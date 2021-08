“Tot a punt” per a la ‘tornada al col·le’: el cent per cent dels alumnes de Secundària tindran almenys una dosi de la vacuna contra la COVID

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha participat dimecres en la reunió de la Conferència Sectorial amb la ministra del ram, Pilar Alegría, juntament amb la resta dels responsables autonòmics d’Educació. Marzà ha destacat les bones perspectives amb vista a l’inici del pròxim curs, que comença el 8 de setembre en Infantil i Primària, pel que fa a la situació epidemiològica en el territori valencià. “Està tot a punt”: “Actualment, el 78% dels alumnes majors de 12 anys ja tenen, almenys, una dosi de la vacuna contra la COVID i per al començament del curs, el cent per cent, hauran rebut una punxada, i la immensa majoria dels alumnes ja disposaran de la pauta completa”. Una circumstància que servirà perquè la tornada a les classes siga d’una manera “més tranquil·la. Continuem tenint COVID, però amb millors condicions i les hem de continuar afrontant amb la màxima prudència possible”, ha dit.

El titular valencià d’Educació ha defensat en la Conferència Sectorial, que ha valorat de manera positiva, la presencialitat a les aules al cent per cent, així com l’augment dels recursos, materials i humans, que en el cas de la Comunitat Valenciana es traduiran en el fet que el pròxim curs hi haurà 5.042 docents més de reforç “de manera extraordinària, fora de la plantilla”, així com en una inversió de més de 39 milions d’euros per a “reforçar la seguretat en els centres educatius”.

“Està tot previst i preparat perquè els centres educatius tornen a ser els espais de socialització més segurs per als nostres xiquets i xiquetes, així com per al professorat”, ha insistit Marzà, que ha reivindicat que la Comunitat Valenciana té els deures fets des del mes de juliol passat.

El pròxim curs, en millor situació

De la seua banda, el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, ha assenyalat que si bé fa un any no era molt clar com es desenvoluparia el curs per la pandèmia, les famílies han acabat contentes i s’ha demostrat que els primers que han complit els protocols “millor que ningú” han sigut els mateixos alumnes.

“Enguany estem en millor situació, sobretot per la vacunació, i tenim, igual que l’any passat, contractat tot el professorat”, ha conclòs, i ha assegurat que aquest curs anirà tot bé, que ja compten amb més experiència totes les parts de la comunitat educativa “i hem de continuar treballant els uns i els altres perquè les coses funcionen bé”.