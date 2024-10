La PAH exigeix un pla de xoc per a evitar desnonaments executats per fons voltor: “Mazón ha de negociar amb ells”

“Tinc 80 anys, em faig diàlisis i en qüestió de dos anys m’han fet set operacions. Visc amb la meua dona de 75 anys i em despatxen de ma casa i no tenim on anar. Estem així des de juliol i no ix una altra opció. Tots tenim dret a un habitatge, com diu la Constitució. El Govern no para de posar-me paranys. Tinguen misericòrdia de nosaltres. No ens agradaria veure-us així”.

Així explicava Ramón Salazar, un dels tres testimoniatges visibles, la seua situació en una concentració de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) davant la Conselleria d’Habitatge per a reclamar un pla de xoc que frene els desnonaments que continuen duent a terme els fons voltor i que deixen milers de famílies sense una alternativa residencial.

Segons les seues estimacions, a la Comunitat Valenciana hi ha 505.000 habitatges buits, dels quals 57.000 se situen en la capital del Túria, i un gran part “en mans de fons voltor”. Estimen que el 2023 va haver-hi una mitjana d’onze desnonaments diaris a la Comunitat Valenciana, cosa es tradueix en un total de 3.869: “El 68% dels desnonaments són per problemes amb el lloguer, siga per la falta de renovació del lloguer de grans tenidors i fons voltor, per no poder fer front a uns preus elevats i impagables, per l’escassetat dels habitatges públics o perquè les ajudes al lloguer no han arribat”, explica Amparo Delgado, activista de la PAH.

Una de les reclamacions directes de la PAH és que el Consell es reunisca amb els fons voltor i “els obligue” a fer contractes de lloguer fins a fer desaparéixer aquesta situació estructural: “Demanem a Mazón que faça el favor d’intervindre si té capacitat i voluntat perquè l’especulació no siga l’àmbit general de funcionament”, han instat davant els mitjans.

A més, manifesten que la conselleria no ha mostrat interés a reunir-se amb ells, cosa que els ha motivat a concentrar-se davant de la seu d’Habitatge i han aconseguit finalment que el secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández, i el director general, Juan Antonio Pérez, escolten la situació crítica d’alguns membres de l’organització.

Abans d’aquesta trobada, el director general ha comparegut per a subratllar que la Generalitat fa “tot el possible” i explora “totes les possibilitats”, encara que ha remarcat que hi ha peticions “més complicades de dur a terme” i que no es poden arribar a abastar íntegrament. Així mateix, ha avançat que “d’ací a pocs mesos” es publicarà una “convocatòria important” en matèria d’habitatge de fons per a ajuntaments.

“La situació de l’habitatge és complicada, tothom ho sap, i la conselleria i el president Mazón lluiten per revertir aquesta situació”, ha manifestat, i ha afegit que l’“origen” d’aquest problema és la Llei estatal d’habitatge, que “condiciona moltíssim” els governs autonòmics. També ha afirmat que limitar els lloguers té un “efecte perniciós” sobre l’oferta d’habitatges.

Peticions a l’executiu valencià

Entre algunes de les propostes manifestades, exigeixen que s’amplie el parc públic d’habitatge –actualment, hi ha 12.000 residències a València sota aquest registre– i que la Generalitat destine més fons a les ajudes del lloguer, i denuncien que les del 2023 no van arribar en el termini estimat i que no s’“ha aportat ni un euro; solament s’ha pagat el que preveu el pla estatal”. A més, insisteixen que, de les 4.100 ajudes atorgades, s’han exclòs 4.266 famílies que reunien els requisits.

Amb això, també s’ha posat l’accent en la limitació dels preus del lloguer. Però des de la plataforma creuen que no solucionaria d’arrel la situació residencial.

Després de la roda de premsa, la plataforma s’ha reunit amb diferents càrrecs en matèria d’habitatge, entre els quals estava Juan Antonio Pérez i diversos integrants de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) per a abordar els problemes amb més exactitud.

“La conclusió a què hem arribat és que els enviarem un correu amb el nom de les persones que tenen un desnonament programat immediat, així com el programa de LlogAD, com nosaltres l’entenem, perquè es comprometen a telefonar als fons voltor per a paralitzar els desnonaments i obrir una negociació.”, manifesta José Luis González, portaveu de la PAH.

El programa LlogAD (Lloguer d’administracions públiques), impulsat per PAH València, té com a finalitat frenar l’emergència residencial i la pèrdua d’habitatges per a les famílies més vulnerables. La titularitat dels lloguers recauria sobre l’Administració.