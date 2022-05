València aplicarà un recàrrec del 30% en l’IBI als grans tenidors d’habitatges buits el 2023

L’Ajuntament de València podrà començar a aplicar l’any que ve un recàrrec del 30% en l’impost sobre béns immobles (IBI) als grans tenidors d’habitatges que posseïsquen més de 10 immobles buits, un punt que recull expressament l’acord de Govern aconseguit entre Compromís i el PSPV, l’anomenat Pacte de la Nau, amb l’objectiu que aquestes cases isquen al mercat i evitar així l’especulació.

Així ho ha confirmat a elDiario.es el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, que ha explicat que “l’objectiu no és recaptar, sinó que no hi haja grans propietaris que tinguen habitatges buits per especular mentre hi ha persones que no poden emancipar-se i altres paguen massa pels seus lloguers”.

Segons l’edil, “València ha de créixer millor del que ho va fer amb el PP i per això cal aprofitar i millorar la ciutat que ja existeix, l’habitatge buit degrada els barris genera problemes i volem que s’òmpliga de joves que comencen el seu projecte de vida i donen vida als barris”, al mateix temps que ha insistit que “el que fem és penalitzar l’especulació per afavorir un dret”.

Aquest recàrrec serà factible amb vista a l’any que ve gràcies a l’aprovació per part de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica del Decret 130/2021 del Consell per a la mobilització d’habitatges buits i deshabitats, una normativa que tan sols afecta els grans tenidors. Segons aquesta norma, els grans tenidors han de comunicar a l’Administració autonòmica els habitatges buits de manera semestral.

Així doncs, el departament que dirigeix el vicepresident segon del Govern valencià, Héctor Illueca, ha iniciat les primeres declaracions d’habitatges deshabitats, un procediment que afecta un total de 466 habitatges en tota la Comunitat Valenciana, els primers que passen a incorporar-se al Registre autonòmic d’habitatges deshabitats.

Sobre aquest tema, Sanjuán ha explicat que, quan s’actualitze aquest llistat a final d’any, serà quan l’Ajuntament aplicarà el recàrrec als propietaris dels immobles situats a València.

Un estudi recent fet pel Consistori constata que dels 830 grans tenidors que hi ha a la ciutat, 406 són persones físiques i 424 són persones jurídiques. Pel que fa a les persones jurídiques (que engloba empreses, institucions, organismes, etc.), el document amb què treballa l’Ajuntament sosté que n’hi ha 164 entre 10 i 14 habitatges; 76 entre 15 i 19; 119 entre 20 i 49; 33 entre 50 i 99; 26 entre 100 i 299; i 6 amb més de 300 repartits per tota la ciutat.

L’Estudi del Nombre d’Habitatges per Tenidor en el qual s’ha basat el consistori per fer els càlculs estableix que a la ciutat de València hi ha un total de 420.298 habitatges, però només 324.329 propietaris entre persones físiques i persones jurídiques. El 99,74% d’aquests propietaris (323.499) disposen de menys de 10 immobles mentre que el 0,26% restant (830) té en poder seu més de 10 habitatges.