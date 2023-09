Sumar trasllada al Congrés l’espionatge i les irregularitats denunciades per les ONG en el CIE de València

El grup parlamentari de Sumar ha traslladat al Congrés dels Diputats, en forma de pregunta dirigida al Govern en funcions, les denúncies interposades contra l’actuació dels agents de Policia Nacional per pretés espionatge de les visites que reben les persones que estan en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, a València. Denúncies que se sumen a altres de relacionades amb maltractaments, falta de protocols de suïcidi i tracta, deficiències en l’atenció sanitària i en l’alimentació i altres irregularitats que “es cometen diàriament en el CIE de València, sense que ara com ara s’hagen adoptat mesures per a garantir el respecte a la dignitat de les persones tancades”.

Des de Sumar pregunten a l’executiu si ha previst iniciar alguna investigació interna per a comprovar que es compleixen les indicacions judicials que insten que no hi haja presència policial durant les visites a interns o en les entrevistes amb els seus advocats“. En el cas que s’acreditara que no es respecten les indicacions del jutjat, es qüestiona el Govern si adoptarà mesures o exigirà responsabilitats davant la ”hipotètica actuació indeguda“ dels agents durant les visites als interns del CIE.

També es pregunta sobre les mesures que té previst adoptar el Govern per a evitar altres irregularitats i deficiències denunciades, així com si està prevista l’elaboració de protocols específics per a la prevenció de suïcidis o de tracta, i si s’ha pres alguna mesura sobre aquest tema.

Així mateix, el grup parlamentari de Sumar pregunta a l’executiu central per les mesures que té previst adoptar per a “garantir” la privacitat de les comunicacions dels interns en els CIE, “preservar la seua dignitat i intimitat” i altres drets reconeguts per la legislació vigent.

Espionatge per “motius de seguretat”

Tal com han fet públic organitzacions com València Acull o CIEs No, els agents argumenten pretesos “motius de seguretat” per a deixar les portes obertes i mantindre’s pròxims a la sala de visites, cosa que permet l’escolta de converses privades, “i fins i tot intervindre-hi sense que ningú li ho sol·licitara”. Situacions similars, relata l’escrit de Sumar, es produeixen en el Servei d’Orientació Jurídica.

Aquesta actuació s’ha denunciat davant el Jutjat d’Instrucció número 3 de València, responsable del control de l’estada dels estrangers en Sapadors, amb pronunciaments reiterats sobre aquest tema: “Les entrevistes amb lletrats i ONG, així com amb familiars, han de fer-se respectant en tot cas la privacitat de l’audiència, sense que en cap cas puga fer-se ús del contingut de les comunicacions orals que de manera involuntària s’hagen escoltat”.

No obstant això, sostenen les entitats cíviques, malgrat les resolucions judicials i del que determina la legislació vigent, els policies que s’encarreguen de la vigilància del CIE “continuen situant-se al costat de la porta de la sala de visites i obliguen a deixar-la oberta durant tota la visita”. Per això, CIEs NO va presentar una queixa davant el Defensor del Poble perquè, davant la “ineficàcia” de les mesures judicials“, inste el Ministeri de l’Interior que adopte mesures per a garantir la confidencialitat de les visites que reben els interns.

El 4 de setembre passat el Defensor del Poble va comunicar a CIEs No l’admissió a tràmit de la queixa i l’inici d’actuacions davant els organismes competents, ja que la legislació vigent sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya obliguen a “preservar la seua dignitat i intimitat”, així com reconeix el seu dret –si no és restringit per una resolució judicial– a tindre contacte amb ONG i a poder comunicar-se amb familiars, funcionaris consulars del seu país o altres persones.