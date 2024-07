Una testimoni d’Azud va ser “amenaçada” per haver denunciat irregularitats en l’empresa urbanística de Rita Barberá

Diversos testimonis interrogats per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en el marc del cas Azud van confirmar que l’empresari Jaime Febrer, un dels principals investigats en la causa, es movia com peix en l’aigua en l’empresa pública Actuacions Urbanístiques Municipals SA (Aumsa) durant els mandats de la difunta alcaldessa popular Rita Barberá. “Obries un paper i eixia Jaime Febrer”. Era un dels “comentaris en aquesta època” en la firma pública, segons va declarar una economista del departament financer.

La testimoni va voler deixar constància que en la licitació d’un dels projectes –el PAI del Grau, un dels focus de la investigació– va comprovar que una de les empreses no tenia solvència econòmica per tal com era una societat sense activitat. “Arran d’això, va ser amenaçada pel gerent d’Aumsa (José Antonio Martínez), que li va exposar que li obriria un expedient si no justificava bé l’absència de solvència”, diu la seua declaració davant l’UCO. Aumsa va acabar reconeixent la solvència de l’empresa i apartant la treballadora de l’assumpte.

Una de les dues constructores que es presentaven a la licitació va quedar fora del procediment, però l’altra empresa no va poder aconseguir l’aval i el concurs va quedar desert. Posteriorment, es va convocar un procediment negociat sense publicitat. Només va presentar una oferta una empresa constituïda “uns dies abans” que ni tan sols havia sigut convidada al procediment. Mai es va arribar a adjudicar.

La financera va ressenyar les visites d’Alfonso Grau, llavors vicealcalde de València, a la seu de l’empresa pública acompanyat pel seu assessor Jesús Gordillo, testimoni clau que es va desdir de tot en l’últim judici del cas Taula. L’extreballadora d’Aumsa, que assegura haver sigut acomiadada de l’empresa precisament per les seues objeccions a les presumptes irregularitats, va confirmar que Jaime Febrer acudia “de manera discreta” a les instal·lacions de la firma municipal a reunir-se amb el gerent Carlos Masiá (antecessor de José Antonio Martínez).

La responsable del departament financer també va confirmar l’assídua presència de Febrer en la firma per a reunir-se amb Masiá i amb Grau. La testimoni no recordava cap altre empresari que hi anara tan sovint. Per part seua, la cap del departament jurídic va matisar que Febrer solia anar-hi “a vegades”, unes visites similars a les d’altres empresaris que tenien projectes amb Aumsa i que va emmarcar “dins de la normalitat”.

La directiva del departament financer va assegurar davant l’UCO que va haver-hi “nombroses irregularitats” en el procés d’adjudicació del PAI del Grau. Va recordar que l’empresari Jaime Febrer “fins i tot” va aparéixer en una reunió amb personal del despatx Broseta per a la confecció dels plecs, un fet que li “va cridar l’atenció”, atés que podia ser un “potencial licitador”. Febrer, segons la testimoni, “opinava i feia aportacions”.

La directiva d’Aumsa va elaborar un dossier, que va presentar per registre d’entrada i que encara conserva, ressenyant “algunes de les irregularitats que havia detectat”. La testimoni va vincular el dossier amb els problemes laborals que va patir.