València derrocarà part de les naus del carrer de la Guatla per fer un jardí pel fet de mancar de protecció

El districte de la Saïdia tindrà noves zones verdes, amb més dotacions públiques i amb 357 nous habitatges gràcies al pla de reforma que ha començat a tramitar-se i que inclou diverses actuacions, incloent-hi la solució definitiva per a la macroresidència d’estudiants que una empresa pretenia construir a l’interior del pati d’illa del carrer de la Guatla, espai en què actualment hi ha unes antigues naus industrials abandonades que finalment seran derrocades la major part pel fet de mancar de protecció.

En concret, aquest document defineix actuacions als carrers de la Guatla i del Doctor Olóriz, al camí de Montcada i al voltant del carrer de Sagunt i el Mercat de Sant Pere Nolasc. “Es tracta de diferents intervencions que –en paraules de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez– milloraran la vida dels veïns i veïnes dels barris de Tormos, Sant Antoni i Morvedre, que conformen una de les zones de València amb menys serveis de proximitat i més solars en desús”.

“Cal una revisió dels usos de les diferents parcel·les i àmbits buits o sense desenvolupar, per a corregir el desequilibri dotacional d’aquesta zona, ajustant l’oferta d’espais públics a les demandes de la població”, ha assegurat la vicealcaldessa durant la presentació d’aquest pla urbanístic, “que permetrà millorar barris consolidats de la ciutat”. Per fer-ho, l’Ajuntament planteja una gestió i una urbanització conjunta dels solars vacants, així com l’obtenció gratuïta dels sòls corresponents a dotacions i espais lliures, i la urbanització dels vials i els jardins corresponents.

En primer lloc, en el barri de Sant Antoni, “després de compartir la preocupació del seu veïnat per la possible construcció d’un hotel de grans dimensions en les naus del carrer de la Guatla, plantegem traslladar bona part de l’edificabilitat de l’interior de l’illa d’aquest carrer al del Doctor Olóriz”, ha concretat Gómez. Així doncs, segons ha explicat, es preveu mantindre 3 parcel·les diferents amb 56 habitatges.

I en l’espai interior, on ara estan les naus, en el seu lloc es proposa un equipament públic d’una altura i un jardí de quasi 3.400 metres quadrats, connectat amb un passatge obert al carrer de Llum Casanova, i que integrarà tant la séquia de Rascanya com el paviment empedrat existent, “que en l’informe del Servei de Planejament es consideren elements interessants per a la conservació”.

D’aquesta manera, es derrocaran gran part de les naus, deixant la possibilitat que la dotació prevista es puga habilitar en una d’aquestes, per a la qual cosa procediria la rehabilitació: “El desembre hi havia diferents informes pendents de resoldre sobre el caràcter patrimonial de les naus. L’Ajuntament, des del sentit comú, vam demanar als propietaris que esperaren el pronunciament de la Conselleria de Cultura o del Consell Valencià de Cultura abans d’enderrocar-les; finalment aquestes institucions han resolt que aquestes naus no tenen protecció i, per tant, la proposta que s’ha posat damunt la taula per resoldre un problema enquistat és generar una zona verda i, la nau que està més ben conservada, deixar la possibilitat que es rehabilite com a dotació pública”, ha explicat Gómez.

En Doctor Olóriz s’executaran dos edificis residencials de huit altures al carrer de Just Ramírez, un jardí de 3.800 metres quadrats i un solar dotacional de 1.140 metres quadrats en què es pot plantejar un aparcament públic.

D’altra banda, Sandra Gómez ha parlat de la nova ordenació del camí de Montcada que integrarà el traçat actual en un gran espai per als vianants al costat d’una parcel·la escolar. “Generem així un entorn segur i saludable per al futur col·legi i dos nous edificis d’habitatges. En total, s’alçaran 117 nous habitatges i s’habilitaran 3.150 metres quadrats de zones verdes”, ha detallat l’edil.

El pla de reforma per al districte de la Saïdia també planteja el trasllat del Mercat de Sant Pere Nolasc a un nou edifici en el solar del carrer de Sagunt amb el carrer de Sant Joan de la Creu que podrà incloure més equipaments o habitatge públic. “I on està el mercat actual es podrà projectar una plaça enjardinada”, ha afegit.

Així mateix, la Regidoria de Desenvolupament Urbà proposa recuperar l’interior de l’illa existent entre els carrers de Lleida, Sagunt, Pepita i Oriola, amb un nou equipament, una gran plaça i nous habitatges.

I totes aquestes actuacions se sumarien a altres projectes en marxa en la zona, com la reurbanització del carrer de Sagunt, de la plaça Santa Mónica i del Parc Nino Bravo, que convertiran tot aquest eix en el nou centre dels barris de Tormos, Sant Antoni i Morvedre.

“En definitiva –ha conclòs Sandra Gómez– treballem i proposem solucions que, des de l’urbanisme i el planejament, busquen millorar la qualitat de vida dels nostres barris, dotant-los de nous equipaments i serveis i facilitant al seu torn que la inversió i la iniciativa privada repercutisquen sempre en el benestar de la ciutadania”.