Vox defensa el model de privatització sanitària de Zaplana: “No té com a objectiu principal el lucre econòmic”

Vox defensa el model de privatitzacions de la sanitat d’Eduardo Zaplana i reclama a la Generalitat Valenciana que el reprenga. El partit d’extrema dreta ha presentat mocions als ajuntaments del Baix Segura per instar el Govern autonòmic, del qual forma part amb el PP, perquè l’Hospital de Torrevella torne al model de gestió anterior, conegut com el ‘model Alzira’.

La formació defensa que les concessions sanitàries no són una privatització, atés que “només la prestació [del servei] és privada” i al·lega que és un model de gestió més eficient. En la moció impulsada des de Torrevella, el departament de salut de la qual va passar a mans públiques el 2021 després de 15 anys a càrrec de la mercantil Ribera Salud, el partit indica que “en tot moment es garanteix la naturalesa pública del servei de salut”.

L’argumentari de la formació ultra recalca que amb l’externalització del servei “l’Administració no perd el control de la prestació” i que “té capacitat de control i d’inspecció, així com facultat normativa i sancionadora”. El partit assegura que, com que és l’Administració qui finança i vigila, no es perd la naturalesa pública del servei: “S’ha de destacar que no es tracta d’un model de privatització del servei públic, ja que el finançament, el control i la propietat són públics”, indica el text que defensa el model Alzira.

Al seu torn, en aquesta línia –en què s’anomena col·laboració publicoprivada i no privatització–, apunten que “no tindria com a objectiu principal el lucre econòmic a costa de l’abaratiment de la gestió sanitària al ciutadà, ja que el pagament capitatiu el marca l’Administració. Seria aquesta, en primera instància, l’encarregada de controlar que es manté el nivell de qualitat de qualsevol dels altres centres de la xarxa, a més de limitar de manera contractual el marge de benefici de l’empresa”.

En un comunicat, el grup municipal de Torrevella, que reclama que es traga un concurs públic a través d’una concessió administrativa “al més prompte possible”, justifiquen la decisió, que qualifiquen de necessitat“, en ”els nefastos resultats pel que fa a l’eficiència en la prestació de serveis al ciutadà que s’ha esdevingut els últims anys, des que es va començar a gestionar de manera directa per la Conselleria de Sanitat, una vegada presa la decisió unilateral de no prorrogar el contracte de concessió que havia prestat servei fins a octubre del 2021“.

La consellera de Sanitat del PSPV en el moment de la reversió, Ana Barceló, va denunciar les males condicions en què la mercantil va deixar el centre hospitalari, amb dos centenars d’acomiadaments, quiròfans tancats i la supressió del servei. Algunes queixes arriben fins hui, com les referides al sistema informàtic del centre.

Les mocions que reclamen el retorn al model Alzira s’han presentat als ajuntaments de Torrevella, Guardamar, Oriola, Sant Miquel de Salines i el Pilar de la Foradada i hauran de valorar-se en un ple. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que va ser secretari autonòmic en l’època en què es va impulsar aquest model, ha rebutjat tornar a externalitzar departaments de salut, però s’obri a prorrogar algunes de les concessions en marxa. El titular de Sanitat advoca per esperar els resultats d’una auditoria que duen a terme treballadors de la conselleria abans de prendre alguna decisió.

Per insistir en la defensa del model de gestió externalitzat, Vox remet a un informe de la Sindicatura de Comptes que diu que “l’assistència sanitària integral de la població protegida del Departament de Salut de Torrevella, en els termes recollits en el contracte, suposa un estalvi de la despesa corrent pública al voltant de 45 milions d’euros anuals”. Això implicava “un 30% d’estalvi sobre la despesa mitjana d’hospitals de gestió pública d’aquest tipus”, apunten, i indiquen que “aqueix 30% va suposar que en els 15 anys de concessió es produïra un estalvi de 676.385.715 euros”.

El partit al·lega que els indicadors de qualitat assistencial eren millors sota la gestió de Ribera Salud, una qüestió que la conselleria de Sanitat posa en dubte en un informe sobre el Departament de Salut de Dénia. El text, elaborat per tècnics de Sanitat, qüestiona els indicadors que proporciona l’empresa privada, assenyala l’opacitat en les dades i qüestiona la comparativa que dona com a resultat l’estalvi.