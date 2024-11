La ultradreta aprofita la DANA per a sembrar odi: “Les persones sense regularitzar tenen por d’anar per menjar perquè se senten insegures”

La ultradreta no abandona ni en els pitjors escenaris. Ha passat més d’una setmana de la tràgica riuada que va assolar municipis valencians i va causar més de 200 morts, mentre els sectors més ultres aprofiten una situació de crisi, inseguretat i crispació política per a augmentar l’odi cap a col·lectius vulnerabilitzats i també afectats per la DANA: els migrants.

Comptes en X com els del partit de Santiago Abascal o pseudomitjans com The Objective s’han encarregat de difondre faules amb una única finalitat: crear pànic entre la població i manipular l’opinió pública per a criminalitzar un col·lectiu perseguit sempre amb arguments racistes i xenòfobs.

L’atribució de robatoris amb frases com “sempre són els mateixos” o “són els seus costums”; o “els privilegis que els atorga el Govern de Sánchez davant dels espanyols” són algunes de les desinformacions que inunden les xarxes i que es propaguen amb facilitat, desviant l’atenció dels estralls que ha provocat la DANA en centenars de famílies, llars, negocis o escoles.

“Tenen por de contactar amb les administracions”

“Cal promoure una cultura de la denúncia per a afrontar les faules, cosa que encara falta dins del nostre col·lectiu. Les entitats ens encarreguem de desmentir aquests rumors. Solem compartir històries de les persones migrants per a visibilitzar-les”, manifesta Boutaina El Hadri, vicepresidenta de Casa Marroc, gerent en JoveSólides i vicepresidenta del Consell Valencià d’Immigració.

En línia similar, la portaveu d’aquestes organitzacions insisteix que tota la societat té l’obligació de frenar aquesta mena de delictes d’odi que estigmatitzen un grup de la població en concret i que “agreugen encara més la vulnerabilitat en què ja es troben”. “En moments de crisis, la solidaritat ha de prevaldre sobre el rebuig, i per això intentem publicar testimoniatges de persones afectades per la DANA, així com les persones que han fet costat a la gent mitjançant donacions, faenes de neteja o altres tasques per a conscienciar i promoure l’empatia i la col·laboració”, destaca.

El Hadri explica que, en un primer moment, van decidir enfocar-se en tasques urgents com la neteja dels habitatges inundats o la distribució de menjar i aigua potable. Ara, amb l’equip de voluntàries, s’encarreguen de preparar plats calents i donar productes de neteja i higiene; i mantes i roba per a cobrir les necessitats més bàsiques. En el seu cas, des de Casa Marroc el menjar que manipulen és totalment halal perquè “moltes de les famílies” no poden proveir-se dels aliments que es reparteixen, ja que la major part inclouen carn de porc o no “compleixen els requisits” permesos en la religió.

“Moltes persones desconeixen aquesta realitat. La comunitat musulmana s’enfronta a una gran dificultat, perquè la major part de les carnisseries d’aquestes zones s’han fet malbé. A València també experimentem una escassetat del subministrament”, manifesta El Hadri.

Quant a les persones en situació administrativa irregular, la portaveu afig que esperen poder oferir donacions econòmiques, i adverteix que aquest col·lectiu tan vulnerable està en una posició de desassossec constant després d’un escenari que agreuja encara més la seua presència: “Es veuen obligats a deambular a la recerca de refugi, sovint en barris amb una forta presència policial i militar. Prefereixen no eixir o exposar-se públicament. Ens preocupa profundament el seu benestar, ja que no sabem amb certesa com sobreviuen ni com gestionen les seues necessitats bàsiques”, confessa.

En aquest sentit, Andrea Sixto, presidenta de Metges del Món Comunitat Valenciana, també subratlla que moltes persones sota aquesta condició intenten sobreviure en les zones afectades, evitant qualsevol mena d’ajuda que s’ofereix. “Tenen por de ser deportades, perquè veuen que hi ha un desplegament policial molt rellevant. Són els veïns els que els porten aliments i aigua. És una realitat que sempre els ha passat, però que ara es veu agreujada per la catàstrofe”, subratlla.

