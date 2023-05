VÍDEO | Multes fins a 3.000 euros a una vintena d’aficionats del València CF que es van manifestar contra Peter Lim

Les forces de seguretat s’han comportat amb un zel especial en les manifestacions que ha fet l’afició del València CF per protestar contra el màxim accionista del club, el magnat de Singapur Peter Lim, la gestió del qual ha portat la institució centenària a una situació econòmica delicada i a bregar per evitar el descens a segona divisió.

Això es desprén de les dades facilitades a elDiario.es per l’associació Llibertat VCF, erigida en una de les principals plataformes d’oposició a Lim i que presta assessorament jurídic als denunciats a l’hora recórrer a través del compte de Twitter Info legal VCF lliure (@VCFLegal). Segons l’entitat, ja han començat a arribar sancions als aficionats que han participat en les diferents protestes convocades contra el màxim accionista, les quantitats de les quals oscil·len entre 600 i 3.000 euros.

La major part venen del partit entre el València CF i l’Athletic Club de Bilbao, en què es va produir una protesta multitudinària contra el màxim accionista de l’entitat del Mestalla als voltants de l’estadi, abans d’iniciar-se el partit i fins al minut 19 de la primera part. Només d’aquella jornada de l’11 de febrer passat consten almenys sancions a 19 persones atenent de la Llei de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a ‘llei mordassa’, però sobretot de la Llei 19/2007 contra la violència en l’esport.

Totes les multes estan relacionades amb insults i desobediència als agents de policia i amb l’encesa de bengales i pots de fum, un aspecte que no està penalitzat específicament en totes dues normatives, segons les mateixes fonts. Només es prohibeix expressament a l’interior de recintes esportius. En aquest punt, posen com a exemple la rebuda que van brindar a l’autobús del seu equip els aficionats del Cadis en el partit contra el Girona en la mateixa jornada (vegeu el vídeo) sense que consten denúncies.

🟡🔥 BRUTAL RECIBIMIENTO al CÁDIZ antes del duelo vital ante el Girona.pic.twitter.com/xR4pW7qZqo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 de febrero de 2023

Les denúncies s’enquadren així la seua major part en l’article 2 de la Llei contra la violència en l’esport, l’apartat de la qual 1 estableix que constitueixen delictes o faltes “els actes o les conductes violentes o que inciten a la violència en l’esport”, com per exemple, “la participació activa en altercats, renyines, baralles o desordres públics en els recintes esportius, als voltants o en els mitjans de transport organitzats per acudir-hi, quan aquestes conductes estiguen relacionades amb un esdeveniment esportiu que haja de celebrar-se, estiga celebrant-se o s’haja celebrat”.

Part d’aquestes denúncies, especialment les relacionades amb insults a l’autoritat o desobediència, tenen a veure amb els problemes que va haver-hi entre els aficionats i la seguretat privada contractada pel club, que va tractar d’impedir l’accés a l’estadi amb banderes i pancartes amb el lema ‘Lim go home’ (Lim, ves-te’n a casa). Fins i tot en van arrabassar a aficionats de l’Athletic Club que es van solidaritzar amb els del València CF, tractant de mostrar-les des de la façana de la tribuna, fins que van ser interceptats per membres de seguretat del club (vegeu el vídeo).

Alberto, soci i accionista de 32 anys, va ser un dels afectats. Segons conta a elDiario.es, va tractar d’accedir a l’estadi amb dues cartolines retolades. En una podia llegir-se “free VCF” i en l’altra “Mr. Lim, game over”. Els membres de seguretat del club no van tardar a interceptar-lo i partir d’ací va començar una situació surrealista: “Va vindre el cap de seguretat del meu sector (S6) i em va dir que no podia entrar amb la segona pancarta, perquè era ofensiva. Em van demanar el carnet de soci i, com que no estava d’acord amb el que passava, vaig sol·licitar que vinguera la Policia Nacional. S’hi van presentar tres o quatre agents i el de més rang se’n va anar a parlar amb el cap dels vigilants de seguretat. Al cap d’una estona van tornar i el policia em va dir que ja m’havien dit que no podia passar amb les pancartes, perquè podien ser objectes llancívols, cosa que era mentida, perquè mai m’havien dit això.”

Alberto reconeix que, presa dels nervis i davant la indignació que li va causar que no el deixaren entrar amb les pancartes, va arribar a dir al cap de seguretat que era “un venut” i que estava “untat per Lim”. Per a sorpresa seua, els agents li van donar una acta de denúncia a què ha tingut accés elDiario.es, que diu: “Després d’una discussió amb el vigilant de seguretat a causa de les entrades d’unes pancartes rígides les quals se li ha manifestat que no poden accedir, el ressenyat de viva veu i sota els efectes de l’alcohol manifesta: sou els gossos de Lim, escòria, venuts, untats pel club”.

