València registra 469 accidents de patinets el 2020, un 27% més que un any abans, malgrat al confinament

La Policia Local de València crearà un departament nou, dedicat específicament a l’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit i d’anàlisi de la sinistralitat. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha anunciat la posada en marxa d’aquest nou servei municipal, i ha fet un balanç de les dades de sinistres durant el 2020 passat, un any en què, malgrat els cent dies de confinament i reducció de la mobilitat, s’ha registrat un increment notable dels accidents de patinets a la ciutat, i s’ha mantingut la relació entre sinistralitat i consum d’alcohol i de drogues.

El regidor de Protecció Ciutadana s’ha detingut en un fenomen que “suposa un element molt rellevant en l’àmbit de la seguretat viària: els patinets, l’ús dels quals –ha afirmat– ha crescut de manera exponencial i, amb això, els accidents relacionats”.

Si el 2017 a penes es van registrar 9 accidents de patinets a la ciutat, i el nombre va créixer a 72 el 2018, la xifra es va disparar el 2019 amb 368 sinistres; i el 2020, malgrat el confinament i les restriccions, el nombre total d’accidents va arribar a 469, és a dir, un 511% sobre 2018 i un 27% més que el 2019.

“L’evidència és clara –ha assegurat Aarón Cano–, tenim un problema i hem d’actuar, perquè la compra d’aquesta mena de vehicles s’ha multiplicat, i també l’ús; però no tots els conductors se saben les normes de circulació, i fins i tot alguns tenen la percepció que n’estan al marge”.

El regidor ha assenyalat el vincle entre sinistralitat i presència d’alcohol i drogues: durant el 2020, 19 persones van ser detingudes i 890 investigades amb relació a accidents de trànsit; d’aquests 19 detinguts, en 17 casos es va registrar presència d’alcohol (89,4%), i així mateix es va comprovar la relació en 482 dels 890 investigats (54,1%).

Les anàlisis positives de presència d’alcohol en sang fetes a conductors en controls policials es van reduir durant el 2020 (de 2.367 positius el 2019 s’ha passat a 1.585 el 2021), “però continuen sent dades altes, i l’alcohol continua estant present en la majoria dels sinistres vials”, ha lamentat Cano.

Quant a un altre tipus de drogues, la situació és inversa i reflecteix un augment notable: els controls de la Policia Local van registrar 397 proves positives el 2019, mentre que el 2020 (malgrat les restriccions de mobilitat i el confinament), el nombre de positius va créixer fins a 405.

“Si bé és cert que durant l’any passat, des de la Policia Local es va incrementar el nombre de controls i els recursos, també queda demostrada la relació entre el consum d’alcohol i drogues i la seua influència sobre la seguretat viària”, ha assenyalat el regidor Cano, que ha assenyalat, a més, que les drogues detectades més sovint són, com en altres àmbits de la societat, la cocaïna i el cànnabis, i moltes vegades, mesclades amb alcohol. Per això, l’edil ha assenyalat la importància de continuar treballant en la conscienciació i la sensibilització de la ciutadania.

Durant el 2020 es van produir 143 sinistres greus de trànsit a la ciutat, amb un resultat de 10 víctimes mortals (5 de les quals, vianants atropellats). En els 261 atropellaments registrats van estar implicats 154 turismes, 33 patinets i 30 bicicletes.

El regidor Aarón Cano ha assenyalat que, com que la mobilitat va estar restringida i que durant l’any passat es va viure un confinament general de 100 dies, el nombre d’accidents s’ha reduït, però els percentatges de persones vulnerables es mantenen equivalents a altres anys. Per exemple, en el cas dels sinistres amb ciclistes, les dades assenyalen que el 2017 se’n van produir 567, mentre que el 2020 en van ser 420. En aquest context, Cano ha assenyalat la influència de noves maneres i nous elements en el paisatge de la circulació urbana, com els riders i els patinets.

El regidor ha explicat que la Policia Local afronta cada any una mitjana de 7.000 sinistres vials, dels quals en 3.000 aproximadament es constata alguna mena de lesió.

El nou departament oferirà atenció, acompanyament, suport i assessorament a les víctimes dels accidents i als seus familiars, de la mateixa manera que es du a terme amb altres col·lectius. “L’objectiu fonamental és la protecció dels usuaris més vulnerables, especialment els vianants”, ha explicat Cano. A més, de manera paral·lela, el departament farà tasques d’anàlisi de la realitat del trànsit urbà per a conéixer i actuar en funció de les necessitats, i accions d’informació, control i conscienciació.

Tot això vindrà complementat amb mesures com l’augment dels controls de seguretat amb radars estàtics, per controlar també la velocitat dels patinets, i el control d’estacionament en zones per als vianants. “Si aquest govern ha fet una aposta contundent per recuperar la ciutat per a les persones vianants, el vehicle, qualsevol que siga, no pot ocupar l’espai que els correspon a les persones a peu”, ha subratllat Cano.