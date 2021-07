El València CF remet el projecte del pavelló de Benicalap, mentre la Generalitat apura el termini per a decidir sobre el nou estadi

El València CF va remetre dijous a la vesprada a l’Ajuntament de València el projecte bàsic de construcció del pavelló esportiu de Benicalap compromés amb el barri per compensar la pèrdua de sòl públic per la construcció del nou estadi, una qüestió que a més recull l’actuació territorial estratègica (ATE), el document que recull totes les condicions urbanístiques per a possibilitar el trasllat de Mestalla a l’avinguda de les Corts Valencianes.

La regidora d’Esports, Pilar Soriano, ha comentat a elDiario.es que, una vegada rebut el document, “els tècnics l’analitzaran i, si està tot correcte, acompanyarem el club per agilitar tota la paperassa prèvia necessària perquè es puguen obtindre els permisos corresponents per a iniciar les obres el mes vinent de gener, tal com es va comprometre el club amb l’Ajuntament”.

El 10 de maig passat, Bernabé es va reunir amb els responsables tècnics del despatx d’arquitectes que ha contractat el València CF i amb un representant del club. Després de la reunió, l’edil va confirmar que “la proposta presentada s’ajusta a les necessitats de la ciutat” i va instar el club a presentar “el projecte base i d’execució abans de l’1 de juliol, que és el mínim que es necessita per a poder posar-ho en marxa”, un compromís que finalment s’ha complit.

Soriano ha explicat que la infraestructura que ha de finançar el València CF té un cost d’uns 6 milions d’euros i estarà dotada d’una sala de gimnàstica, una altra de musculació, una piscina coberta i una pista esportiva multiusos.

Tant la mateixa Soriano com fonts del grup municipal socialista han insistit sempre que l’execució d’aquest equipament és independent de l’ATE i que, encara que finalment s’anul·lara, el club ha d’avançar en la seua construcció, perquè es tracta d’un compromís adquirit anteriorment amb la ciutat.

No obstant això, aquest era un pas de què estava molt pendent la Conselleria de Política Territorial que dirigeix el socialista Arcadi España, que abans del 16 de juliol ha de remetre a la Conselleria d’Economia liderada per Rafa Climent (Compromís) un informe sobre la petició de pròrroga de l’ATE feta el 16 d’abril pel president de l’entitat esportiva, Anil Murthy.

I és que la presentació del projecte del pavelló es pot entendre com un gest de voluntat per a complir el nou full de ruta proposat pel club i per a mantindre, per tant, l’ATE mentre l’entitat esportiva vaja complint el seu nou calendari. Amb tot, està per veure si és prou garantia, cosa que, sobretot des de les files socialistes, no acaben de veure. La seua confiança en la propietat del València CF va quedar reduïda al no-res el dia que Murthy va anar a visitar el president del Govern valencià, Ximo Puig, amb les mans buides.

Amb tot, és la Conselleria d’Economia de Compromís, previ informe vinculant del departament de Política Territorial, la que ha de remetre abans del 16 de juliol una resposta oficial al club sobre la seua petició de pròrroga, en què l’entitat es compromet a iniciar la construcció del poliesportiu de Benicalap el 2022 i acabar-lo al desembre del 2023, així com reprendre les obres del nou estadi a mitjan 2024 i acabar-lo a mitjan 2026.

Així doncs, Economia emetrà una resposta basant-se en l’escrit vinculant esmentat de Política Territorial sobre la petició de pròrroga, en l’informe de l’Ajuntament, que desaconsella ampliar els terminis, llevat que el club oferisca garanties econòmiques, i en el document presentat fa poc sobre la penalitat de 2,3 milions per incompliment de la primera fase de l’ATE.