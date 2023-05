Unides Podem trau pit de les seues polítiques d’habitatge: “Hem alçat la bandera soles tota la legislatura”

Habitatge, habitatge, habitatge. Unides Podem ho fia tot en l’inici de campanya a les polítiques públiques per a pal·liar l’emergència residencial i les propostes “contra els poderosos”. La coalició arranca la campanya electoral a València, una plaça complexa. Els morats, en virtut del seu pacte amb Esquerra Unida, governen en la Generalitat Valenciana en coalició amb el PSPV i Compromís, on tenen competències en Habitatge i Transparència i detenen la Vicepresidència Segona. L’Ajuntament, no obstant això, és una altra història: van perdre la representació el 2019 i aspiren a reconquerir un escó.

En l’antic Mercat d’Abastos s’han concentrat els dirigents de la coalició en el primer gran acte de campanya, en què han volgut subratllar “els problemes reals del país”. Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón i Juantxo López de Uralde han abrigallat els seus candidats a la Generalitat Valenciana i a l’Ajuntament de València, “la casa del capo: el senyor Juan Roig”, en una intervenció en què no han faltat les crítiques als seus socis de Govern central i autonòmic i les cares del capital a l’Estat espanyol.

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha defensat les mesures impulsades pel Govern central en l’última legislatura, situant Unides Podem com a garant de drets. “Hem convertit en realitat les coses que deien que eren impossibles”, ha assenyalat, animant al vot el pròxim 28 de maig. Belarra ha reivindicat que la seua formació “ha alçat la bandera de l’habitatge tota la legislatura”, mentre que acusa els seus socis de fer-ho només en campanya electoral. “Les polítiques d’habitatge sense Unides Podem, la política del PSOE i el PP, s’assembla molt a la que vol el Banc Santander”, ha criticat Belarra, que ha apuntat: “No se m’oblida el senyor Ábalos dient que l’habitatge és un bé de mercat”. La dirigent, també ministra de Drets Socials, ha assegurat que els seus candidats a la Comunitat Valenciana garantiran una regulació dels lloguers, la pujada de l’IBI i la limitació dels lloguers turístics.

Al costat de Belarra, que ha remarcat l’avanç de drets, la llei trans i les seues mesures d’igualtat, la ministra d’Igualtat Irene Montero ha abrigallat Pilar Lima, candidata a l’Ajuntament de València, i Héctor Illueca, actual vicepresident segon i candidat a la Generalitat Valenciana per Unides Podem-Esquerra Unida. La dirigent d’Unides Podem ha posat en valor el treball d’Illueca en el Govern valencià, on dirigeix la Conselleria d’Habitatge: “Quan el PSOE anuncia que hi ha un acord amb la Sareb hi ha un autor d’aquesta mesura que ja ho duia a terme al País Valencià”, en referència a l’acord previ per a incorporar 600 habitatges del banc roí al parc públic valencià. La dirigent dels morats ha carregat contra el candidat de Compromís, Joan Baldoví, en línia amb l’estratègia de Podem de desmarcar-se dels seus socis de Govern: “A mi no se m’oblida que Joan Baldoví va defensar un Govern del PSOE amb Ciutadans i del PSOE en solitari”, ha assenyalat Montero.

La també ministra d’Igualtat ha tret pit de la llei d’habitatge i de l’aprovació de la llei trans: “Molta gent ja no ha d’amagar-se, pot ser qui és sense por”, per la qual cosa “aquestes eleccions van de la força que tinguem per a continuar transformant”. “Necessitem governar amb força, perquè si no la dreta, encara que no governe, continuarà manant”, ha indicat en referència als poders econòmics. Montero ha alertat de la reculada en drets que suposen els governs amb presència de l’extrema dreta, amb les limitacions per a l’avortament als Estats Units com a exemple. Si no governen, ha considerat, “venen temps de molt difícil accés als drets més fonamentals”, com la sanitat, amb “privatitzacions i retallades”.

Illueca: “Limitarem els apartaments turístics”

En la mateixa línia, el candidat d’Unides Podem-EUPV a la Generalitat, Héctor Illueca, ha relatat que a la Comunitat Valenciana s’ha instaurat “la por al cacic, el servilisme”, i ha criticat que “Ximo Puig va decretar un Dia de l’Empresa, no siga cosa que s’enfade Juan Roig”, al mateix temps que els candidats del PP i Compromís li van reclamar que parara en les seues declaracions contra el president de Mercadona. En contraposició, la coalició d’esquerres es promociona com una força capaç de plantar cara al capital, i proposa la “creació d’empreses públiques en sectors estratègics”, amb “supermercats públics articulats amb el teixit cooperatiu”. El també conseller d’habitatge del Govern valencià ha insistit que si continua en l’executiu es compromet a “aplicar la llei d’habitatge activant tots els seus mecanismes”. I ha apuntat: “Si estem amb més força, plantejarem la necessitat de limitar els apartaments turístics”.

La número dos per València al parlament autonòmic i coordinadora d’Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo ha reivindicat les denúncies contra la corrupció “gràcies a les quals es va produir un canvi polític”, així com les polítiques d’habitatge i transparència. “On abans hi havia corrupció, ara hi ha transparència”. Consellera de Memòria Democràtica, ha defensat la política d’exhumació de fosses i la reparació dels familiars, i ha advertit de la possibilitat d’un govern de la dreta i l’extrema dreta: “La història ens ha ensenyat que es pot anar cap endarrere i els que venen ens volen enviar molt arrere”.

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha centrat el seu discurs en la crisi climàtica i les desigualtats. Garzón, màxim representant d’Esquerra Unida, ha carregat contra el president d’Iberdrola, que, assegura, viatja en jet privat cada setmana i “per això té a veure amb la lluita de classes el canvi climàtic”. Així doncs, ha remarcat la necessitat de construir “ciutats, urbanisme en benefici de la classe treballadora, refugis climàtics, ciutats on siga possible viure”. “Volem combatre el capitalisme per salvar la vida”, és “un model de producció insostenible”, ha insistit, defensant l’acció del Govern central “canviant el paradigma del treball”, amb les pujades salarials i reduccions de jornada.

Una València saludable

A ritme del grup valencià Zoo, la candidata de Podem a l’Ajuntament, Pilar Lima, ha arrancat el míting carregant contra l’Ajuntament de València, que els ha denegat l’espai anterior –Compromís l’havia reservat prèviament–. Tot seguit ha criticat que “no s’han fet polítiques d’habitatge en els últims quatre anys”, malgrat remarcar que la ciutat des del 2015 ja no té el llast de la corrupció en el consistori. La candidata de Podem ha exigit la remunicipalització dels serveis públics, que “està en mans de Florentino Pérez”.

Laia Manyes, número dos en la llista, ha reivindicat el model de ciutat de 15 minuts, amb els serveis públics prop de la ciutadania, a més de la ciutat saludable. En aquest marc polític, ha carregat contra l’ampliació del port de València i polítiques per a reactivar l’horta, posant el focus en l’alimentació sostenible i saludable com a promoció d

e la salut.