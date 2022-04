El sector productor del disseny aporta 3.762 milions a l’economia valenciana

L’Agència Valenciana de la Innovació i l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana impulsen un observatori per a mesurar l’impacte del disseny en l’economia, la indústria i el teixit productiu autonòmic. Les entitats han presentat dimecres l’Observatori del Disseny Valencià, una iniciativa per a desenvolupar projectes d’investigació, anàlisi, difusió i promoció de l’impacte del disseny en diferents àmbits i sectors d’actuació, que s’abordaran a través d’aliances amb professionals i organitzacions especialitzades.

L’observatori es constitueix com a espai en què acollir treballs de recerca, com l’estudi La economía del diseño en la Comunitat Valenciana, elaborat el 2018, que indica que aquest sector aporta 3.762 milions d’euros a l’economia autonòmica. “El pes del sector productor de disseny respecte de l’economia productiva dels sectors no primaris de la Comunitat Valenciana és del 2,1%”, indica l’informe, que el compara amb sectors com el químic (un pes de 2,5%) i el sector informació i comunicacions (un 1,9%), apunta a la facturació directa del sector.

“El disseny, com a factor de la innovació, contribueix a crear valor i un entorn pròsper. Poder conéixer, analitzar i quantificar els seus impactes reals ens permetrà definir plans, estratègies i accions més eficients i amb més impacte positiu, tant per a les empreses com per a les persones”, ha destacat el vicepresident executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), Andrés García-Reche, en la jornada de presentació de l’Observatori.

Per assolir aquests objectius, l’OID desenvoluparà la seua activitat en quatre línies principals: observar l’impacte del disseny en la societat, fent seguiment i avaluant-ne l’evolució; orientar i proposar àrees de millora, en què progressar a través del disseny; generar eines que faciliten la gestió del disseny i que tangibilitzen el coneixement, i difondre i connectar, actuant com a pont entre el disseny i diferents àmbits –com ara institucions, empreses, investigadors, el món acadèmic i la societat.

“Amb l’OID, l’ADCV fa un salt qualitatiu per a consolidar-se com a agent clau en la investigació sobre el disseny. I ho fem amb un concepte d’‘impacte del disseny’ que abasta tots els seus vessants: econòmic, social, cultural, mediambiental i, en general, tot allò relatiu a la millora del benestar de les persones”, subratlla, per part seua, el president de l’ADCV, Ángel Martínez.

Amb aquesta premissa es crearan grups de treball específics per a cada projecte i, en cada cas, es podran buscar acords i col·laboracions amb perfils i organitzacions expertes. Els que es duguen a terme en el marc de l’acord amb l’AVI es focalitzaran en la definició d’accions innovadores per a augmentar la productivitat de l’empresa i la indústria a través del disseny.

L’Observatori sobre l’Impacte del Disseny suposa un pas més en la línia de treball que l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) ha desenvolupat, amb el suport de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), durant quatre anys, centrada en la investigació de l’ús del disseny en les empreses i l’efecte que aquest té en la societat i en factors com la innovació i la productivitat.