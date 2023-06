Un Orgull LGTBI multicolor i reivindicatiu a València: “Ens volen retornar a l'armari, però els faltaran papereres”

Una massiva marxa de l'Orgull LGTBI ha començat a recórrer el centre de València per a reivindicar que aquesta ciutat és “color i diversitat” i clamar contra “el retorn al blanc i negre”. “Ens volen retornar a l'armari, però els faltaran papereres per a tirar-nos a totes”.

Al voltant de 70 entitats socials s'han sumat enguany a la marxa i han mostrat el seu suport explícit a Lambda amb la signatura d'un document que reuneix les reivindicacions de l'Orgull LGTBIQ+ 2023, que enguany porta el lema 'Orgull de totes, drets per a totes'.

“És un Orgull com no havia vist mai en més de 20 anys”, ha asseverat Fran Fernández, portaveu de Lambda, qui ha advertit que “la gent no consentirà que els tornen a ficar en l'armari” ni “tornar al blanc i negre”.

“Per molt que s'obstinen, això és València, color, diversitat i orgull”, ha dit Fernández, qui ha agregat en referència a la pancarta penjada a Madrid per Vox en la qual es tiren a la paperera diversos símbols, entre ells la bandera LGTBI: “Ens volen retornar a l'armari, però els faltaran papereres per a tirar-nos a totes”.

La manifestació -que espera superar els 15.000 assistents de l'any passat i arribar als 20.000- s'ha desenvolupat en un ambient festiu. Ha arrancat a les 19.30 hores en el passeig de l'Albereda de la capital i compta amb 16 carrosses que desfilen després de la pancarta de capçalera.

Entre els participants hi ha persones de diferents edats, parelles i famílies que llueixen pancartes amb missatges com 'L'amor no cap en un armari' i al·lusives a les persones homosexuals, bisexuals, trans, queer i no binàries.

La marxa continua per la Porta de la Mar i el carrer Colón i acabarà en la plaça de l'Ajuntament, on es llegirà el manifest de l'Orgull LGTBI+ 2023. Posteriorment, tindrà lloc una festa organitzada per l'Associació d'empreses i professionals per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de la Comunitat Valenciana (Avegal) amb un cartell encapçalat per Rebeca i el valencià DJ Suri, entre altres actuacions, i amb l'artista drag Liz Dust com a mestra de cerimònies.

Les reivindicacions fonamentals d'aquest Orgull 2023 fan referència a “un feminisme que lluita per la igualtat dels drets de totes les dones” amb les seues interseccionalitats; el “dret inqüestionable a la lliure determinació del gènere”, tal com reconeix la legislació vigent; i la diversitat corporal com a element enriquidor de la societat; l'existència de les persones no binàries en tots els àmbits de la societat i el seu reconeixement en les lleis, així com això dels drets de les infàncies trans.

També advoquen perquè “els drets de les persones LGTBI+, amb independència del seu origen, són drets humans”, i l'asexualitat com una orientació sexual “vàlida, inclosa dins de la nostra diversitat”. Finalment, exigeixen que “els drets del col·lectiu LGTBI+ siguen respectats i no puguen retallar-se en les negociacions polítiques”.