València estrena el carril Bus-VAO en la V-21 per millorar la capacitat d’una de les principals artèries d’accés a la ciutat

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha presidit hui la posada en servei de 6,1 quilòmetres de carril Bus-VAO i 5 km de tercers nous carrils en l’autovia V-21, a l’entrada nord a la ciutat de València, acompanyada per la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i alcaldes de la zona.

Unes obres que han suposat una inversió total de 27,56 milions d’euros i que inclouen, en línia amb l’Estratègia Estatal per la Bicicleta, un nou carril bici d’uns 700 metres de longitud.

En la seua intervenció, la titular de Transports ha subratllat l’aposta del Ministeri per la mobilitat sostenible, com mostra la inauguració del primer carril Bus-VAO en la xarxa de carreteres de l’estat de la Comunitat Valenciana. El carril s’implantarà de manera progressiva per facilitar l’adaptació per part dels usuaris, en coordinació estreta amb la Direcció General de Trànsit.

Amb aquesta actuació, es millorarà la capacitat d’una de les principals artèries que dona accés a la ciutat, facilitant l’entrada i l’eixida pel nord de la ciutat i la distribució del trànsit amb l’autovia V-23, l’autopista AP-7 i l’autovia A-23. A més, segons la ministra, “permetrà que els autobusos circulen més ràpidament i amb més regularitat, cosa que atraurà més passatgers i impactarà de manera positiva en el medi ambient, la seguretat viària i la qualitat de vida dels habitants de València”.

En línia amb l’aposta per la mobilitat sostenible i activa, Raquel Sánchez ha informat que s’obrirà una nova passarel·la entre Alboraia i Port Saplatja en el primer semestre del 2023, que millorarà la permeabilitat cicle-vianants de la V-21 i es donarà connexió a l’anell ciclista que està desenvolupant la Generalitat Valenciana.

En aquest punt, la ministra ha volgut ressaltar la importància de la col·laboració entre totes dues administracions i ha posat com a exemple els convenis que es presentaran el mes vinent, relacionats amb solucions de mobilitat innovadores i infraestructures a la Comunitat Valenciana per valor de 300 milions d’euros.

Ajudes del Govern a la mobilitat i el transport

La titular del Mitma ha assegurat que “des d’aquest Ministeri i des d’aquest Govern apostem per la mobilitat com cap govern ho ha fet abans, per la descarbonització del transport, la transició ecològica i l’ajuda a les famílies per a fer front a l’espiral inflacionista conseqüència de la guerra d’Ucraïna”.

Per això, s’ha referit a les mesures per valor de 10.000 milions d’euros aprovades ahir pel Govern, que se sumen als 35.000 milions dels dos paquets anteriors, i que garanteixen la gratuïtat de Rodalies i Mitjana Distància a usuaris habituals, extensiva en aquesta ocasió a les concessions estatals d’autobús, durant el 2023. També inclouen la rebaixa del 30% dels bons recurrents de transport públic de CA i entitats locals, sempre que aquests rebaixen fins al 50%.

En aquest punt, cal destacar que els nous serveis ferroviaris entre Múrcia i Alacant prestats sobre la nova xarxa d’altes prestacions també seran gratuïts per als viatgers habituals, la qual cosa implica que es beneficiaran d’una gran millora en els temps de viatge, que ara estan al voltant de 50 minuts.

La gratuïtat dels abonaments ferroviaris ha tingut un gran acolliment a la Comunitat Valenciana, on s’han emés uns 280.000 títols per a viatjar entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022.

La ministra ha destacat el reforç del servei de Rodalia a València, que compta amb 144 maquinistes, el 100% dels serveis pre-Covid, i on s’ha registrat una millora de la puntualitat, que ha superat el 94% algunes setmanes.

Corredor Mediterrani i integració ferroviària

Raquel Sánchez ha tornat a incidir en el compromís rotund del Ministeri amb la conclusió del Corredor Mediterrani, on està executant-se una forta inversió, sobretot en els últims dos anys. A més, ha recalcat que des de fa quatre anys aquest projecte compta “amb un pla seqüenciat d’actuacions completament definides en tots i cadascun dels seus trams”.

De fet, hi ha en servei més de 600 quilòmetres, dels quals el 42% (253 km) s’han obert en aquests 4 anys i mig, “i el nostre objectiu és continuar avançant i a mitjan any tenim previst arribar a 327 km amb les pròximes posades en servei. Avancem i invertim en una aposta de país i europea per a la qual ací a la Comunitat Valenciana destinarem 350 milions d’euros el 2023”, ha afirmat la ministra.

A més, la titular del Mitma ha subratllat que el Ministeri continua treballant en la integració ferroviària a la ciutat de València. Així doncs, ha anunciat que “Adif ja ha adjudicat les obres del Canal d’Accés i la remodelació de l’estació de Joaquín Sorolla. Unes obres que preveuen, a més del soterrament de totes les vies d’accés a les estacions de València Nord i València Joaquín Sorolla, una intervenció integral que inclou l’ampliació de l’aparcament d’aquesta última.

Per part seua, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacat que aquest anunci “és una gran notícia, la més important de l’any 2022 per a la ciutat de València”. Es tracta de donar resposta a “una reivindicació històrica, que marca un abans i un després en la connexió de la ciutat, el Corredor Mediterrani i en la connexió d’Espanya amb la resta d’Europa”. La delegada ha indicat que es tracta d’“un compromís clar del Govern d’Espanya que, per fi, després de tants anys de paralització, cal reconéixer que han sigut governs socialistes els que han portat l’alta velocitat a València en la seua connexió a Madrid i també els que han consolidat el Corredor Mediterrani i les inversions més grans en infraestructures ferroviàries a la nostra comunitat”.

Característiques dels tercers nous carrils en l’A-21

Amb anterioritat a les obres del tram Carraixet-València, l’autovia V-21 tenia 3 carrils entre Puçol i el barranc del Carraixet i dos carrils en el tram final d’accés a València, sobre el qual s’ha actuat.

Els nous carrils suposen una millora substancial de la capacitat d’una de les principals artèries que dona accés a la capital valenciana, l’autovia V-21. Una via que, a més de facilitar l’entrada al nord de la ciutat i la seua àrea metropolitana, facilita la distribució del trànsit amb l’autovia V-23, l’autopista AP-7 i l’autovia A-23.

Les obres han comptat amb un pressupost de 23,4 milions d’euros, a què, si sumem els costos de redacció del projecte, de control i vigilància de les obres i de les expropiacions, la inversió total ascendeix als 27,56 milions d’euros.

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i evitar retencions, cal assenyalar que els tercers carrils ja es van obrir al trànsit quan es va completar l’estesa de l’última capa de ferm i és, a partir de hui, que s’implantarà el carril BUS-VAO, comprés entre els enllaços de la CV-32 i València.

Amb aquesta actuació es persegueix fomentar el transport públic i una reducció de les emissions d’efecte d’hivernacle, contribuint així a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb què està compromés el Mitma.

El tram ampliat en aquesta actuació és el comprés entre els punts quilomètrics 13+270 i 18+255, és a dir, té una longitud de 4.985 m.

Característiques de la posada en servei del Bus-VAO en la V-21

El projecte s’inicia en la connexió del futur accés nord al port de València amb l’autovia i acaba en la connexió de l’autovia V-21 amb la ronda nord de València en una glorieta amb pas inferior, que conforma l’accés nord a la ciutat de València.

En aquest recorregut hi ha un element físic d’envergadura, el barranc del Carraixet, que serveix de divisió física en dos trams de característiques sensiblement diferenciades i, per tant, la solució d’ampliació de les quals també resulta diferent.