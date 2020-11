Veïns de les platges del sud de València esclaten després del temporal i exigeixen que es paralitze l’ampliació del port

“Veiem el futur de la platja molt negre per l’ampliació del port de València, cada vegada que hi ha un temporal desapareix la poca arena que hi han tirat prèviament i en alguns trams l’aigua ja arriba al passeig marítim; no entenem per què no s’inverteix en regeneració o en esculleres i l’única explicació que trobem és que les autoritats saben que aquesta platja desapareixerà d’ací a 10 o 15 anys per l’expansió del port”.

Així d’indignada es mostra la presidenta de l’associació de veïns de Pinedo, Pilar Copovi, després de comprovar els danys que va causar el temporal registrat la setmana passada a la platja i el passeig marítim d’aquesta pedania de València.

Segons la dirigent veïnal, “com passa cada vegada que hi ha un temporal, “el passeig marítim ha quedat molt danyat i el carril bici està ple d’arena, la platja en general està plena d’algues i feta un desastre”.

Copovi no té dubtes a l’hora d’apuntar al port de València com a responsable de la degradació de la platja: “Totes les associacions veïnals del sud més la Federació de Veïns estem d’acord que cal parar l’ampliació portuària si volem salvar les platges i és el que intentarem”.

A més, recorda que en el seu moment “també van garantir als veïns de Natzaret que el port no afectaria la seua platja i tots sabem el que va vindre després i com va acabar, engolida pel recinte portuari”.

En termes molt semblants es pronuncia el president de l’associació veïnal del Saler, Pere Pau, que també aposta per la paralització de l’ampliació nord del port. Pau destaca que els últims temporals han tret a la llum “els fonaments de l’antic passeig marítim que es va fer en els anys 70 i que després es va desmuntar per regenerar les dunes, cosa que es va aconseguir en els anys 90, però ara pràcticament han desaparegut”.

Pau assegura que “quan es va construir el passeig marítim hi havia 100 metres d’arena entre el passeig i l’aigua i ara l’aigua colpeja els fonaments antics per l’efecte de l’ampliació portuària”.

Per al dirigent veïnal, és urgent actuar mentre es dirimeix el futur del port: “Els experts coincideixen que les aportacions d’arena no serveixen, com es demostra en cada temporal i que caldria fer esculleres o esculls artificials; també coincideixen que si no es prenen mesures d’ací a 15 o 20 anys l’Albufera estaria perill seriós per la regressió de les platges”.

La presidenta de l’associació veïnal del Mont de la Devesa del Saler, Ana Gradolí, es pronuncia en la mateixa línia i recorda que formen part de la plataforma Litoral per al Poble, que ha iniciat una campanya juntament amb la Comissió Port-Ciutat per recaptar suports per frenar l’ampliació.

De la seua banda, l’alcalde pedani del Perellonet, Luis Zorrilla, considera que cal una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que avalue la situació actual de les platges, molt més danyades que el 2007, quan es va fer la primera DIA sobre un projecte que ara s’ha modificat.

L’ampliació portuària roman paralitzada a l’espera que Ports de l’Estat determine si és preceptiva la realització d’una altra DIA que substituïsca la d 2007 i que tinga en compte els possibles impactes de la infraestructura.