L’aficionat, encara que reconeix que es va prendre alguna cervesa abans del partit, nega que estiguera en mal estat a conseqüència de l’alcohol, que les pancartes foren rígides i que insultara els vigilants o els membres de seguretat. És més, assegura que en un moment donat, davant la situació tan injusta, va tractar de gravar l’escena amb el mòbil i que els vigilants de molt males maneres van tractar de llevar-li’l.

Per tot això, ha rebut una sanció de 600 euros i la prohibició d’entrar en un recinte esportiu durant quatre mesos: “A més, el club m’ha donat de baixa com a soci durant un any. Mon pare és soci des del 86, l’any del descens a segona, i em va traure el passe tot just vaig nàixer en el 90, soc el soci 5.000. Vinc al Mestalla amb els meus pares des que vaig nàixer i ara, per unes pancartes que no feien mal a ningú, que entren dins del meu dret a la llibertat d’expressió, perd la meua antiguitat, és una injustícia, estic molt afectat. M’hauria tret el passe encara baixant a segona”, assegura.

Unes jornades després del partit contra l’Athletic, en el desplaçament del València CF a Almeria, també va haver-hi enfrontament entre els membres de seguretat del club andalús i els aficionats valencianistes, a molts dels quals se’ls van requisar les mateixes banderes i pancartes amb el lema ‘Lim go home’ (vegeu el vídeo). Malgrat que els aficionats asseguren que el personal de l’Almeria els deia que l’ordre venia del València CF, fonts del club del Mestalla han negat sempre qualsevol instrucció en aquesta línia.

⚠️Me llega este vídeo: la seguridad del estadio de la @U_D_Almeria retira la bandera de "Lim Go Home" a un aficionado valencianista en la zona visitante.



👮🏻‍♂️Las palabras textuales de los seguridades al aficionado han sido: "Es tu club quien lo dice, al final del partido, pídala." pic.twitter.com/KQrCS3MTpH — Vicent Burguete (@Vicentburguete1) 9 de abril de 2023

Davant aquests fets, amb motiu del desplaçament següent per a jugar contra l’Elx en l’estadi Martínez Valero, partit a què van acudir milers de seguidors del València CF, Llibertat VCF va remetre un burofax al club alacantí per mitjà del qual, sobre la base de la legislació vigent, van sol·licitar que “s’abstinga de fer accions contràries a un dret fonamental susceptible d’empara constitucional, com és el de retirada dels esmentats cartells i banderes o prohibir l’accés amb aquests als valencianistes que es desplacen al seu estadi, perquè això pot constituir un delicte per part dels empleats que facen l’acció i per qui done l’ordre”. En aquest partit no es va produir cap incident i els aficionats van poder entrar amb les seues pancartes de ‘Lim go home’.

El president de Llibertat VCF, José Pérez, s’ha mostrat sorprés davant “les actituds desproporcionades de la Policia Nacional en les manifestacions”, tenint en compte que des del 2021 ja han fet cinc protestes multitudinàries, entre 8.000 i 20.000 persones, “sense absolutament cap incident i, tot i això, les propostes de sanció que es fan públiques sorprenen moltíssim, són desproporcionades amb la realitat del que passa al carrer”.

Pérez ha afegit que tenen “una certa sospita que intenten fer callar les protestes al carrer i posar traves al fet que la gent es manifeste al carrer amb la repressió policial en forma de sancions econòmiques”.

Encara és molt més sorprenent, segons ha explicat, “si ho compares amb la falta de zel que tenen els agents davant la repressió que pateixen els aficionats dins de l’estadi, com s’ha vist en imatges quan als aficionats se’ls ha retirat pancartes totalment legals, que no diuen res que prohibisca la legislació espanyola, ni la llei de l’esport, ni la normativa de la Lliga”, i afig: “A Almeria, no sols es van retirar, sinó que, per dir-ho d’una manera suau, es van extraviar. Els membres de seguretat de l’Almeria van dir que se les havia emportades el club mateix i mai les van tornar. Però és que també hem vist imatges d’intercedir i esborrar vídeos en telèfons mòbils personals dels aficionats, i tot això no es persegueix ni s’investiga, per la qual cosa veiem una descompensació molt clara en l’actuació policial entre el que s’esdevé al carrer entre els aficionats i el que passa dins de l’estadi amb la seguretat privada dels clubs, cosa que ens fa sospitar d’una connivència entre Meriton i la Policia o la Delegació del Govern”.