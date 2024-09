El Síndic de Greuges valencià crea una altra plaça a dit i arriba ja a 27 eventuals de 40 treballadors en plantilla

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha fitxat aquest mes de setembre una experta en infància i adolescència, la que va ser cap de Qualitat i Innovació en els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Elx, Paqui Gadea. La incorporació de Gadea ha sigut gràcies al fet que la institució estatuària ha creat una altra plaça d’assessor de lliure designació que se suma als 26 que ja tenia aprovats en la Relació de Llocs de treball (RPT) del 2022 d’un total de 40 llocs de treball. És a dir, quasi el 70% de les places cobertes són personal eventual triat a dit, cosa que difereix de la línia marcada per la justícia europea que ha obligat Espanya a reduir la temporalitat. Més encara, la major part de les administracions espanyoles ja han iniciat processos d’estabilització del personal. Fonts de la Sindicatura han defensat que el nou lloc ha sigut pactat amb els sindicats i respon a l’augment d’un 30% de les queixes ciutadanes.

El nou lloc d’assessor que se suma a la plantilla es va publicar en el Diari Oficial el 16 d’agost passat i l’escollida ja es va poder incorporar a la faena aquest 2 de setembre. Gadea s’incorpora a l’equip de 17 assessors que ajuden a investigar les queixes que arriben al síndic. La retribució d’aquests 17 llocs és d’un mínim de 70.000 euros bruts anuals, que es correspon amb 66.700 euros bruts anuals de sou base i complements de destinació i específics i el complement de carrera professional, que oscil·la entre 3.600 i 14.500 euros anuals. En aquest sentit, des de la Sindicatura van precisar que aquests assessors han incrementat el seu volum de treball perquè fan les tasques que abans elaboraven els oficials i que consisteix a participar en tot el procés de queixa, des que és rebuda en la Sindicatura fins que es publica en la web.

Aquests llocs d’assessors en el Síndic de Greuges s’han triat històricament per un pacte entre el PP i el PSPV-PSOE. De fet, molts dels ocupants actuals dels llocs han sigut alts càrrecs de governs de tots dos partits o vinculats a aquests. S’exigeix un títol universitari per a poder ocupar la plaça i, segons fonts de la Sindicatura de Greuges, des que Ángel Luna va ser elegit al capdavant de la institució, s’intenta que tots siguen funcionaris de carrera. És el cas de l’última incorporació, que ja treballava 30 anys en l’Ajuntament d’Elx. Però també és cert que, quan hi haja un nou acord per al nou síndic, la RPT permet la possibilitat de nomenar fins a 27 persones i no caldrà que siguen funcionaris. Només un acord de la majoria de les Corts Valencianes. En les funcions designades per a aquests assessors, segons l’RPT, només es reflecteix un escarit “funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial”.

Els altres llocs de càrrecs eventuals triats a dit són les persones que treballen en les tasques de secretaria de la Sindicatura –amb menys retribucions per ser categoria C1–, l’equip de comunicació, el xofer i una tècnica d’Atenció Ciutadana. Les places que s’han tret a concurs públic són les d’oficial de gestió, traducció o atenció ciutadana. Els dos informàtics són llocs catalogats com a laborals.

L’actual síndic, Ángel Luna, ha fet una llavada de cara important a la institució. Tant en els anys del Pacte del Botànic com ara, ha incrementat el nombre de tramitacions de queixes (fins a 3.500 el 2023), la major part sobre serveis socials. La institució es renova cada sis anys, i en queden dos de mandat al titular actual.