Intenten defugir qualsevol tràmit amb les administracions, perquè tenen por del seu futur, tal com conta Sixto, i assegura que diverses persones els han traslladat que les forces de seguretat buscaven a perfils racialitzats pels actes de pillatge en el centre comercial de Bonaire.

Des de fa més de 30 anys, l’organisme internacional s’ha responsabilitzat d’assistir col·lectius més vulnerables, com les persones sense llar, les que estan en situació irregular i les dones en situació de prostitució i d’explotació sexual: “Som 140 voluntaris i voluntàries, la major part amb un perfil sociosanitari. Hem anat fent un seguiment de les persones amb què ja treballem per a detectar les seues necessitats pel que fa a la catàstrofe, especialment sobre els subministraments bàsics, salut física i salut mental”.

A més, expliquen que la “coordinació amb altres entitats del tercer sector” suposa un treball de xarxa necessari: “Hem activat els ressorts de col·laboració a partir de la Coordinadora Valenciana d’ONGD per a compartir problemàtiques comunes. I amb Farmamundi igual, en aquest cas, per a detectar algun mena de necessitat relacionat amb els fàrmacs”. A això, afig que en solitari seria impossible avançar en qüestions d’aquest calibre.

Desconeixement de drets fonamentals

La barrera d’informació és un dels principals problemes a què ha de fer front la comunitat migrant. Senten desemparament o desconeixement sobre els drets a què poden accedir. Un n’és l’accés a la salut universal i moltes vegades són les mateixes organitzacions les que fan d’altaveu per a traslladar-los aquestes dades: “Això es deu a una falta de mecanismes clars o una atenció específica per a ells”, explica la portaveu de l’ONG.

Després d’aquest primer mur, l’Administració, representada a gran escala per l’empadronament, suposaria un pes més en el seu desenvolupament com un ciutadà més del territori. Simbolitza una porta d’entrada a la resta dels àmbits socials, entre els quals està la targeta sanitària: “Ja era un tema complicat abans de la DANA, però ara es dificulta, perquè els recursos han d’arribar també a aquestes persones que també necessiten mantindre el seu benestar. Des de les institucions han de fer una atenció especial a això”.

Altres vèrtexs que també destaquen des de Metges del Món és la possible falta de xarxa de suport familiar o social o la barrera idiomàtica o cultural que poden experimentar les persones migrants, cosa que els impedeix compartir les seues mancances: “Els fa anar-se’n per on han vingut sense res, perquè ningú comprén el seu idioma”.

Condicions precàries

Abans de la devastació per la gran riuada, molts nuclis familiars ja vivien en condicions baixes, en barris situats en la perifèria i emmarcats en zones de classe obrera. Ara, desenes d’aquests afectats han hagut de presenciar com els seus estris personals quedaven inutilitzables, i fins i tot, n’hi ha que han hagut d’afrontar una pèrdua familiar.

“Si abans ja tenien una situació d’habitatge precari, les condicions en què viuen ara són molt pitjors. Ens han arribat alguns casos que han pogut allotjar-se en llocs habilitats com a pavellons o albergs”, assenyala Sixto.

La preocupació per la desaparició de persones sense regularitzar és crítica. Des de les associacions en què opera El Hadri exploren a hores d’ara iniciatives per a “col·laborar amb altres entitats i xarxes de suport per a facilitar la identificació i la localització de persones sense regularitzar” sense que supose un perjudici legal. “La prioritat ha de ser salvaguardar el seu confort i assegurar el seu accés a l’ajuda necessària”, aclareix.

A més, denuncia que, durant la primera setmana del desastre natural, els mitjans no incloïen en les seues agendes les persones migrants o racialitzades, eclipsant “la diversitat real de la societat” en l’imaginari col·lectiu.