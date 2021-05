Via lliure a la ciutat esportiva del Llevant UD i al Parc de Desembocadura: les màquines podran entrar als terrenys de Natzaret d’ací a 15 dies

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València va publicar aquest dijous l’aprovació definitiva del Pla Especial de la Zona Sud del Port de València, que inclou els terrenys en què es construirà la nova ciutat esportiva del Llevant UD i el Parc de Desembocadura, cosa que implica que el document urbanístic estarà vigent d’ací a 15 dies, moment a partir del qual les màquines podrien accedir als terrenys per encetar les faenes.

En concret, el projecte suposa la cessió a la ciutat de 230.000 metres quadrats de sòl portuari, dels quals 86.000 metres quadrats corresponen al futur Parc de Desembocadura, del qual ja s’ha convocat el concurs d’idees del disseny definitiu, 18.000 metres quadrats seran per a usos terciaris del barri i 100.000 metres quadrats per a una dotació esportiva que ocuparà el club llevantinista.

A més, un corredor verd enllaçarà el Parc de Desembocadura amb la zona de la Punta i de Pinedo amb l’objectiu de millorar la continuïtat i les dimensions de l’actual corredor verd.

Aquest instrument urbanístic dona continuïtat al conveni de col·laboració signat al juliol del 2018 entre l’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària (APV) sobre l’ordenació del Pla Especial Natzaret Est.

El conveni es basava en l’Acord Específic de març del 2017 en què les parts es van comprometre a la creació del Parc de Desembocadura del Túria, configurat aigües avall del pont de les Drassanes, amb una extensió de 86.000 metres quadrats, i que es convertirà en un dels parcs més grans de la ciutat de València. El pla, a més, dotarà de sòl públic i de serveis el barri de Natzaret.

El pla sud del port de València va ser aprovat provisionalment pel ple de l’Ajuntament de València. Després de superar el filtre del Consell Jurídic Consultiu, el pla s’ha publicat en el BOP per a l’entrada en vigor definitiva.

Aquests són els detalls del Pla Especial:

1. Àrea 1, Parc de Desembocadura del Túria: 86.296,08 metres quadrats. Configurat aigües avall del pont de Drassanes, inclou el nou parc de l’ordenació estructural i el vell llit del Túria, hui canalitzat, amb una extensió total de 86.296,08 m2. El disseny incorporarà l’exigència de prolongar el carrer del Sech, amb una amplària mínima de 10 metres, urbanitzat com a recorregut per a vianants intern del parc amb un traçat paral·lel a la delimitació definida entre les àrees 1 i 3 proposades.

2. Àrea 2, ús terciari: 18.454,04 metres quadrats: Situada aproximadament en l’emplaçament de les antigues instal·lacions d’Arlesa (després Moyresa, i en l’última etapa també conegudes com a Bunge) es destina a ús terciari, i en el seu cas també dotacional, amb una extensió de 18.454,04 m2. El conjunt de l’àrea terciària i dotacional múltiple s’integra en la trama urbana de Natzaret i recau al Parc de Desembocadura del Jardí del Túria. En relació amb l’edificació, es proposa un volum edificable capaç d’allotjar 25.000 metres quadrats en tres blocs d’un màxim de cinc altures.

3. Àrea 3, dotacional esportiva: 98.940,17 metres quadrats. Àrea dotacional esportiva i d’espai lliure d’una extensió de 98.940,17 m2. Aquest equipament esportiu ocupa parcialment la zona verda existent al sud (Parc de Natzaret Sud) i representa la recuperació de l’emplaçament d’una dotació esportiva, una frontera verda entre l’activitat portuària i el barri de Natzaret, i també un centre dinamitzador d’usos i activitats vinculades a l’oci i a l’esport. L’equipament esportiu previst que incloga, previsiblement la ciutat esportiva del Llevant, haurà d’executar les obres de rehabilitació de l’edifici Benimar.

4. Àrea 4, equipament Marblau: 2.246 metres quadrats. L’ordenació del pla incorpora l’equipament existent situat al carrer d’Algemesí, en funcionament en l’actualitat, gestionat per l’Ajuntament de València a través d’una concessió d’ús per a centre de joventut, universitat popular i museu de l’horta en l’antic balneari Marblau. La superfície destinada a aquesta àrea és de 2.246 metres quadrats.

5. Àrea 5, Parc Sud de Natzaret: 8.375,86 metres quadrats. Àrea situada en la vora meridional de l’àmbit, amb una extensió de 8.375,86 metres quadrats. Els criteris aplicats per a aquest àmbit busquen superar la percepció de tram final i tancat del barri de Natzaret. L’ordenació proposa dues zones verdes independents i separades per un vial que des del carrer d’Algemesí discorre paral·lelament al front exterior meridional del dotacional esportiu cobert per donar accés a una nova àrea d’estacionament.

6. Corredor verd: El Pla Especial Natzaret Est inclou un corredor verd ciclista i per a vianants que enllaça el Parc de Desembocadura amb l’actual corredor que, discorrent per la zona d’activitats logístiques, ve a connectar amb les zones de la Punta i Pinedo, amb l’objectiu de millorar la continuïtat i les dimensions del corredor verd que circumda Natzaret pel nord-est, enllaçant tots els poblats marítims des de la Malva-rosa fins a la Punta i Pinedo. Aquest carril bici tindrà una amplària mínima de 2,50 metres segregat de la calçada i de l’àmbit per als vianants.

Una ciutat esportiva amb 7 camps de futbol

Amb la seua ciutat esportiva, el Llevant UD pretén disposar d’un complex de primer nivell orientat a l’alt rendiment esportiu dels nostres equips que permeta més qualitat i tecnificació en tots els aspectes de la seua preparació, donar un impuls al planter posicionant-lo entre les millors a escala nacional i ser un referent en els aspectes educatius que complementen la formació dels jugadors i jugadores.

Com va avançar elDiario.es, la ciutat esportiva tindrà set camps de futbol (un per a la pràctica de rugbi), un pavelló cobert per a 2.500 o 3.000 espectadors i una residència per a l’escola amb capacitat per a 100 jugadors.

A més l’edifici abandonat de Benimar es rehabilitarà i acollirà diverses oficines del club granota, però també part de les oficines de la Fundació Esportiva Municipal.

La Ciutat Esportiva serà oberta, sense murs o tanques, i estarà integrada en el barri de Natzaret mitjançant zones verdes. Hi haurà preus avantatjosos per a l’ús de les instal·lacions per part dels veïns de la zona.

El projecte s’assentarà sobre una superfície de 99.000 metres quadrats i la inversió estimada serà al voltant d’11 a 14 milions d’euros amb un termini aproximat de construcció de 18 mesos.