El Vila-real, un xicotet gegant que fa història i gana l'Europa League

Un penal li va robar el somni en 2006 i altres 22 li han donat la glòria al Vila-real. Des d'aquest dimecres a la nit el color groc reflecteix en tota Europa des d'una ciutat valenciana, Vila-real, després del triomf del seu equip a l'Europa League que va aconseguir alçar el trofeu després d'un partit agònic amb pròrroga i 22 penals.

Els 'groguets' van entrar en l'Olimp dels campions europeus i el van fer guanyant a un altre tità, el Manchester United, després que el porter Rulli detinguera el penal número vint-i-dos dels llançats. Llavors va ser quan a Gdansk, la ciutat on es va disputar la final, va esclatar el fulgor groc i es marcava una nova fita, l'equip de la ciutat més xicoteta d'Europa a guanyar un títol continental.

Alegria, abraçades i celebracions que aquest dijous es desplaçaran de Polònia a la ciutat castellonenca. El Vila-real celebrarà el títol de l'Europa League amb un recorregut per la ciutat que arrancarà a les 19.00 hores des de l'estadi de la Ceràmica per a brindar el títol a la seua afició, si bé des del club s'ha insistit que no es detindrà en cap punt del seu itinerari com a mesura de precaució davant la crisi sanitària pel COVID-19.

ℹ El #Villarreal celebrará el título de la @EuropaLeague 🏆 este jueves con una rúa que recorrerá la ciudad de Vila-real. Arrancará a las 19.00h desde el Estadio de la Cerámica.



El equipo brindará el título a su afición. La rúa NO se detendrá en ningún punto de su recorrido. pic.twitter.com/cidR6VYw3H — Villarreal CF (@VillarrealCF) 26 de mayo de 2021

Felicitacions

Després del triomf del submarí groc es van desencadenar les felicitacions, entre elles les del president de la Generalitat, Ximo Puig, que va destacar la manera en què es va guanyar, després d'un gran sofriment; també el president del Govern, Pedro Sánchez, felicitava l'equip en el mateix sentit. Per la seua part el conseller de Cultura, Educació i Esport, Vicent Marzá, ho va destacar com un èxit de l'esport valencià. Tampoc podia faltar a la felicitació el propi ajuntament de Vila-real que va destacar l'orgull de la ciutat i dels aficionats amb el seu equip.

Quina manera de patir!!!

Quina manera de gaudir!!!



Una nova línia en la HISTÒRIA.@VillarrealCF campió de l'Europa League 2021



Quin somni ens heu fet complir esta nit!!! https://t.co/3DIxMmYK2d — Ximo Puig (@ximopuig) 26 de mayo de 2021

¡Enhorabuena, campeones de la #EuropaLeague!



Los sueños se cumplen y hoy todos hemos soñado y disfrutado con vuestra victoria. Nos habéis tenido en tensión hasta el último penalti, luchando en una emocionante #UELfinal. Felicidades a todo el equipo y afición del @VillarrealCF. pic.twitter.com/KNTvksY99E — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de mayo de 2021

L'esport valencià continua superant-se i enderrocant límits!



Som terra d'esport i cada dia més en forma.



Enhorabona! pic.twitter.com/i7dGXDg9DI — Vicent Marzà 🍏 (@VicentMarza) 26 de mayo de 2021