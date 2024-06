La secretària autonòmica de Cultura Paula Añó cobra dietes per viure a València i viatja des de Barcelona

La secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat Valenciana, Paula Añó, cobra una indemnització per residir a València, però viatja des de Barcelona. L’alt càrrec rep 9.200 euros anuals com a compensació pel canvi de residència habitual que comporta, una quantitat regulada en les lleis de pressupostos autonòmics. Malgrat percebre la contrapartida econòmica, resideix entre totes dues ciutats, tributa a Barcelona –on el segon trimestre del 2023 continuava empadronada– i fa els viatges oficials des d’allí.

El portal de transparència del Govern valencià, on es publiquen els viatges dels alts càrrecs, recull que la número dos de la conselleria de Vicente Barrera fa la majoria dels seus desplaçaments institucionals des de Barcelona de tornada a Barcelona, ciutat a què es va mudar fa 15 anys.

Dels 14 viatges que s’han publicat aquesta legislatura, la secretària autonòmica nomenada per Vox només s’assenyala el lloc d’origen i retorn en la meitat. Dels set restants, cinc han tingut l’eixida o la tornada des de Barcelona, tant en els extrems de la setmana com a mitjan, desplaçaments nacionals o a Brussel·les, que és la destinació principal a què viatja per reunions del grup de treball audiovisual de la UE.

És el cas d’un viatge a Brussel·les els passats 4 i 5 de febrer –diumenge i dilluns–; un viatge a Astúries amb eixida des de Barcelona (dimecres) i tornada a València l’endemà; un altre viatge a Brussel·les del 18 al 20 de març (de dilluns a dimecres) amb eixida i tornada a Barcelona; una eixida novament a Brussel·les del 3 al 7 d’abril (de dimecres a diumenge), amb anada i tornada des de Barcelona, i un viatge a Madrid el 15 d’abril (dilluns) amb eixida de València i tornada a Barcelona.

Des del departament que dirigeix Vicente Barrera indiquen que els seus fills, menors d’edat, resideixen en la capital catalana, i al·leguen que la secretària autonòmica acompleix les seues funcions i viu a cavall entre València i Barcelona. Valenciana de naixement, va ser precisament a la ciutat comtal on va anar acostant-se a la política i va anar treballant-se un perfil antiindependentista, del qual fa una fèrria defensa en el Govern valencià.

Aquesta setmana, la responsable d’institucions culturals com el Consorci de Museus o l’Institut Valencià de Cultura, afirmava en una entrevista en À Punt, que “no hi haurà ni un euro per a subvencionar el nacionalisme i l’independentisme, que és una ideologia inconstitucional”, i va defensar l’eliminació d’ajudes a l’Institut Ramon Llull i altres organitzacions culturals. Abans d’això, la secretària autonòmica va demanar impulsar fòrums de reflexió, reiniciar una conversa raonada i va carregar contra “l’esquerra woke” que “ha deixat de banda el que són les raons i es fixa en l’identitari”, i va parlar d’“autors cancel·lats” com Plácido Domingo.

En l’entrevista en la televisió pública, el periodista d’El Temps Víctor Maceda pregunta a la responsable de Cultura si continua vivint i tributant a Barcelona. Añó respon: “I? Soc una espanyola que treballe al meu país. Quin és el problema que una espanyola, valenciana, visca en un lloc i treballe en un altre? Això es diu globalització”.