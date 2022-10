Un viatge a Roma per a celebrar un segle de feixisme i el boicot al 9 d’Octubre: l’agenda de l’ultra premiat per la Policia

La tornada al curs polític de l’extrema dreta extraparlamentària valenciana està sent agitat. Després de la polèmica concessió d’un premi per part de la comissaria de la Policia Nacional de Paterna al líder ultra José Luis Roberto, el ministre de l’Interior es va veure obligat a eixir al pas per desautoritzar el guardó, a pesar que el seu departament va reconéixer en una gala oficial la trajectòria de l’empresa Levantina de Seguridad, propietat del dirigent d’España 2000. El grupuscle manté una intensa agenda per a aquest mes d’octubre, incloent-hi un viatge a Roma per a celebrar el centenari del triomf del feixisme italià i una convocatòria per a boicotejar la tradicional desfilada institucional del 9 d’Octubre.

La jornada, que celebra el Dia Nacional del País Valencià, sempre ha tingut molt de pes en el calendari de l’extrema dreta local, que aprofita la marxa cívica institucional del matí per a organitzar concentracions de boicot en què s’insulta els representants públics que participen en el trasllat de la reial senyera.

El 9 d’Octubre del 1979, l’alcalde de València llavors, Ricard Pérez Casado, el president de la Diputació, Manuel Girona, així com autoritats acadèmiques, van ser atacats a plena llum del dia per elements de l’extrema dreta. S’inaugurava així una processó cívica en què els grups anticatalanistes campaven a pler excloent la resta de la societat valenciana durant dècades. Si bé en els últims anys el fort desplegament d’agents antidisturbis de la Policia Nacional ha assegurat la protecció dels participants de formacions com Compromís.

“Som el mur de la resistència”, diu el cartell de la convocatòria d’España 2000 per a concentrar-se davant la processó cívica, que cada any recorre cèntriques artèries de la capital valenciana perimetrada per tanques i per un ampli dispositiu policial que inclou antidisturbis i agents de paisà de la Brigada Provincial d’Informació.

El tradicional ambient de tensió del 9 d’Octubre va culminar el 2017 amb les greus agressions contra la manifestació d’esquerres de la vesprada, pocs dies després de la celebració del referèndum a Catalunya. Quasi una trentena d’ultradretans estan processats per l’atac en una causa en què el líder d’España 2000, també advocat, figura entre les defenses.

Viatge per a celebrar “l’arribada al poder del feixisme”

El partit d’extrema dreta també ha organitzat un viatge per a commemorar el centenari de “la presa del poder a Itàlia per part de Benito Mussolini” que “va suposar l’arribada al poder del feixisme”. El petit partit d’extrema dreta aterrarà en un país governat per Giorgia Meloni, vencedora de les últimes eleccions italianes i nou far per als ultres europeus.

“És per això”, explica la convocatòria, “que hem organitzat un viatge a Roma del 27 al 30 d’octubre”. “Serà un viatge cultural, però també polític, ja que assistirem a un acte el dia 29 coincidint amb el centenari de la Marxa sobre Roma”, afig.

José Luis Roberto mai ha ocultat la seua adscripció al feixisme. En una entrevista publicada en El Español, el dirigent d’España 2000 critica l’anul·lació del premi concedit pel responsable de la comissaria de Paterna i l’atribueix a una persecució “ideològica”. A més, també sosté que respecta “els drets dels homosexuals i de les dones” i lamenta haver rebut crítiques pel seu físic (és anomenat despectivament ‘El Coix’). “Jo sóc coix, també es fiquen amb mi per la meua discapacitat”, al·lega en l’entrevista.