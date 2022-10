VÍDEO | Més verd, accessible i oberta a activitats: així serà la nova plaça de l’Ajuntament de València

La plaça de l’Ajuntament de les noves generacions serà un exemple de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic i l’efecte illa de calor, pel fet d’apostar clarament per la renaturalització de l’espai.

N’hi ha prou amb un exemple: el projecte que ha guanyat el concurs d’idees s’anomena Re-Natura, precisament per remarcar aquest aspecte com a fil conductor de la proposta triada pel jurat per tal com és la més adequada als criteris plantejats des de l’Ajuntament i a les aportacions de la ciutadania a través dels processos de participació duts a terme.

Tal com va explicar dimecres l’alcalde de València, Joan Ribó, “el jurat ha valorat l’èmfasi que aquesta proposta fa en la naturalització de l’espai, amb més arbratge, aigua, superfícies drenants, recuperació aigua de pluja, valors ambientals i sostenibilitat energètica de l’enllumenat, entre altres aspectes”. Una proposta que ofereix “la millor solució quant a mobilitat de l’entorn per a aconseguir una espai ciutadà de qualitat urbana”.

Acompanyat per la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, l’alcalde, Joan Ribó, va donar a conéixer el disseny guanyador del concurs d’idees i va detallar les característiques de la proposta triada. Tal com va recordar Ribó, la remodelació completa de la plaça “es guia per tres eixos fonamentals: la renaturalització, la inclusió i l’accessibilitat”.

“I tot això sense perdre el seu ús actual com a espai que projecta la cultura festiva valenciana i la seua gran celebració, les Falles”. A més, l’alcalde va subratllar un altre dels aspectes definitoris del nou disseny, i és que no s’augmentarà el nombre de terrasses, “una política que ja hem aplicat per exemple en la plaça de la Reina o del Mercat on, per cert, la majoria d’hostalers estan d’acord de respectar l’espai públic per a les persones”.

L’espai total és de 12.000 metres quadrats, i la proposta de Re-Natura, va recordar Joan Ribó, “millora l’experiència per als vianants, renova les parades de flors, disposa de fonts per a beure, banys públics, ombra, vegetació i manté la zona per a plantar la falla i disparar la mascletà”.

La vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez, va detallar les característiques de la proposta guanyadora que “ha sigut el projecte més singular i més complet, i el que planteja una identitat pròpia per a aquest espai urbà tan important; i també el que ha resolt millor la incorporació de les propostes derivades de la participació directa de la ciutadania”.

Una àgora multifuncional, singular i renaturalitzada

La nova plaça de l’Ajuntament es planteja com una àgora multifuncional en què s’atorga gran protagonisme als edificis singulars que la conformen, començant per l’Ajuntament mateix, i seguint per la resta d’immobles identitaris, com són l’Ateneu, el Rialto o l’antic edifici de Correus.

Aquest caràcter singular es veurà potenciat gràcies al mobiliari proposat, que no serà estàndard, sinó específic per a la nostra plaça, cosa que donarà un caràcter i una entitat pròpia al conjunt urbà. De fet, ha subratllat Sandra Gómez, s’ha plantejat un mobiliari de gran flexibilitat, que permeta tant seure-hi com ser suport per a l’activitat esportiva, entre altres usos.

No obstant això, el protagonisme del disseny és la renaturalització. L’arbratge, la vegetació, l’aigua i els sòls permeables donaran suport a la biodiversitat i regularan les condicions de temperatura i humitat de la plaça. De fet, el disseny de Re-Natura aposta, precisament, per dotar la plaça d’abundant presència vegetal, encara que s’ha previst que moltes de les espècies siguen de fulla caduca, de manera que es garantisca la visibilitat de, per exemple, les activitats falleres i que, alhora, generen abundant zones d’ombra durant els mesos més calorosos.

Es tracta d’un aspecte molt important, van destacar l’alcalde i la vicealcaldessa, atés que abunda en la idea de disposar d’infraestructures que permeten esmorteir els efectes del canvi climàtic i les onades de calor, com la de l’estiu passat, que es preveuen freqüents en el futur.

