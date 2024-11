La societat valenciana s’autogestiona per a assistir els afectats davant la falta d’organització de la Generalitat

La societat valenciana es va organitzar per a prestar ajuda als afectats pel temporal a les comarques valencianes davant la falta de coordinació de la Generalitat Valenciana. Milers de voluntaris acudeixen des de dimecres als municipis afectats, amb incidència especial divendres, 1 de novembre, festiu de Tots Sants, a la comarca de l’Horta Sud. Uns hi acudeixen a tractar d’efectuar faenes de neteja proveïts de graneres i pales, altres porten aliments i productes de primera necessitat d’una manera totalment independent i improvisada.

Els grups de WhatsApp i les xarxes socials trauen fum. La quantitat de gent que ofereix ajuda és aclaparadora, però davant l’allau de persones que pregunten on acudir, a penes troben resposta. La informació és confusa i sovint resulta contraproduent perquè produeix saturació en unes zones determinades, cosa que pot ser perillosa per als mateixos voluntaris. El mateix passa sobre el terreny, on és difícil localitzar un agent de la Policia Local, Guàrdia Civil o Protecció Civil que organitze l’ajuda. Desenes de col·lectius han creat els seus propis espais d’organització i busquen posar en contacte persones que necessiten ajuda amb els que tenen mitjans disponibles: sindicats, associacions de veïns, falles i entitats populars es bolquen amb la recollida d’aliments i estris bàsics.

“Portem eines grans per a netejar i moure mobles, anem al sud de la Torre seguint les indicacions de Protecció Civil per a fer el que calga. Anem a l’aventura, ens han dit que entrem i que ajudem on vegem que calga”, explica Alejandro Calpe, de València, un dels milers de voluntaris carregat amb pales i raspalls.

L’onada de voluntaris de divendres va provocar que, a mitjan matí, l’Ajuntament de València fera talls de trànsit i alguns accessos en els ponts que creuen de València a la Torre. El risc de lesió és elevat en un context en què els hospitals estan pròxims a la saturació, prioritzant els ferits del temporal. Dijous, la Secretaria Autonòmica d’Emergències, dirigida per Emilio Argüeso, va traslladar que és important que els voluntaris es comuniquen amb el post de comandament avançat, situat a Paiporta, per a coordinar l’ajuda. “Que vinguen, però que es posen en contacte per a organitzar-los”, va afirmar Argüeso a aquest diari. També poden fer-ho a través dels telèfons habilitats per la Generalitat Valenciana. L’executiu autonòmic va subratllar: “Des de l’agraïment profund per l’ajuda que es presta a les poblacions afectades, demanem per favor que no es desplacen a aquestes zones, perquè es col·lapsen les vies i els serveis d’emergència no poden accedir-hi”. Emergències insisteix que les persones no es mobilitzen amb vehicles.

Mentre la Generalitat Valenciana reclamava que parara el volum de voluntaris, els ajuntaments de Paiporta, Catarroja, Benetússer, Alfafar, Sedaví o Albal clamaven pel suport popular i organitzaven els seus propis voluntaris. Als municipis que estan a l’altra part del barranc de Xiva –o rambla del Poio– no han arribat gran part dels efectius, encara que el desplegament de l’exèrcit i de la maquinària pesant facilita les tasques. “Per ací no s’ha vist l’UME ni l’exèrcit”, comenta Borja, un dels voluntaris. Ell i el seu cosí Javier formen part d’una batuda que es va organitzar dijous a la nit amb un guàrdia civil en la zona d’Alfafar-Benetússer. Divendres al matí van reunir nou tot terreny que es van anar repartint pels municipis traslladant menjar, aigua, atenció mèdica i, ateses les peticions dels policies locals de la zona, retirant cotxes amb un remolc per a buidar algunes vies. Encara queden centenars d’habitatges amb vehicles bloquejant la porta, i garatges tancats on s’espera trobar més víctimes.

“No hi ha policia enlloc, els policies locals estan en algunes rotondes –en les carreteres que voregen els accessos als municipis– sense walkies, perquè estan sense bateria”. L’acció, explica, l’executen “grups reduïts fent el que poden”. També hi ha molt de turista de tragèdia, “gent amb les botes netes”, que es dedica a mirar, però, en general, destaca que la major part tracten d’ajudar.

Durant la vesprada de dijous, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va enviar un comunicat en què convocava els voluntaris dissabte a les 7 de la matinada en l’Oceanogràfic de València per a coordinar-se amb la plataforma del voluntariat. Molts ciutadans traslladen que la sensació és de desgovern absolut, amb una falta de coordinació constant, com assenyalen en xarxes socials. “La solidaritat és proporcional a la falta de coordinació”, indica Panxo, el cantant de Zoo, que s’ha desplaçat com a voluntari amb un altre grup.