El TSJ-CV confirma la paralització de les faenes fora del perímetre de la mina de Sant Joan de Moró

La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha confirmat la paralització de les faenes mineres fora del perímetre atorgat a l’explotació en la partida del Mas de Flors de Sant Joan de Moró (la Plana Alta). Així doncs, l’alt tribunal autonòmic avala la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló sobre la resolució del cap del Servei Territorial d’Indústria i Energia sobre 15 parcel·les el polígon 9 del terme municipal en què l’empresa Áridos Monfort SA desenvolupa la seua activitat des de fa dues dècades.

La firma va recórrer contra la interlocutòria argumentant que ha presentat tota la documentació i que espera des del 2002 que l’Administració autonòmica resolga la seua sol·licitud d’ampliació de l’explotació minera, que considera “legalitzable”. “Només falta que l’Administració deixe de perdre el seu expedient i resolga informar de nou favorablement l’impacte ambiental”, al·legava la firma, que també acusa el Servei Territorial d’Indústria a Castelló, dependent de la Conselleria d’Economia, de no haver fet “cap requeriment a la resta de les administracions perquè resolgueren les seues autoritzacions”. “Tampoc hi ha perill per a les persones, integritat de la superfície, conservació del recurs o instal·lacions o protecció del medi ambient”, afegia.

No obstant això, la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV considera que l’empresa minera “no ha precisat ni ha justificat els danys concrets que l’execució immediata de l’acte li implicaria”. “S’ha limitat a afirmar com a tota argumentació que el cessament de l’activitat l’única cosa que fa és perjudicar l’empresa i els seus treballadors”.

El TSJ-CV recorda que les parcel·les en què s’han paralitzat les faenes d’extracció de recursos no disposen d’autorització o concessió d’aprofitament. “En aquest cas concorren interessos generals que exigeixen l’execució immediata de la resolució impugnada”, assenyala.

Això sí, la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa es pronuncia “a efectes merament cautelars” sense entrar a jutjar el fons de l’assumpte.