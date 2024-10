'Sobreviure a l'incendi', el documental que repassa la trajectòria del fenomen musical de 'Zoo'

'Sobreviure a l’incendi’, dirigit per Josep Pitarch, arriba a les pantalles de cinema el 8 de novembre de 2024. El llargmetratge documental es podrà veure en sales de Gandia, Madrid, València Castelló i Dénia. A més, el documental comptarà amb un passe especial al Festival In-Edit de Barcelona el dia 28 d’octubre. In-Edit és un esdeveniment de referència dins del món del documental musical, on també es projectaran documentals d’artistes com Estopa, Bad Gyal, Alizz o Supersubmarina.

A través dels ulls dels protagonistes, ‘Sobreviure a l’incendi’ explora el camí d’aquest col·lectiu musical que va més enllà de la música i que ha deixat una profunda empremta en el panorama cultural estatal. ‘Sobreviure a l’incendi’ és molt més que una crònica sobre una banda; el documental submergeix l’espectador en el context social, cultural i familiar que ha acompanyat Zoo durant la seua trajectòria.

El llargmetratge, a més de comptar amb els testimonis dels membres de la banda (Toni Sánchez “Panxo”, Arnau Giménez, Marcos Úbeda, Héctor Galán…), ens ofereix les opinions i vivències relacionades amb Zoo de personatges de rellevància social com Jordi Évole, Rozalén, Toni Mejías, Andreu Juanola, Íñigo Errejón, Sandra Monfort i altres.

La narració del documental s’estructura a través d’entrevistes, material d’arxiu i imatges de concerts històrics com els del Palau Sant Jordi, el WiZink Center i el final a Gandia. L’espectador es submergeix en el context familiar, social i cultural d’un dels grups que millor ha sabut fer una música popular combinant missatge social, poesia i festivitat. I ho fa sense filtres. Al llarg del documental es relaten les crisis personals de Panxo, el líder del grup, els desfasaments propis d’una banda sotmesa a molta pressió, la difícil gestió de l’èxit… i com tot això afecta el projecte.

Ambra, una productora audiovisual de Gandia, ha dedicat al voltant d’un any a la realització d’aquest llargmetratge, acompanyant la banda en la seua última gira i formant part d’alguns dels seus moments més personals. Al llarg del relat, es combinen imatges d’arxiu inèdites amb gravacions en viu realitzades durant aquests mesos, en què l’equip de rodatge ha format part de l’equip de la banda.

La productora va ser fundada fa deu anys a partir de la llibreria homònima de la capital de la Safor. Com a productora, s’ha especialitzat en documentals de recuperació de memòria democràtica i de promoció cultural i musical. Per alguns dels seus treballs ha guanyat diversos premis internacionals i nacionals, incloent la nominació al Goya a Millor Curt Documental en 2015, o la participació en festivals com el Festival de Màlaga, el Festival Internacional de Memòria Democràtica, a Madrid, el Med de Marsella o Fesancor de Xile.

Josep Pitarch, director de ‘Sobreviure a l’incendi’, és un realitzador valencià amb una extensa trajectòria en direcció de documentals, entre altres, alguns de gènere docu-musical com “Sempre Al Tall” (2015), “Més enllà del mur” (2010), “Assaltant el paradís” (2007), “Cant al ras: la nit del poble” (2017), o el programa de televisió “Ara sona” (2019). El documental compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.