El turisme massiu, un perill per al patrimoni històric i cultural

L’equip de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desenvolupat una nova plataforma per a la planificació turística d’aquests espais. Presentarà el seu treball en el marc del congrés internacional HEDIT-2024, en què es donaran a conéixer solucions als problemes creixents derivats de la “turistificació” que pateixen les ciutats històriques.

Un estudi liderat pel Centre d’Investigació Pegàs de la UPV adverteix de la “necessitat emergent” d’identificar mesures preventives que ajuden a garantir la conservació dels edificis patrimonials i a millorar la gestió turística, tant d’aquests edificis com dels centres històrics de les ciutats.

Aquesta és una les principals conclusions del projecte Hbimsig-Turisme, liderat per les investigadores María José Viñals i Concepción López González. El seu objectiu final és crear un protocol de planificació turística que contribuïsca a la preservació del patrimoni cultural, evitant massificacions i aglomeracions que puguen malmetre’l i garantint el confort físic i la seguretat de les persones.

“El patrimoni cultural arquitectònic i l’entorn urbà on se situa són un element definitori de la identitat de les societats que l’acullen i també un dinamitzador clau de l’economia local. Per això, la conservació i una gestió adequada és fonamental per a garantir-ne la pervivència en el temps i la transmissió a generacions futures en bones condicions, més encara en un moment com l’actual, amb els problemes de saturació turística que pateixen les ciutats històriques”, explica M. José Viñals.

Nous models de treball

L’equip de la UPV ha estat treballant en nous models que integren informació espacial (SIG) i informació sobre els elements arquitectònics patrimonials (HBIM), integrats en la plataforma HBIM-SIG. Hi incorporen dades extretes de sensors ambientals i d’estimació del volum, la densitat i el comportament dels fluxos de persones.

Aquesta informació permet identificar problemes relacionats amb la conservació dels elements patrimonials i amb el confort i la seguretat de les persones en l’espai públic i en els interiors dels edificis.

“La plataforma HBIM-SIG permet planificar i gestionar l’ús públic per al desenvolupament d’eines de gestió turística que ajuden a estimar la capacitat de càrrega de visitants tant a l’interior dels edificis com als carrers adjacents”, destaca Concepción López González.

El centre històric de València, camp de proves

Com a camp de proves, l’equip de la UPV ha treballat en el centre històric de València i ha obtingut per primera vegada estimacions precises de trànsit per a vianants en espais públics de la zona. En concret, el projecte s’ha centrat en tres dels edificis religiosos més singulars de la ciutat: la catedral, l’església de Sant Joan de l’Hospital i el Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi (Patriarca) i els seus entorns urbans.

Si parlem de xifres, per exemple, en una data especial com el 19 de març, els sensors van registrar 215.289 persones circulant al carrer del Miquelet al llarg del dia, un volum que supera àmpliament l’establit en els estudis de capacitat de càrrega de visitants fet per l’equip d’investigació.

L’estudi també va detectar nivells elevats de CO₂ en els tres edificis religiosos quan es registra un gran nombre de visitants o feligresos. Des de gener del 2024, en la catedral de València, s’ha superat alguns dies la xifra de 2.600 visitants.

“Tot això apunta a la necessitat emergent d’identificar mesures preventives per a la conservació dels elements arquitectònics i artístics i per a garantir el confort físic i la seguretat de les persones, així com una visita de qualitat i més sostenibilitat social per als barris històrics”, incideix M. José Viñals

Actualment, l’equip de la UPV treballa en la implementació de sistemes d’alerta primerenca de saturació de persones i de nivells límit de temperatura, humitat i CO₂ que pogueren afectar els elements patrimonials.

Congrés Internacional sobre Patrimoni, Tecnologies Digitals i Gestió Turística

Les conclusions d’aquest projecte s’han presentat en el Congrés Internacional sobre Patrimoni, Tecnologies Digitals i Gestió Turística-HEDIT 2024 organitzat per la Universitat Politècnica de València el 20 i 21 de juny passats.

El congrés ha congregat a la ciutat prestigiosos investigadors i investigadores internacionals en aquest tema i multitud d’acadèmics, així com gestors interessats a conéixer noves solucions als problemes creixents derivats de la saturació turística que pateixen les ciutats històriques.