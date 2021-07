Un ‘sobrecost’ en l’ampliació de l’Hospital Clínic de València: el PP de Camps va abonar a la Gürtel 50.000 euros per un projecte que no va executar

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar dimarts que en els pròxims dies eixiran a licitació per 38,6 milions d’euros les obres de l’edifici en què s’allotjaran les consultes externes del futur complex hospitalari Clínic de València.

Una vegada finalitzada l’ampliació íntegrament, el recinte sanitari comptarà amb 491 habitacions, amb 966 llits, 66 llocs d’UCI-reanimació (davant dels 33 actuals) i 87 llocs a l’hospital de dia (41). Així mateix, passarà a tindre de 19 a 25 quiròfans i de 132 a 185 sales de consultes externes i cures. El cost total del projecte ascendeix a 110 milions d’euros.

No obstant això, a aquesta quantia cal afegir 50.000 euros més. Aquest és el preu que va abonar la Generalitat Valenciana presidida per Francisco Camps (PP) a Orange Market per l’organització l’any 2008 de l’acte d’en què es va escenificar la signatura d’un protocol amb la Universitat Politècnica de València (UPV) per a adquirir els terrenys necessaris per a portar avant l’ampliació del mateix hospital que el PPCV, amb majoria absoluta, mai va arribar a executar.

De fet, el projecte que ara ha impulsat el Govern valencià d’esquerres integrat pel PSPV, Compromís i Unides Podem, declarat d’interés general per accelerar els terminis de tramitació, és totalment nou i adequat a les noves necessitats.

Els pagaments de l’acte esmentat a la branca valenciana de la Gürtel l’any 2008, amb Camps com a protagonista, formen part de la investigació de la peça 5 en què s’investiga el fraccionament de 82 contractes menors per valor de 7,2 milions adjudicats a dit a Orange Market, després de reobrir la causa l’Audiència Nacional per incloure-hi com a investigat l’expresident Camps, que fa poc va abandonar el Consell Jurídic Consultiu per incorporar-se al despatx que l’ha defensat en les seues últimes causes, Delgado Abogados, i que insisteix a posicionar-se com a candidat popular a l’alcaldia de València, una opció que no preveu l’actual direcció del partit.

Segons han informat fonts jurídiques, fa poc es va desestimar l’escrit d’apel·lació de Camps i el cas està pendent de data per a la vista oral.

A més de Camps, hi figuren com investigats i s’asseuran en el banc dels acusats dos dels seus exconsellers de Sanitat del PP, Manuel Cervera i Luis Rosado, l’exconsellera Alicia de Miguel, i 23 alts càrrecs i tècnics de diferents departaments.

En el cas de l’acte de l’ampliació de l’hospital Clínic, la trama Gürtel va emetre quatre factures d’una mica menys de 12.000 euros cadascuna (límit llavors per als contractes menors) amb els conceptes més variats. En concret, una per la producció de so i vídeo, una altra per “disseny, idea i guió”, una altra pel lloguer de l’equip d’enregistrament i el maquillatge, i una més per les hostesses i el personal auxiliar.