A més, i tal com es plantejava en els requisits de partida, el disseny permetrà tota mena d’activitats festives: des de la celebració de les Falles (plantà, desfilades, mascletades…), fins a la celebració de fires, mercats, cavalcades, processons o concerts. “S’ha tingut en compte la provisió d’espais i s’ha estudiat la visualització des de tota la plaça”, ha assegurat Sandra Gómez.

Mobilitat

Quant a la mobilitat, el disseny de Re-Natura no altera la configuració actual, per la qual cosa es mantindrà el pas de l’EMT per a donar servei a la ciutadania en l’accés al centre urbà, i es continuarà facilitant l’accés necessari a veïns, transport públic o càrrega i descàrrega.

En aquest sentit, la vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme ha matisat que en punts singulars, com l’avinguda del Marqués de Sotelo, s’ha plantejat deixar un únic carril per sentit, i ampliar per tant l’espai d’ús per als vianants. Mentre que en el tram nord de la plaça, pel carrer de Sant Vicent, es dissenyarà una plataforma única que permetrà connectar en un pas per als vianants les places del Mercat, de Bruges, de la Reina i de la Mare de Déu amb la plaça de l’Ajuntament.

La font i les parades de flors

El projecte manté la font com a imatge identificadora de la plaça i la dota d’un caràcter articulador de les dues zones en què es planteja el conjunt: la primera i més representativa, davant la façana de l’Ajuntament; i la segona, al nord, profusament enjardinada.

La font serà, precisament, una de les zones sotmesa a més remodelació, ja que el disseny preveu transformar-la, a partir de la seua funció actual de mer ornament contemplatiu, a un element accessible i d’interacció. Per fer-ho, s’ha plantejat un perímetre interactiu i amb accés, que fins i tot inclourà una platja menuda on la ciutadania podrà refrescar-se els peus en moments de màxima calor.

Altres elements a destacar són les parades de flors, que es mantindran. A més, per a aconseguir la millor solució per al seu disseny, els autors de la proposta guanyadora es reuniran amb les floristes de la plaça per consensuar el disseny de les futures parades.

Del fum a la ciutat verda

“Aquesta serà la futura plaça de l’Ajuntament, la plaça que gaudiran els valencians de les pròximes dècades”, va dir l’alcalde, Joan Ribó, que va recordar que “a penes fa dos anys, el 2020, encara hi havia cotxes, fum i soroll. I ara, a les portes de la Capitalitat Verda Europea, hi ha gent, activitats i alegria”.

L’alcalde ha recordat que abans del 2015, l’espai de la plaça reservat al vehicle privat era del 57%, mentre que hui és només el 18%, i els vianants gaudeixen del 82% restant. A més, abans del tancament al trànsit de la plaça, hi passaven 10.000 cotxes cada dia, mentre que hui són milers de persones les que la travessen passejant. El disseny de la futura plaça de l’Ajuntament, ha conclòs, serà “de qualitat, modern i, al mateix temps, respectuós amb el seu passat”, ha subratllat l’alcalde.

El pròxim 3 de novembre s’obriran els sobres que identifiquen l’equip guanyador. L’obra té un pressupost màxim de més de 8,5 milions d’euros (8.639.400 euros), però, abans, l’estudi guanyador del concurs haurà de redactar el projecte de remodelació (el termini establit és de 6 mesos).

Per a això, se li atorga un premi de 559.988 euros, i s’haurà d’encarregar de la redacció del projecte bàsic i de la direcció de l’obra. De la seua banda, la resta de les propostes seleccionades (d’un total de 22 presentades a concurs), les titulades Abril, Batega València, Dosel Climático i Llenç 365 reben una mica més de 9.600 euros per la seua participació.

Es preveu aprovar el projecte abans de concloure el mandat, de manera que puga licitar-se i executar-se en el pròxim període executiu municipal. Si bé encara és prematur fer un càlcul sobre l’execució de les obres, la vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme ha estimat que serà entre 12 i 15 mesos des de l’inici.