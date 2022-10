El València CF paga a l’Ajuntament 2,2 milions per la parcel·la del nou estadi i li’n resten 4,3 més per abonar

El València CF ha fet front al pagament de quasi 2,2 milions d’euros (2.189.000 euros) a l’Ajuntament corresponent anualitat d’enguany de la parcel·la de l’avinguda de les Corts Valencianes sobre la qual s’assenta el nou estadi, segons han confirmat a elDiario.es fonts municipals.

El club i el consistori van subscriure l’any 2015 l’escriptura de formalització de la permuta de terrenys per la qual l’entitat valencianista es convertia en propietària amb caràcter general del sòl del nou Mestalla a canvi del pagament de 19,6 milions (23,3 milions amb el 3,5% dels interessos) en 9 anys i de 32 parcel·les en diversos barris valorades en 25,6 milions, que ja han sigut entregades.

D’aquesta manera, el València CF està hui dia al corrent dels pagaments, ja que fins al moment ha abonat 19 milions del total de 23,3 milions, incloent-hi els 2,2 milions abonats fa poc. D’aquesta manera, l’entitat valencianista deu 4,3 milions a abonar fins a l’any 2024. En concret, per al pròxim exercici la quantia a liquidar és de 2,1 milions d’euros, que es podrà fer efectiva també fins al 15 d’octubre de l’any que ve.

Per part seua, l’Ajuntament continua amb la redacció del conveni sobre el nou estadi que el València CF ha de complir si vol mantindre els beneficis urbanístics concedits en el seu moment per l’Administració, principalment els 40.000 metres quadrats de terciari en forma de dues torres al costat del coliseu de les Corts Valencianes, els 38.000 de terciari en l’actual Mestalla i els 75.900 d’edificabilitat residencial també a l’avinguda d’Aragó.

Fonts municipals consideren que podran tindre el document d’ací a un mes o dos, és a dir, abans de final d’any, però està per veure si finalment el club acceptarà les condicions.

Entre aquestes, destaquen l’aforament de 70.000 espectadors, instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta i un poliesportiu “de qualitat” per al veïnat de Benicalap, pressupostat actualment en 9 milions d’euros.

El portaveu del València CF, Javier Solís, ja va mostrar la disconformitat amb aquests requisits i va dir que les plaques solars no estaven incloses en l’actuació territorial estratègica (ATE). A més, va comentar que el projecte de 66.000 espectadors ampliables a 70.000 no és un capritx, sinó un intent de dotar l’estadi d’un element singular com són aquestes terrasses per a poder veure els partits.

“El club es compromet per escrit a tindre els 60.000 nets per a poder acollir una semifinal del mundial i a arribar a 70.000 si ha d’acollir algun esdeveniment singular, com una final de Champions. No demanem rebaixes en les obligacions, sinó adequar un projecte de fa molts anys a la realitat actual”, va assegurar.