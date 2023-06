Talls de trànsit des de les 18.00 i transport públic nocturn a València amb motiu de la nit de Sant Joan

L’Ajuntament ha organitzat un dispositiu especial per a divendres amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan a les platges de la ciutat. Segons han informat fonts municipals, a partir de les 18.00, el Servei de Jardineria repartirà fins a 38 tones de llenya per a fer les tradicionals fogueres, que no estan permeses a les platges del sud, on està prohibit fer fogueres.

El Servei de Neteja i Residus reforçarà els seus efectius amb 154 persones encarregades de les tasques de recollida de la cendra i restes en l’arena. Així mateix, un operatiu de 251 policies locals vetlaran per la seguretat ciutadana a les platges del nord de la ciutat, i 74 agents ho faran en les del sud. Aquests recursos policials prestaran serveis en diferents franges horàries (des de les 14 del divendres 23 fins a les 8 del dissabte 24) i coordinats amb tres punts violeta que s’instal·laran en el Passeig Marítim i les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal.

A més, algunes postes sanitàries romandran obertes una vegada conclosos els treballs de salvament i socorrisme, i s’habilitarà un hospital de campanya a l’esplanada dels Dofins. Pel que fa a la mobilitat, es restringirà l’accés a les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal als vehicles privats de manera progressiva, des de les 18.00 del divendres 23. Sí que es permetrà l’accés a residents i transport públic i, de fet, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha reforçat les línies que connecten amb les platges urbanes i ha oferit 90.000 places addicionals per facilitar la mobilitat durant la festivitat de Sant Joan.

Els talls del trànsit els farà la Policia Local, de manera progressiva, en funció de l’afluència de públic que vaja registrant-se durant la vesprada. A partir de les 21.00 es faran talls de trànsit en els accessos a la zona marítima des dels carrers de Menorca, Eivissa, la Serradora, Marí Blas de Lezo, Luís Peixó i l’Enginyer Fausto Elio. També es farà un filtre selectiu de vehicles en l’avinguda del Port des de Serradora, així com a Menorca direcció avinguda del Port des de Joan Verdeguer.

El regidor Jesús Carbonell ha fet una crida als que s’acosten a les platges de València durant la nit del 23 i la vespra del 24 de juny per celebrar Sant Joan “amb seguretat i civisme” i perquè respecten l’Ordenança d’utilització de les platges i zones adjacents que, per exemple, prohibeix embrutar les platges o accedir-hi amb envasos de vidre. El regidor també ha recordat que l’Ordenança esmentada també es prohibeix fer foc en cap platja que forme part del Parc Natural de l’Albufera, entre Pinedo i el Perellonet, totes dues platges incloses, així com l’ús de bombones de gas o líquids inflamables, o el llançament de coets o qualsevol artefacte que continga foc.

“Hi haurà drons tèrmics per a controlar les fonts de calor, generades tant per persones perdudes com per possibles fogueres que estan totalment prohibides en la zona de l’Albufera”, ha aclarit el regidor.

Zona delimitada per a les fogueres

El dispositiu municipal s’iniciarà amb el repartiment de la llenya en 9 punts habilitats i senyalitzats amb banderoles a les platges de la Malva-rosa i del Cabanyal-el Canyamelar per a la realització de les fogueres en la zona delimitada a aquest efecte, entre les postes sanitàries números 1 i 3, d’acord amb la normativa vigent.

Concretament, el Servei de Jardineria ha disposat entre 30 i 38 tones de llenya que prové de la poda de l’arbratge de la ciutat, i la tallada, classificació i repartiment de la qual no genera cap cost extraordinari, ja que es fa amb mitjans ordinaris de les contractes.

Per part seua, el Servei de Neteja i Residus posarà en marxa el seu dispositiu especial el divendres 23. En els accessos de les platges de la Malva-rosa i del Cabanyal, a partir de les 20, repartirà 5.000 bosses perquè els que accedisquen a la platja, on s’incrementaran el nombre de papereres amb 10 unitats, puguen depositar els residus que generen durant la matinada. En el Passeig Marítim també s’habilitaran 9 contenidors de gran volum.

