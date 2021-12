València reserva la neteja de pintades i de cartells a empreses que contracten persones amb discapacitat o d’inserció laboral difícil

El nou contracte de neteja viària, recollida i transport de residus afavorirà la implantació de contenidors d’orgànics intel·ligents que permeten identificar els usuaris mitjançant una targeta o una aplicació mòbil amb l’objectiu d’incentivar-ne l’ús. La junta de govern local aprovarà divendres la licitació i puntuarà les empreses que oferisquen aquest sistema. Per al vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, “és el futur en ciutats compactes com València, possibilita premiar el veïnat que recicla i constitueix una de les maneres més efectives a les ciutats de combatre el canvi climàtic”.

El contracte, per al període 2022-2036, té un pressupost de 1.325 milions d’euros i incorpora un quart lot destinat a neteja de pintades i de cartells reservat a empreses que afavorisquen la inserció social de persones amb alguna mena de discapacitat o d’inserció laboral difícil. Es preveu duplicar la freqüència d’aigualeig dels carrers, que actualment es du a terme cada 21 dies, i que passarà a fer-se cada 10 o 12 dies, a més d’ampliar el dispositiu especial de neteja intensiva en els barris, entre altres millores.

El vicealcalde ha donat a conéixer les característiques d’aquest contracte, “el més gran de l’Ajuntament”, que tindrà un 20% més de recursos progressivament fins al 2024. La quantitat per al 2022 serà de 80 milions d’euros (5 més que aquest exercici) i creixerà de manera progressiva fins a 90 milions d’euros el 2024.

“Comparat amb els 59 milions d’euros destinats el 2015, últim any de gestió del PP, el contracte amb el govern de coalició creix un 52%”. Està previst que estiga formalitzat en el primer semestre del 2022. A més de la millor oferta econòmica, es valoraran aspectes de caràcter qualitatiu.

Entre aquests, Campillo ha destacat que s’atorgarà fins un màxim de dos punts a les empreses que oferisquen sistemes d’identificació d’usuaris en els contenidors d’orgànics. És a dir, en un futur i amb aquesta millora, una vegada el veïnat s’identifique mitjançant una targeta o una aplicació mòbil, la porta es desbloquejarà i s’hi podrà abocar el fem. “El que volem és afavorir aquest sistema amb vista a premiar els veïns i veïnes que reciclen millor”, ha assegurat Campillo, “igual que hem fet en l’Emtre, en què tenim acabada l’aplicació informàtica per als ecoparcs de l’àrea metropolitana per a aplicar un descompte en la taxa Tamer a partir del 2022”.

D’aquesta manera, “volem establir les bases perquè l’Ajuntament puga, en un moment determinat, fer un descompte en una taxa o un impost municipal o donar un benefici a escala municipal que es decidirà en el futur”. Es començarà pel contenidor d’orgànics “perquè és el més fàcil d’identificar i arrossega la resta”, ja que “si tu separes bé l’orgànic, separaràs bé els envasos, el paper i el cartó i la resta”.

Campillo ha explicat que “les ciutats estem debatent quin és el millor sistema de recollida de residus” i, “a parer meu, el futur de ciutats compactes com la nostra passa per sistemes de contenidors intel·ligents”, encara que, per exemple, als pobles de València es podrien adaptar també altres sistemes com la recollida porta a porta o el sistema de plataformes mòbils com el de la zona nord de Ciutat Vella.

El regidor d’Ecologia Urbana ha assenyalat que, “si al final falten sensors o no els ofereixen o no abasta tota l’àrea, la intenció de l’Ajuntament de València serà licitar-ho amb recursos propis d’inversió”. Per a Campillo, aquest sistema constitueix “una de les maneres més efectives per a la ciutat de separar els residus i minimitzar-ne la producció”.

Quatre lots

El contracte es dividirà en quatre lots. Els lots 1, 2 i 3 tindran una duració de 15 anys, no prorrogables, i es corresponen amb la distribució geogràfica actual per districtes. Com a novetat, es licitarà un quart lot, per cinc anys, reservat a empreses d’inserció social per centralitzar la neteja de pintades i l’eliminació de cartells en l’espai públic en tota la ciutat. “A través de la contractació pública es poden fer polítiques socials i aquest n’és un exemple clar, ja que afavoreix la integració de persones amb dificultats d’accés al mercat laboral”, ha manifestat Sergi Campillo.

Introducció de millores

S’estima que amb el nou contracte s’incrementarà en un 50% la freqüència de l’aigualeig viari, que passarà d’un cada 21 dies a un cada 10-12 dies; s’augmentarà el servei de recollida de mobles i objectes abandonats en la via pública, i s’ampliaran els dispositius especials de neteges intensives que actualment es fan en els barris d’Orriols, la Malva-rosa, Marxalenes i el Cabanyal. Així mateix, es preveu la renovació de més del 50% del parc de contenidors, sobretot els més vells –resta, envasos i paper i cartó–, perquè siguen més accessibles per a les persones amb discapacitat i impedisquen l’obertura per a diferents finalitats de la recollida de residus.

També es contempla la introducció de tècniques de ciutat intel·ligent per a supervisar en temps real el recorregut dels equips i controlar de manera telemàtica si els contenidors estan plens. Igualment, es tindrà en compte l’ampliació de personal i la renovació del parc de vehicles perquè siguen més ecològics i minimitzen el soroll.

Recollida selectiva

Segons ha apuntat el vicealcalde, un dels objectius principals del nou contracte és incrementar la recollida selectiva de residus. En aquest sentit, ha detallat que cada dia es genera una mitjana de mil tones a la ciutat i ha explicat que el 2015 les fraccions de residus selectius van suposar un 12,6%; el 2019 van pujar al 20,9%, i el 2020, van arribar al 27%.

“En cinc anys hi ha hagut un increment de gairebé 15 punts”, ha assenyalat el titular d’Ecologia Urbana, per a qui aquesta situació és el resultat de “la conscienciació cada vegada més gran del veïnat, les campanyes de sensibilització, l’increment dels contenidors de reciclatge i la incorporació de la recollida de matèria orgànica, que completem entre aquest mes i el que ve en tota la ciutat”.

Ara bé, el responsable municipal ha recordat que s’han de complir les obligacions legals que marca la Unió Europea, que estableix un horitzó de reciclatge del 55% el 2025; el 60% el 2030, i el 65% el 2035. Per això, “són imprescindibles polítiques de gestió correcta de residus”.