‘Solars en trànsit’: l’exposició que denuncia l’especulació urbanística que buida el centre de València

La situació dels solars a Ciutat Vella continua sent alarmant, amb més de 42.000 metres quadrats d’espais buits en ple cor històric de València. Malgrat els plans urbanístics i les mesures de protecció, la reducció d’aquests espais ha sigut mínima en els últims 20 anys, cosa que ha generat preocupació entre el veïnat.

El dilluns 14 d’octubre, la Fonda de Morella acollirà la inauguració de l’exposició ‘Solars en trànsit’, una mirada crítica als projectes urbanístics que es duen a terme en el centre de València organitzada per l’associació veïnal Amics del Carme. L’exposició estarà oberta al públic fins al 27 d’octubre. Les visites guiades a alguns d’aquests solars van tindre lloc el cap de setmana passat amb màxima assistència.

“Volem que els veïns i veïnes entenguen que aquests espais, tan significatius en la vida del barri, són planificats i quines implicacions tenen per al futur de Ciutat Vella. La turistificació galopant és només un dels problemes que afrontem, però també veiem un estancament alarmant en la promoció d’habitatge residencial”, expliquen fonts d’Amics del Carme, que ja fa anys que denuncien la situació del seu entorn.

Segons les dades que maneja l’entitat, el Carme és el barri més afectat, amb 98 solars que ocupen 18.153 metres quadrats, seguit de Velluters, amb 62 solars i 12.219 metres quadrats. Altres barris com la Xerea, el Mercat i Sant Francesc presenten xifres més baixes, però comparteixen la mateixa problemàtica.

“És tot un contrasentit en què els discursos oficials i els documents giren al voltant de recuperar residencialitat i veïns, però els fets van en direcció contrària. Exigim que en aquesta immensa bossa de solars acaben construint-se habitatges per a residents, tenint en compte que el propietari més gran d’aquest sòl és l’Administració. Després de l’últim estudi que hem fet, veiem que, de cada tres solars que es destinen a habitatges, huit són per a la construcció d’hotels, una proporció que s’ha d’invertir”, comenten les mateixes fonts.

A través d’un recorregut visual, l’exposició denuncia que les projeccions urbanístiques actuals estan deixant de costat les necessitats reals de la ciutadania per a afavorir interessos especulatius, principalment del sector hoteler i turístic. Els solars buits, en compte de ser oportunitats per a la creació d’habitatge social o espais comunitaris, esdevenen actius per a la construcció d’hotels o apartaments turístics, fet que contribueix a l’expulsió de residents.

Un barri enmig de l’especulació turística

Aquesta exposició fotogràfica, que repassa algunes de les principals actuacions que es produeixen actualment a Ciutat Vella, pretén posar en relleu els problemes a què s’enfronten veïns i veïnes. A mesura que els solars es transformen en nous projectes comercials, els residents veuen com desapareixen les poques opcions residencials que quedaven. Actualment, només quatre plans de construcció d’habitatges estan en marxa, una xifra irrisòria davant la demanda residencial de la zona, segons denuncia Amics del Carme.

“La terciarització ha desplaçat les famílies que tradicionalment vivien en aquests barris i les han substituïdes per turistes i visitants. L’exposició destaca que, mentre el teixit veïnal s’afona, els projectes urbanístics continuen alineats amb els interessos de grans inversors i del sector hoteler, que troben a Ciutat Vella una mina per a l’explotació econòmica a curt termini, sense preocupar-se de la sostenibilitat social”, lamenta.

Una mirada crítica al futur de Ciutat Vella

La mostra també posa en evidència que certes ordenances municipals, “com, per exemple, els fallits plans especials de protecció (PEP)”, han permés que Ciutat Vella es convertisca en “un espai d’especulació”, prioritzant el benefici econòmic sobre el benestar del veïnat: “Les veus dels residents, que durant anys han sol·licitat solucions residencials i la preservació del caràcter comunitari del barri, han sigut ignorades sistemàticament. ‘Solars en trànsit’ convida a reflexionar sobre les conseqüències d’aquestes polítiques i a repensar el futur d’un barri que, en compte de ser un exemple d’integració i revitalització, va convertint-se en un aparador per al turisme de masses i els interessos privats”, afirmen des d’Amics de Carme.

La inauguració oficial de l’exposició tindrà lloc el dilluns 14 d’octubre a les 19.00, amb la participació de l’equip creador de la mostra, així com representants de l’associació Amics del Carme i algunes de les associacions veïnals de la zona. La mostra comptarà amb visites comentades per a grups que es poden sol·licitar a través del correu solarsifutur@gmail.com, així com una taula redona que tancarà aquest projecte que tant d’interés ha despertat entre el veïnat d’aquesta part de la ciutat.