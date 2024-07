València estreny el cercle sobre els patinets elèctrics il·legals després de duplicar-se els accidents provocats en els darrers anys

La Policia Local de València estrena un instrument pioner de mesurament “que permetrà traure de la circulació tots aquells patins elèctrics que excedisquen la velocitat i la potència establides per a esta mena de VMP (vehicles de mobilitat personal)”. Així ho ha explicat el regidor de Mobilitat i Policia Local, Jesús Carbonell, qui ha subratllat que es tracta del primer dinamòmetre homologat i certificat que és capaç d'imprimir de manera instantània un informe tècnic en el qual es detalla la velocitat i la potència del patinet, “la qual cosa permetrà detectar els vehicles que superen els límits legals”, ha afegit.

Carbonell ha subratllat que València “aposta per la mobilitat sostenible”; i ha explicat que els controls “no van dirigits a la gran majoria d'usuaris de patins elèctrics, que porten vehicles legals i homologats; sinó als pocs usuaris que utilitzen vehicles il·legals que, a més, són els causants dels sinistres més lesius”. La Regidoria de Mobilitat i Policia Local està duent a terme un esforç especial dirigit a pacificar la circulació dels VMP, millorar la interacció amb els vianants i la resta dels vehicles, i disminuir tant el nombre d'accidents com la perillositat.

De fet, ha recordat l'edil, durant el mes de febrer passat es va desenvolupar la campanya “Tu eres el xassís”, de control de VMP i bicicletes, en la qual, a través de les xarxes socials municipals i dels agents de la Policia Local, es va promoure la consciència ciutadana sobre la importància de conéixer i complir les normes, i es va oferir informació i sobre quins vehicles són aptes per a ser considerats VMP.

De manera paral·lela, la secció Policia Judicial de Trànsit de la Policia Local de València ha estat col·laborant des de fa nou mesos en el desenvolupament d'un instrument de mesura homologat capaç de certificar la potència i la velocitat dels patinets elèctrics. El projecte, desenvolupat de manera coordinada entre una empresa valenciana d'enginyeria i la Universitat Politècnica de València, ha consistit en el desenvolupament d'un aparell de mesurament que està connectat per bluetooth a un ordinador, i que emet un informe tècnic sobre el vehicle. Este informe és la base que dona seguretat jurídica a les immobilitzacions dels vehicles il·legals.

Seguretat jurídica

El dinamòmetre complix amb tots els condicionants necessaris, ha subratllat el comissari cap de la Divisió de Seguretat Viària de la Policia Local de València, Paulino Parrilla: “en primer lloc, és una ferramenta portàtil, és a dir, que es podrà utilitzar en qualsevol punt de la ciutat”. “Però el més important i el que fa que esta ferramenta siga pionera a nivell nacional –ha continuat- és que emet, en l'acte, un certificat que determinarà la velocitat màxima i la potència del vehicle, és a dir, un informe tècnic amb valor legal que servirà com a prova en unes diligències policials o en un acte administratiu”. Parilla ha assenyalat que fins ara “hi havia màquines que mesuraven la velocitat, però era impossible adjuntar el mesurament en un informe o en una denúncia, així que es quedava en una simple informació sense cap valor legal”.

El regidor de Mobilitat i Policia Local, Jesús Carbonell, ha assenyalat que “gràcies a este innovador instrument de mesura traurem de la circulació tots els patins elèctrics que són potencialment més perillosos, perquè superen la velocitat i potència legalment establides. Estem segurs que esta mesura contribuirà a disminuir el nombre de sinistres i sobretot els més perillosos. A més, millorará la seguretat dels vianants”, ha subratllat.

Des de la Policia Local de València es recorda que els patins elèctrics no estan obligats a passar una inspecció tècnica i, per tant, fins a este moment no hi havia manera de verificar quan un d'estos vehicles supera els 25 km/h de velocitat o els 1000 W de potència que la llei establix com a topall. A més, cal tindre en compte que fins a gener d'este mateix any es podia comercialitzar qualsevol patinet sense necessitat de certificar les característiques, per la qual cosa la majoria de patinets que circulen no estan obligats a presentar el certificat VMP que actualment exigix la DGT.

Una altra dada que ha destacat la Policia Local de València és que l'ús d'estos vehicles creix any rere any i, de manera paral·lela, augmenta la sinistralitat. Des de 2018 fins ara, s'han duplicat els accidents en els quals s'ha vist implicat algun VMP. En 2018 el nombre d'accidents va ser de 478, una xifra que ha anat augmentant cada any de manera constant fins a arribar als més de 900 que es van produir l'any passat, 2023. Però, a més, s'ha comprovat que els patinets de major potència són els causants dels accidents més lesius, tant per als propis conductors com per als ocupants d'altres vehicles, però, sobretot, per als vianants, que són els elements més vulnerables de la circulació.

“Pel nostre clima, per l'orografia i per la nostra important xarxa de carrils bici som una de les ciutats en les quals este tipus de transport ecològic s'utilitza més; per això volem ser els primers a desenvolupar accions que ens ajuden a reduir la sinistralitat d'estos vehicles”, ha conclòs el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell.