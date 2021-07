Vicent Mauri, històric dirigent d’Intersindical, es jubila: “Som una estructura flexible per a les noves necessitats de la classe treballadora”

L’històric dirigent d’Intersindical Vicent Mauri (València, 1960) es jubila. Després de quasi quatre dècades de lluita en els moviments socials i allunyat de les grans centrals sindicals, Mauri fa balanç dels canvis en el món del treball i del model de lluites laborals des que es va afiliar el 1985 al Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV).

Aquest funcionari, una de les cares més visibles en les mobilitzacions socials d’aquestes últimes dècades a València, assegura que el model sindical de l’STEPV i de la Intersindical està adaptant-se als “nous temps que corren”. “Tenim des de la nostra fundació característiques diferents respecte d’altres sindicats, sense una estructura piramidal i amb un model assembleari”, explica a aquest diari Vicent Mauri, que destaca un “principi bàsic”: la presa de decisions “per a les persones que són afectades a cada moment en les negociacions”. “Una estructura líquida i flexible per a les noves necessitats de la classe treballadora”, assenyala.

Mauri elogia el treball d’Intersindical i l’increment de la seua implantació (han arribat a ser la segona força en la planta d’Almussafes de Ford, ha obert una secció sindical en El Corte Inglés i ha guanyat les eleccions en el diari Levante-EMV). “El sindicalisme ha de fer una reflexió profunda sobre la situació en el món laboral i sobre com modificar estructures per a adaptar-se”, afirma Mauri, que resumeix a grans trets les característiques del món del treball en l’actualitat: “Gran precarietat, temporalitat i mobilitat i salaris baixos”. L’històric sindicalista també al·ludeix al concepte de “treballadors pobres”.

“En Intersindical tenim un component sociopolític molt important i intervenim en la mesura de les nostres possibilitats en les condicions de vida dels treballadors actius, precaris, en l’atur o jubilats, no sols en les empreses o en les administracions públiques”, declara Mauri.

El sindicat també participa en lluites lligades als barris i a les entitats socials: “Treballem molt amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), pel dret a l’habitatge, però també en qüestions mediambientals, feminismes o joventut”. “Som un sindicat en creixement i en construcció en l’àmbit privat”, afig.

Fins ara portaveu d’Intersindical i amb la vista posada en la jubilació el pròxim 31 d’agost, Vicent Mauri promet seguir com a sindicalista de base i activar “militàncies en els moviments socials congelades molts anys per la dedicació al sindicat”, com la cooperació, entre altres. Mauri valora el “vessant internacionalista” d’Intersindical.

“He intentat ser útil a la classe treballadora valenciana i amb això estic molt satisfet”, conclou l’històric sindicalista.