Un equip multidisciplinari d’especialistes en epidemiologia ambiental, qualitat de l’aire i microbiologia, integrat per la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha posat en marxa un projecte per mesurar restes de SARS CoV-2 en aerosols en espais interiors. Els captadors s’instal·len hui dilluns 29 en el nou edifici de la Facultat d’Infermeria i Podologia de la UV. El seu objectiu és avaluar si la detecció de càrrega genètica de virus en aquests aerosols podria ser una eina útil com a sentinella d’alerta de pròxims episodis de COVID-19.

Al seu torn, amb aquest projecte es vol avaluar l’eficàcia de les mesures sanitàries de prevenció de contagis vigents a la Comunitat Valenciana aplicades a ambients interiors de centres públics i recomanar modificacions en cas que s’hi detectaren deficiències.

El projecte Detecció de SARS-CoV-2 en mostres d’aerosol atmosfèric està liderat en la Universitat de València per la professora del Departament d’Infermeria Ana Esplugues. Els equips es col·locaran en altres espais universitaris com biblioteques, cafeteries i en les instal·lacions de Col·legi Major Rector Peset, així com llocs aliens a la UV com el metro, residències de persones majors, escoles, instituts i centres sanitaris.

El projecte, liderat per la investigadora de la Universitat Jaume I de Castelló Juana María Delgado-Saborit, té com a objectiu principal avaluar l’efectivitat de les mesures sanitàries preventives de transmissió de la SARS-CoV-2 actualment vigents en espais interiors d’ús públic, com centres docents, centres d’atenció a majors i centres sanitaris. Igualment, mitjançant el seguiment de la càrrega genètica de la SARS-CoV-2 en aerosols mesurats en una estació de referència de Metrovalencia, es proposa avaluar la viabilitat d’aquestes mesures en ambients interiors com a eina de vigilància i alerta de futurs brots de COVID-19.

“Pot passar que ara hi haja un volum important de persones asimptomàtiques que no estiguen comptabilitzant perquè no van als centres sanitaris, però podríem detectar la càrrega genètica d’aquestes persones a través dels aerosols. Per això la idea és que aquests projectes servisquen de sentinella fins que la pandèmia estiga controlada”, explica Ana Esplugues.

Els captadors en espais oberts

Les estacions de captadors de l’aire ja estan instal·lades en diversos punts a l’aire lliure de la Comunitat, com a la plaça de l’Ajuntament de València i la plaça de la Peixateria de Castelló. La intenció és que estiguen en funcionament durant nou mesos per obtenir les mostres de traces de virus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, en l’aire i així analitzar-les al laboratori mitjançant un procés similar al de la PCR.

Esplugues ha explicat que encara no és possible saber si hi ha diferències entre els resultats analitzats en els espais interiors i exteriors, ja que encara estan en la fase de recollida de mostres. Tot i això, “pot ser que els valors en interior siguen més alts, si trobem alguna cosa, perquè ara hem de tindre en compte que hi ha gent que ja està immunitzada i contribuirà una càrrega viral menyspreable o reduïda a l’ambient. De tota manera, no trobar res seria una bona notícia, perquè significaria que les mesures de protecció estan sent efectives”, comenta l’experta.

La Generalitat i la Fundació BBVA

El projecte dels captadors en ambients exteriors ha estat finançat per la Fundació BBVA, que ha concedit ajudes a vint investigacions científiques sobre la COVID-19. Per la seua banda, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana ha finançat el projecte destinat a la recollida i l’anàlisi de mostres dels mesuradors en espais interiors.

En el cas de la Generalitat, es tracta d’una concessió de subvenció directa de caràcter excepcional en les investigacions d’excel·lència valencianes per l’anticipació i adaptació a situacions derivades de virus.