Hora de neteja de la platja: 4.00

Les persones que celebren la festa de Sant Joan hauran d’abandonar la zona de platja abans de les 4.00 hores del dia 24, quan, després d’una batuda policial per evitar que hi haja alguna persona en l’arena, començarà el dispositiu de recollida i neteja de manera efectiva, amb 114 operaris i operàries, 5 responsables del control i coordinació, i diferent mitjans tècnics com 2 tractors, o 6 agranadores mecàniques, amb 12 persones de suport.

El dia 25 també es reforçarà el dispositiu de neteja manual de l’arena i dels vials i jardins amb 10 persones, i el dia 26 amb 5 més. I aquest increment de mitjans se sumarà al contingent habitual encarregat de la neteja de platja i passeig fins a sumar una plantilla de 154 persones.

L’operatiu policial, que estarà actiu des de les 14.00 del divendres 23 fins a les 8.00 del dissabte 24, treballarà coordinadament amb Bombers i Protecció Civil. En total sumaran, entre agents i comandaments, 325 policies locals que prestaren serveis en el litoral de la ciutat, mentre que 77 efectius més atendran les necessitats policials de la resta de la ciutat a la vesprada, i 31 a la nit.

El dispositiu municipal extraordinari amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan també preveu l’assistència sanitària de les persones usuàries de les platges en les postes sanitàries de la Malva-rosa 1, i el Cabanyal 2, 3 i 4 des de les 21.00 fins a les 5.00. La posta sanitària del Cabanyal 2 romandrà oberta des de la finalització del servei de salvament i socorrisme en platges, per si hi haguera qualsevol eventualitat entre el tancament de platges i el començament del dispositiu de Sant Joan. I la posta sanitària de Pinedo 1, de 21.00 a 03.00, i en vista de l’afluència i assistències es valorarà si continua l’operatiu fins a les 05.00 hores o si els efectius es desplacen a les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal.

L’hospital de campanya se situarà a l’esplanada de l’escultura dels Dofins, davant del carrer de la Séquia de la Cadena, i també hi haurà un post de comandament de la Policia Local, una Unitat Mòbil de Bombers, un Punt d’Atenció de Protecció Civil i espai habilitat per a la possible recollida de menors perduts, entre altres recursos.

Punts violeta

L’Ajuntament també instal·larà tres punts violeta en el Passeig Marítim i les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal durant la Nit de Sant Joan el divendres 23 de juny, i estaran operatius des de les 22 fins a les 4 de la matinada. Estaran situats en el Passeig Marítim davant l’Hotel Neptuno, a la platja del Cabanyal davant l’escultura d’Antonio Ferrandis i a la platja de la Malva-rosa a l’esplanada dels Dofins. En cada punt violeta hi haurà tres professionals, una psicòloga, una agent d’igualtat i una promotora d’igualtat, que porten jupetins identificatius i disposen de material informatiu per a totes les persones que ho requerisquen. El punt violeta mantindrà, a més, una estreta coordinació amb els recursos policials existents en la zona, especialment amb el grup GAMMA de la policia local, que s’instal·larà en un lloc pròxim a aquests emplaçaments.

Reforç línies EMT i FGV

Finalment, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) reforçarà les línies que connecten amb les platges i oferirà 90.000 places addicionals per facilitar la mobilitat durant la festivitat de Sant Joan. El dispositiu especial, que començarà el 23 de juny a les 18.00 i finalitzarà la matinada del dia 24, preveu un increment de l’oferta de les línies 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 i 99 per a millorar freqüències i garantir un funcionament ininterromput durant tota la nit. Aquestes línies se sumaran a les habituals línies que ofereixen servei durant la nit (4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 i C3). Igualment, també s’incrementarà el servei de les línies 24 i 25 que connecten amb les platges del sud, així com el de la línia 23, que també ampliarà l’horari per oferir servei durant la nit.

L’EMT també té previst un ampli dispositiu informatiu durant la Nit de Sant Joan per a explicar el servei especial a les persones usuàries en diferents punts del Passeig Marítim i els seus voltants.

