La vacuna ens fa més feliços? Un estudi de la Generalitat Valenciana apunta que el 85% de la població se sent més optimista immunitzada

La vacuna ha incrementat l’optimisme i la confiança de la població en el seu futur immediat després de la pandèmia. És la conclusió de les primeres onades d’un estudi de la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb grups d’investigació, que apunta que el 85% dels ciutadans se senten “més optimistes” des que han rebut la pauta de vacunació completa que abans que s’iniciara el procés.

Els ciutadans enquestats han perdut la por de desenvolupar una infecció greu per coronavirus des que han rebut la vacuna, revela un augment de la confiança de la població valenciana després de la vacunació contra la covid-19, de manera que el 95% de les persones enquestades consideren que el seu risc de desenvolupar coronavirus greu després de la vacuna és baix i el 85% són més optimistes que abans d’haver començat a ser immunitzades. Les dades contrasten amb els elevats nivells d’ansietat i malestar emocional que han sigut predominants durant els mesos de confinament i de mesures restrictives, especialment entre les persones joves, les dones o els professionals d’activitats denominades essencials i que han portat a un increment de les consultes mèdiques.

Al maig del 2020 un article publicat en The New York Times recollia valoracions d’historiadors de la medicina que, assenyalaven: “Les pandèmies tenen dos tipus de final: el mèdic, que ocorre quan les taxes d’incidència i mort cauen en picada, i el social, quan disminueix l’epidèmia de por de la malaltia”. Encara que l’enquesta s’ha fet sobre una mostra de 6.023 persones, el canvi en l’estat d’ànim sembla evident.

La directora general d’Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer, s’ha mostrat en un comunicat “satisfeta” amb els resultats obtinguts en aquest Programa Valencià d’Investigació sobre la vacuna contra la covid-19, i que reflecteixen que “la immensa majoria som més optimistes que abans respecte del futur immediat i considerem que el risc de desenvolupar la malaltia greument després de la vacunació és molt baix”. Aquest programa, que es desenvolupa en diverses fases, ha fet fins al moment més de 13.000 enquestes, apunta la directora general. En aquesta última fase, amb un mostreig entre la segona quinzena de maig i la segona de juliol, s’han efectuat un total de 6.023 enquestes a la població valenciana al cap de 42 dies d’haver rebut la primera dosi de qualsevol de les vacunes davant de la covid-19.

Les dades de l’estudi conclouen que el 95% de persones enquestades consideren que el seu risc de desenvolupar covid-19 greu després de la vacunació és “baix”, mentre que 74,1% creuen que després de la vacunació el seu risc d’emmalaltir greument per covid-19 és “molt menut o inexistent” i un 16,1% pensen que el risc “ha abaixat, però encara existeix”. Tan sols el 4,8% restant de les persones enquestades consideren que el risc de contraure la malaltia és baix, però els “preocupa contagiar altres persones no vacunades”.

L’enquesta preguntava als usuaris pels seus plans a mitjà i llarg termini, un concepte temporal que l’actualització constant de restriccions semblava haver esborrat. La primera activitat assenyalada pels ciutadans és viatjar: un 56,2%, aposten pels viatges com a principal activitat una vegada immunitzats, seguit per les visites a restaurants, amb un 45,7%, i al teatre o al cinema (35,8%). Una altra de les preferències és allotjar-se en un hotel (quasi un 25% de les respostes), mentre que el 18,9% es decidirien a usar el transport públic. Sobre els hàbits de socialització, el 89,7% de la població enquestada reporten trobades amb no convivents en el seu temps lliure i el 16,3% assenyala que anirien a un esdeveniment multitudinari de qualsevol tipus (cultural, religiós o polític), encara que es donara en un espai tancat, una vegada rebuda la pauta completa.