre d’incidències el 2018, una qüestió que té en alerta la Conselleria d’Educació, bolcada en la detecció precoç i en la prevenció. Aquestes conductes afecten el 0,2% de l’alumnat i són multicausals: hi opera l’ambient escolar, el familiar, si es dona assetjament o situacions de violència, el mateix historial emocional de l’alumne i les qüestions psicològiques o les malalties mentals.