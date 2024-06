Veïns de la superilla de la Petxina carreguen contra la reducció d’espai per a vianants: “Posa en perill els xiquets”

L’associació de veïns Arrancapins-la Petxina s’ha oposat frontalment als canvis anunciats dimecres per l’Ajuntament València governat pel PP i Vox i presidit per l’alcaldessa, María José Catalá, per a habilitar noves places d’estacionament en la superilla del barri. En concret, s’han recuperat 17 places d’estacionament lliure (una de les quals de persones amb mobilitat reduïda) a partir de les places de càrrega i descàrrega existents fins ara (24) i de zones inicialment previstes per a l’ocupació de terrasses que finalment no s’han materialitzat.

En aquesta línia, s’han conservat 12 places de càrrega i descàrrega, que podran ser usades pel veïnat en horari nocturn, diumenges i festius. I, finalment, s’han senyalitzat 10 zones d’aparcament per a motocicletes en zones en què s’observava estacionament indegut de vehicles i que no resulten de profit per a vianants, atesa la poca longitud d’aquestes i les seues ubicacions entre guals, zones de càrrega i descàrrega o estacionament de bicicletes.

A més, s’han instal·lat quatre cartells direccionals en la intersecció entre Calixt III i Literat Gabriel Miró, per a canalitzar el moviment de les bicis, vehicles de mobilitat personal i d’emergències, pel lateral dret de la zona per a vianants, ja que en l’actualitat hi ha qui acurta el seu recorregut creuant la zona per a vianants i provocant situacions de perill.

Sobre aquest tema, l’entitat veïnal ha considerat que habilitar estacionament de vehicles és “desnaturalitzar” la superilla: “L’espai reservat per a baixar les terrasses de les voreres i alliberar-les per als vianants es converteixen en aparcaments per a cotxes. També es posen places per a motos, sempre a costa de l’espai dels vianants. Això provocarà circulació de vehicles per la superilla per a buscar lloc on aparcar, i, per tant, augmenta la perillositat dels vianants”.

A més, l’associació ha comentat que “les noves 17 places d’aparcament de vehicles, no solucionen el problema del barri i generen un problema en la superilla; reiteradament hem sol·licitat l’aplicació del projecte consensuat amb l’anterior regidor de mobilitat, de l’estacionament regulat, on es delimiten zones verdes per als veïns residents en l’entorn”.

Les mateixes fonts han advertit que “l’espai format per la cruïlla dels carrers de la superilla no permet la circulació de vehicles, i ara, a les bicicletes i els patins, se’ls permet creuar, donant possibilitat de passar per damunt d’un joc infantil, posant en perills els xiquets que vulguen jugar a sambori” i han denunciat que “no s’ha informat ni consultat ni donat participació en allò que s’havia planejat fer, cosa que demostra la falta de participació de les entitats veïnals en aquest Ajuntament”.

Per tot això, han demanat a l’alcaldessa que torne “la superilla a l’estat anterior, controle i vigile que cap vehicle hi aparque i les bicicletes i els patins no creuen pel centre posant en perill la gent” i demanen també que es plantege “la redacció d’un projecte definitiu, obrint un procés participatiu, que de veritat done solució als problemes actuals de la superilla sense desnaturalitzar-la”. Al mateix temps, l’entitat ha advertit que s’analitzarà “si el que s’ha fet desvirtua el projecte inicial subvencionat mitjançant els fons europeus, per si escau la denúncia a l’organisme pertinent”.

Sobre aquest tema, la regidora del grup municipal socialista María Pérez ha advertit que María José Catalá “menysprea els veïns i veïnes que demanaven protegir les zones per a vianants i crear aparcament per a residents en l’entorn de la Petxina” i ha anunciat que posarà en coneixement d’Europa i del Govern d’Espanya la reversió, perquè es tracta d’un projecte que va rebre fons Next Generation.

Igualment, la regidora socialista ha anunciat que la seua formació presentarà una moció perquè l’Ajuntament cree una zona d’aparcament residencial, tal com demanaven els veïns i veïnes.