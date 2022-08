València preveu regular que qualsevol ciutadà puga posar el seu habitatge en lloguer turístic durant 60 dies a l’any

La Federació d’Associacions Veïnals (FAV) ha alertat sobre la gran oferta d’apartaments turístics il·legals a la ciutat, mentre des de les diferents administracions s’anuncien mesures que precisament incentiven aquesta oferta i propicien la desregulació del sector.

D’aquesta manera s’ha manifestat la presidenta de la federació veïnal de València, María José Broseta, que ha insistit que “no podem admetre que des de l’Ajuntament es diga que falten apartaments turístics i, alhora, es propicie una ordenança que farà impossible perseguir l’activitat dels centenars d’apartaments turístics il·legals que hi ha a la ciutat”.

Segons ha informat l’entitat, en el pla de normes que té previst aprovar l’Ajuntament el 2022, i que es pot consultar en el web municipal, n’hi ha una d’especialment polèmica. Aquest projecte de norma porta per títol ‘Ordenança Reguladora del Control d’Habitatge d’Ús Turístic (HUT)’, no obstant això, “si s’aprova, servirà per a tot el contrari, perquè permetrà estendre els HUT a qualsevol comunitat de veïns.

La Federació ha denunciat que el propòsit inicial de l’ordenança que tramita l’Àrea de Turisme era el control dels habitatges turístics, com encara diu el títol en aquest Pla Normatiu i com es va donar a entendre en la consulta en què van participar moltes entitats veïnals el 2019: “Per això resulta surrealista (o directament un engany) que ara es diga que aquesta ordenança es limitarà a introduir una nova variant, el lloguer ocasional, una modalitat ni tan sols prevista en la Llei de turisme”.

Segons Broseta, “si aquesta ordenança prospera, el problema no serà només que qualsevol propietari puga llogar uns dies a l’any la casa en què viu a uns desconeguts; la creació d’aquest supòsit, el lloguer ocasional, farà impossible perseguir l’activitat dels centenars d’apartaments turístics il·legals que hi ha a la ciutat”.

Des de l’entitat han comentat que l’esborrany de l’ordenança encara no està en fase exposició pública, però que durant una reunió celebrada fa uns mesos en el marc del Consell Local de Turisme se’ls va explicar aquesta nova modalitat justificada en la possibilitat de fomentar l’economia col·laborativa: “Si s’aprova, qualsevol ciutadà empadronat a València que complisca una sèrie de requisits i de tràmits administratius podrà posar el seu habitatge en lloguer turístic durant 60 dies anys. Ens sembla una barbaritat amb la quantitat de problemes de convivència que ja estan donant-se”.

Segons la Federació, l’Ajuntament actualment manca dels mitjans per a inspeccionar o sancionar l’activitat d’un HUT determinat, siga ocasional o no, i una vegada aprovada aquesta ordenança, a més, serà administrativament impossible de comprovar.

Segons les dades publicades per l’Ajuntament mateix (Castro Consuting, 2020), la major part de l’oferta d’allotjament a la ciutat de València ja són apartaments turístics, amb el 60% de quota aproximadament, per damunt dels hotels. Però allò més cridaner d’això és que la major part d’aquesta oferta és il·legal. De fet, la majoria dels apartaments que s’anuncien en les plataformes (un 64%) manquen de llicència per a exercir la seua activitat.

“Amb aquestes dades –ha assenyalat la portaveu veïnal– no deixa de sorprendre que tant l’Ajuntament de València com la Generalitat continuen atorgant abundants subvencions per a pretesos estudis de mercat amb la finalitat de conéixer els hàbits dels usuaris d’aquests allotjaments, mentre persisteix una passivitat completa per a perseguir, sancionar i tancar els apartaments il·legals”.

En aquest sentit, la Federació s’ha referit també a l’anunci de l’Ajuntament de fa uns dies sobre l’obertura d’uns 20 expedients sancionadors a apartaments il·legals, quan a la ciutat hi ha uns quatre mil apartaments funcionant sense llicència.

“Això demostra la desídia i la indiferència amb què l’Ajuntament aborda la situació dels apartaments il·legals a València”, ha dit María José Broseta, que ha parlat també d’un cert cinisme practicat des de la Secretaria Autonòmica de Turisme quan declara que els 75.000 euros de subvenció atorgats a les associacions empresarials del sector són per a fer estudis que afavorisquen la convivència amb els veïns i monitorar els sorolls.

“Se’ns presenta una eina per a l’estudi del mercat sobre l’ús dels apartaments turístics com a pretesa mesura contra el soroll o en favor de la convivència, tot i que realment no es fa res seriós per a perseguir la immensa oferta il·legal que hi ha a la ciutat”, ha lamentat.

Davant tots aquests fets, “és la nostra obligació continuar denunciant la situació d’il·legalitat en què està la major part de l’oferta d’habitatges turístics de lloguer, així com alertar sobre les intencions de legalitzar d’una plomada tota aquesta oferta amb les nefastes conseqüències que tindria, no sols per al descans i convivència dels veïns i veïnes, sinó també per als preus i l’accés a l’habitatge en general a la nostra ciutat”, ha afegit Broseta.

La incidència de l’ús d’habitatges com a apartaments turístics “està tenint un fort impacte en la pujada del preu dels lloguers, en la no renovació de molts contractes, fins i tot en desnonaments com hem vist l’any passat amb les vendes d’edificis del carrer del Túria o al carrer dels Caixers”.

Oferta turística il·legal

Tal com ha conclòs la presidenta de la FAV, “no sabem res, tanmateix, de les declaracions que es van fer des de l’Ajuntament al gener del 2021 sobre que es posaria fre a aquesta escalada amb una moratòria als canvis d’ús de residencial a terciari hoteler, tot allò va quedar en fum”.

Però, “gràcies als estudis de mercat sobre usos i costums que finança l’Administració, sí que sabem, per exemple, que la major part dels residents ocasionals dels apartaments turístics deixen els aparells de l’aire condicionat en funcionament fins i tot quan no hi estan, obviant que la major part d’aquests apartaments funcionen sense llicència”.