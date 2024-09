Turisme deixa en mans dels ajuntaments l’‘amnistia’ als apartaments turístics registrats sense llicència urbanística

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar el 7 d’agost passat el decret pel qual es van modificar alguns aspectes de la normativa reguladora dels habitatges d’ús turístic. La normativa incorpora novetats importants, algunes de les quals no exemptes de polèmica i molt criticades per les diverses associacions d’empresaris, com el termini màxim de 10 dies establit per a un mateix arrendatari o la prohibició de lliurar les claus mitjançant bústies instal·lades al carrer.

No obstant això, ha passat de puntelletes per una qüestió clau com és la situació legal en què queden els milers d’apartaments turístics inscrits en el registre autonòmic abans de juliol del 2018, que no necessitaven un informe municipal de compatibilitat urbanística. Aquest requisit es va implantar a partir de la data esmentada amb l’entrada en vigor de la Llei de turisme.

Segons el nou decret aprovat el mes d’agost passat, els inscrits abans de juliol del 2018 únicament necessitaran fer una declaració responsable sobre el compliment dels requisits mínims referents a accessos, instal·lacions, dimensions mínimes i dotacions per a renovar el seu número de registre, que caduca d’ací a cinc anys. És a dir, als ulls de la Generalitat Valenciana, aquests immobles poden continuar tenint un ús turístic perquè estan inclosos en el registre. No obstant això, en molts casos col·lideixen amb les normatives urbanístiques de cada ajuntament, per la qual cosa poden ser sancionats per les autoritats municipals.

És el que passa, per exemple, a València, on molts apartaments turístics inscrits abans de juliol del 2018, quan no es requeria informe urbanístic de l’Ajuntament, estan disseminats en edificis residencials incomplint el que s’estableix en el pla general, motiu pel qual estan sent sancionats i fins i tot tancats, malgrat que tenen el número de registre de la Generalitat.

Amb el que s’estableix en el nou decret, el Govern valencià deixa al criteri de cada municipi la situació legal d’aquests habitatges d’ús turístic. Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria de Turisme que dirigeix Nuria Montes han argumentat que legalment no poden endurir les normes que eren aplicables abans de juliol del 2018, és a dir, no els poden exigir amb efecte retroactiu l’informe de compatibilitat urbanístic.

D’altra banda, han destacat que hi ha preocupació per la proliferació d’apartaments turístics en baixos comercials i que, per aquest motiu, entre la documentació a presentar exigiran la cèdula d’habitabilitat de cada immoble, perquè estan convençuts que en molts casos els baixos no estan condicionats legalment per a funcionar com a habitatges.

Així doncs, seran els ajuntaments els que tinguen l’última paraula sobre la legalitat dels apartaments turístics registrats abans de juliol del 2018 i que no tinguen informe de compatibilitat urbanística. Segons la informació recaptada per elDiario.es, el PP es va comprometre amb l’Associació d’Habitatges de Lloguer per a Estades Curtes de la Comunitat Valenciana (Avaec, pel nom en castellà) a aprovar una mena d’‘amnistia’ o de règim especial per a regularitzar aquests allotjaments.

A València l’Ajuntament va aprovar una moratòria d’un any en la concessió de nous permisos, mentre prepara una ordenança específica d’apartaments turístics que de segur serà la que determine la situació legal d’aquests immobles.