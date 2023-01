València posa fi a la llista d’espera en teleassistència: un miler de persones vulnerables accedeix al servei

L’Ajuntament de València ha posat fi a la llista d’espera que hi havia en el servei municipal de teleassistència. Segons va informar dilluns la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, ha sigut possible després d’ampliar el pressupost el 2022, cosa que ha permés ampliar el contracte a 900 persones més.

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha tramitat el servei a tots aquests usuaris i ha posat fi així a la llista d’espera. Segons ha destacat Isabel Lozano, el consistori atén ara un total de 6.900 persones. La conseqüència fonamental d’això és que l’Ajuntament de València ha “fulminat” la llista d’espera que tenia el servei de teleassistència, que arribava a 800 sol·licituds pendents.

La regidora Isabel Lozano va destacar “la importància que té aquest servei en la millora de la qualitat de vida i l’autonomia de la gent gran de la nostra ciutat. I, especialment de les que estan en situació de vulnerabilitat, siga per edat, aïllament social o problemes de salut. Amb aquesta eina potenciem la seua autonomia personal i la del seu entorn, i facilitem així la permanència en el seu domicili el màxim temps possible mantenint ells mateixos el control de la seua vida”.

“A més, cal recordar que el govern de Joan Ribó ha ampliat les persones destinatàries que poden beneficiar-se d’aquest servei de teleassistència; a més de les persones majors de 65 anys, les persones amb diversitat funcional de més 18 anys que, tot i tindre cobertes les seues necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació, higiene personal i domicili, visquen soles o amb altres persones de característiques idèntiques, també el reben”, va afegir.

La teleassistència municipal és una prestació social que, a través d’una línia telefònica (fixa o mòbil) compatible amb el sistema, i amb un equipament de comunicacions i informàtic específic, permet a les persones majors i/o persones amb discapacitat o diversitat funcional posar-se en comunicació amb un centre d’atenció, amb personal especialitzat, per donar una resposta adequada a la demanda plantejada, bé per si mateixos o mobilitzant altres recursos humans i materials.

A més, els resultats de les enquestes de satisfacció del servei de teleassistència han donat una resposta per part de les persones beneficiàries del 100% de satisfacció i cap queixa tramitada.

Nou contracte dotat amb més de 9 milions d’euros

D’altra banda, Isabel Lozano va avançar que en aquest moment es prepara una nova contractació per a l’any 2023 que ampliarà el nombre de terminals a 10.000 (un 31% més); incorporarà noves figures professionals en l’atenció de les persones beneficiàries; garantirà que cap persona haja de pagar el cost de la instal·lació independentment de la companyia telefònica que tinga, eliminant el requisit de tindre telèfon fix a casa; es posaran en marxa nous programes pilot dins d’aquest àmbit (un de teleassistència sociosanitària i un altre de respir familiar), accions contra la soledat no volguda i activitats d’envelliment actiu, entre altres nombroses accions que es duran a terme en el nou contracte.

“L’aposta per tindre un servei de teleassistència molt potent prové de la necessitat de la població cada vegada més envellida, el desig de romandre a casa el màxim temps possible i l’escassetat de recursos alternatius d’altres administracions per a cobrir aquesta necessitat. Aquesta situació es veu reflectida en el rècord de sol·licituds que s’han rebut el 2022, que ha arribat la xifra de 2.000 instàncies, en què destaquen els centres municipals de Serveis Socials que més han tramitat els de Patraix i Campanar”, va dir Isabel Lozano.