Quant a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) oferirà serveis especials en totes les seues línies durant la Nit de Sant Joan, del divendres 23 al dissabte 24 de juny (festiu), de manera ininterrompuda per a facilitar els nombrosos desplaçaments que es produiran aquesta nit en direcció a les platges.

L’oferta de serveis especials des de les 21.00 del dia 23 de juny a les 7 hores del dia 24 de juny la componen un total de 170 metros i 259 tramvies, amb capacitat per a 180.000 places, la qual cosa, unida a les circulacions des de les 21 fins a la finalització del servei ordinari, superen àmpliament les 225.000 places. Els serveis especials programats faran 4.468 quilòmetres (2.911 de metro i 1.557 de tramvia).

Aquesta programació anirà acompanyada d’un reforç de personal en diferents àrees, com la d’atenció al client, neteja i seguretat. En aquest últim apartat, l’increment es concretarà en 79 professionals.

Les línies de tramvia seran les que més es reforcen, atés que són les que més a prop arriben al districte marítim de la ciutat. D’aquesta manera, en les línies 4 i 6, en el seu tram comú des de la parada de Trinitat fins a la de Platja Malva-rosa, tindran freqüències de cinc minuts des de les 20.30 a les 00.00 hores.

A partir de la mitjanit, les freqüències aniran adaptant-se a les necessitats de les diferents franges horàries, amb unes freqüències que oscil·len entre 5 minuts en els trams comuns centrals, 10 minuts a Entroncament, entre 10 i 20 minuts fins a Tossal, Marítim, Neptú i Vicent Andrés Estellés i finalment 40 minuts en el tram Vicent Andrés Estellés-Mas del Rosari. La Línia 8 (Marítim-Neptú) passarà per les seues parades cada vint minuts durant tota la nit.

En la nova Línia 10, Alacant-Natzaret, es prestarà servei igualment durant tota la nit amb tramvies Alacant-Natzaret cada 40 minuts i Alacant-Ciutat Arts Ciències/Justícia cada 40 minuts, arribant així a una freqüència de 20 minuts entre Alacant i Ciutat Arts Ciències/Justícia. Aquest és el servei que es prestarà durant tota la nit fins a enllaçar amb el servei diürn del dia 24 de juny.

Serveis especials en el metro

Pel que fa al metro, totes les línies tindran serveis especials durant tota la nit, però amb diferents freqüències i destinacions. D’aquesta manera, les Línies 3 i 9 es reforçaran en el tram Avinguda del Cid-Alboraia Peris Aragó fins a la mitjanit amb trens cada deu minuts, 30 minuts a Riba-roja de Túria i 40 minuts a Rafelbunyol. Les línies 5 i 7, fins a la 1.00, tindran circulacions cada 10 minuts en el tram comú entre Colom i Marítim, com a resultat de la combinació de trens a Marítim cada 20 minuts des de Torrent Avinguda i Aeroport.

Des de la mitjanit fins a l’inici del servei de l’endemà, les línies 3 i 9 tindran unitats cada 20 minuts entre Avinguda del Cid i Alboraia Peris Aragó, a més de circular durant la nit dos trens a Rafelbunyol i dos a Riba-roja de Túria. Les línies 5 i 7, des de la 1 fins a la primera circulació de l’endemà, circularan cada 20 minuts entre Colom i Marítim, i passaran trens a Marítim cada 40 minuts, tant des de Torrent Avinguda com des d’Aeroport.

Quant a les línies 1 i 2, mantindran, fins a la mitjanit, freqüències de 10 minuts en el trajecte comú d’Entroncament-València Sud i cada 30-40 minuts cap a o des de Seminari, Paterna i Torrent.

Des de la mitjanit i fins a les 2, els trens circularan cada 20 minuts entre Entroncament i València Sud i cada 30-40 minuts cap a o des de Seminari, Paterna i Torrent, a més d’una circulació addicional cap a Picassent, Llíria i Bétera.

Des de les 2 fins a l’inici del servei de l’endemà, les unitats circularan cada 30-40 minuts entre Torrent i Entroncament i cada 40 minuts cap a o des de Seminari i Paterna.