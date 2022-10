Voluntaris recullen 500 quilos de residus en aigües de Dénia

El diumenge 16 d’octubre va tindre lloc la jornada de neteja de la costa en les Rotes, les esculleres del port de Dénia i les platges de Punta Raset i Albaranes “Per una mar neta”. Els 226 voluntaris –ciutadans i personal de les empreses col·laboradores- van arreplegar al voltant de 500 quilograms de residus.

La clausura de la jornada es va produir a les immediacions del Port de Dénia. Es van repartir diplomes, a més de graneres realitzades amb el plàstic arreplegat a l’edició anterior, a totes les persones implicades en la neteja. Contant amb la presència de l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, la regidora de Transició Ecològica, Maite Pérez Conejero i els representants de les empreses col·laboradores: Vigar, Industrias Aura i Bottles Recycling.

Per altra banda, l’artista faller, Rafael Cheli, va inaugurar l’escultura de ferralla reciclada que va realitzar per l’esdeveniment; un peix autòcton del mediterrani (Thalassoma pavo) de 3 metres d’alçada per 4,5 metres de llargària, amb una amplària de vora el metre quaranta. Cheli va parlar sobre la importància de la conscienciació mediambiental. Segons l’artista denier, mostrar les deixalles a la vista de tots és una forma d’impactar en el públic, més encara si aquesta es mimetitza amb l’ecosistema (en aquest cas la biodiversitat marítima del Mediterrani).

Per la seua part, la regidora va agrair la implicació i el compromís social dels voluntaris i les empreses, cosa que va fer possible la celebració de l’esdeveniment.