El turista que arriba a la Comunitat Valenciana s’hi queda més temps, però gasta menys

Si el turisme és considerat la gallina dels ous d’or de l’economia de la Comunitat Valenciana, amb les dades conegudes aquesta setmana pot ser que s’haja de canviar el concepte del metall de què estan fets.

I és que el turisme estranger que arriba a terres valencianes s’hi queda una mitjana de 9,5 dies, el màxim temps de mitjana entre totes les comunitats autònomes; per contra, la seua despesa mitjana diària per persona és de 132 euros, el nivell més baix de tots. Això situa la Comunitat Valenciana com la que més temps allotja el visitant, però que menys rendiment econòmic n’obté.

Així ho explica l’Institut Nacional d’Estadística en els seus comptes dels Moviments Turístics en Frontera (Frontur) i l’Enquesta de Despesa Turística (Egatur) dels primers 7 mesos de l’any. En el costat oposat està Catalunya, que, amb el nivell d’estada més baix, de 5,38 dies, arriba a una despesa de 218 euros diaris per persona, el més alt de tots. La mitjana de totes les comunitats se situa en 7,13 dies i 187 euros de despesa diària per persona.

En xifres globals, la Comunitat Valenciana ha registrat durant els primers set mesos de l’any un total 6.786.222 turistes internacionals, un 17,8% més que l’any passat. Van desemborsar un total de 8.499 milions d’euros. Entre totes les comunitats més turístiques, és la que menys benefici econòmic obté del visitant, davant dels 9.496 milions que obté Madrid (la segona autonomia), mentre que les que més suc en trauen són Catalunya, amb 13.438 milions, seguida de les Canàries amb 13.025 milions.

Amb tot, la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, valorava de “molt positius” aquests resultats, en assegurar que “corroboren la tendència de creixement del turisme estranger dels últims mesos” i, en aquest sentit, remarcava: “Som una destinació molt volguda pels turistes estrangers, que ens trien any rere any per a passar les seues vacances”.

Turisme i ocupació

Sobre l’ocupació que comporta el turisme a la Comunitat Valenciana, no deixa de ser molt marcadament estacional. Aquesta setmana també es coneixien les dades d’ús del mes d’agost, que tancava amb quasi 3.500 aturats més la campanya estival –principalment per la pèrdua de llocs de treball en serveis– i retornava el nivell d’ocupació al mateix lloc en què estava el mes de maig, a les portes de l’inici de la temporada.

Malgrat aquestes xifres, el secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, preferia ressaltar el que qualifica de “bon comportament del sector turístic” a la Comunitat Valenciana, i assegurava que l’objectiu del Consell és continuar impulsant-lo i que continue “estirant el carro del mercat de treball”.

Galvañ concloïa que des del govern del PP de Carlos Mazón “es continuarà apostant per un turisme de qualitat i es continuarà treballant per combatre fenòmens com la turismofòbia”.