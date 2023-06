València haurà d’acabar el nou estadi encara que Lim incomplisca el conveni si la ciutat és elegida seu del Mundial

L’Ajuntament i el Govern valencià podrien veure’s abocats a finalitzar el nou estadi del València CF en el cas que la ciutat siga una de les elegides com a seu del Mundial pel qual pugna Espanya en una candidatura conjunta amb Portugal i el Marroc i sempre que el club, per qualsevol circumstància, no finalitzara les faenes dins dels terminis marcats.

Això es desprén de la informació traslladada per la Federació Espanyola de Futbol a preguntes d’elDiario.es, pel que fa a les garanties que ha d’aportar la candidatura de València per a convertir-se oficialment en seu de la competició esportiva, en cas que finalment Espanya organitze la competició internacional.

Sobre aquest tema, des de la Federació han comentat que la FIFA no els ha remés encara les exigències que ha de complir cada ciutat i cada estadi per a optar a ser una de les 11 localitats espanyoles que acolliran el Mundial, cosa que pretesament s’havia de produir aquest mes mateix.

Amb tot, des de la Federació han explicat que les condicions seran les mateixes per a totes les possibles seus, que hauran de comprometre’s al seu compliment mitjançant la signatura d’un document vinculant i que, una vegada rubricat, segons la Federació, “es complirà sí o sí”.

Una altra cosa són els acords a què arriben els clubs i les ciutats, així com els governs autonòmics, per a donar compliment als requisits de la FIFA pel que fa a les característiques de l’estadi, els terminis en què han d’estar habilitats, com de places d’aparcament, hoteleres i transport públic, entre altres qüestions.

En el cas de València, això suposa que en el moment en què la candidatura signe el compromís amb la FIFA, ha de ser clar el full de ruta per a finalitzar el nou estadi. Com va informar aquest diari, aquesta situació passa per la signatura del conveni urbanístic entre l’Ajuntament i el València CF com a primera opció. No obstant això, si se signaren els compromisos adquirits amb la FIFA i per qualsevol situació, com una venda eventual de la majoria accionarial o qualsevol altra eventualitat relacionada amb l’actual màxim accionista, Peter Lim, seran les administracions les que hauran de respondre perquè l’estadi estiga a punt l’any 2029, un abans de la competició.

Des de la Federació van comentar també que no seran estrictes amb els terminis, perquè les seus puguen garantir el compliment de les exigències de la FIFA: “Si no pot ser el setembre, podrien fer-ho l’octubre, la referència és que totes les seus puguen estar en disposició de complir al llarg de l’últim trimestre d’enguany”, cosa que dona una mica més de marge als nous gestors de l’Ajuntament i de la Generalitat, encapçalats ara per María José Catalá i Carlos Mazón, tots dos del PP.

Per a avançar en aquests fronts, el València CF ja ha sol·licitat una reunió tècnica amb l’Ajuntament per a reprendre la signatura del conveni urbanístic que es va quedar embossat al final del mandat passat, un document en què s’inclouen les condicions, els terminis i les característiques que ha de complir el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes, les obres del qual estan ja 14 anys paralitzades. La trobada encara no té una data fixada.

Els principals esculls amb l’executiu anterior de Joan Ribó i Sandra Gómez eren que el club es comprometia a pagar 8,1 milions pel poliesportiu de Benicalap, 1,6 milions menys del cost total, que plantejava un aforament de 66.000 espectadors ampliable a 70.000, en compte de 70.000 d’inici, a més d’altres discrepàncies relacionades amb les places del pàrquing subterrani i el règim d’ús compartit del recinte.