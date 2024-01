Vox gastarà 700.000 euros a València en un estany al Jardí del Túria per a evitar que hi acampen sensellar

Un estany de 2.400 metres quadrats sota el pont de l’Àngel Custodi, al Jardí del Túria, amb un cost aproximat de 700.000 euros. Aquest és el projecte que va anunciar dimecres el primer tinent d’alcalde i regidor de Parcs i Jardins de Vox, Juan Manuel Badenas, soci de Govern de l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá.

El també portaveu municipal del partit d’extrema dreta va concretar així el que ja va avançar el 12 de gener passat, quan va dir que s’estudiaria un augment de la il·luminació i la construcció de nous estanys per a “evitar assentaments il·legals en alguns casos amb persones que pertorben el bon acompliment i el gaudi de les persones de València dels seus parcs i jardins”.

Anteriorment, des de l’equip de Govern municipal del PP i de Vox es va impulsar el desmantellament d’un assentament de sensellar en una estructura situat al Jardí del Túria i després es van posar traves a diverses organitzacions que es dediquen a donar aliments calents a persones sense recursos, moltes també en situació de sensellarisme.

Sobre aquest tema, Badenas va comentar: “Les persones han de ser tractades amb dignitat sempre. S’han de procurar instal·lacions perquè les persones estiguen albergades i que no dormen davall d’un pont, que no és una bona situació. Totes les activitats que es fan a València han d’estar autoritzades segons la normativa vigent. En aquest cas no existeix aquesta autorització per a fer aquest repartiment d’aliments i això no és competència meua. S’haurien de trobar millors ubicacions que no siguen els jardins, que són per a l’ús i el gaudi de tots els ciutadans, en què les persones que ho necessiten se’ls puga ajudar en la mesura de les possibilitats, però tractant d’evitar efectes de crida que produïsquen que de manera innecessària vinguen més persones a València de les que normalment hi vindrien”.

Badenas va tractar de desviar el focus d’aquesta iniciativa mesclant-la amb el primer Pla Director del Jardí del Túria que va aprovar Compromís al final de la legislatura passada amb l’objectiu de traçar el full de ruta de la zona verda per als pròxims 30 anys, amb motiu de la celebració del seu 35 aniversari. Badenas va criticar que l’anterior executiu va adjudicar aquest pla a l’empresa Cercle el Risell per 70.000 euros.

El regidor de Compromís, València, Sergi Campillo, va denunciar que Català ha delegat la competència de Parcs i Jardins en una persona que ha demostrat que es caracteritza per “la falta de rigor” i per la “incompetència”. Campillo ha denunciat que Badenas “és evident que ha volgut netejar-se la mala consciència d’ell i de tot el govern de Català per la mesura d’extrema dreta de construir una sèrie d’estanys sota els ponts del Jardí del Túria amb l’objectiu d’expulsar les persones pobres”.

La regidora socialista Maite Ibáñez va instar María José Catalá a “deixar d’amagar-se i dir obertament si fa costat a la mesura aporòfoba de construir estanys davall dels ponts del riu per a evitar que les persones en situació de vulnerabilitat puguen passar-hi la nit o, si no ho fa, reprovar públicament el seu soci de govern”.

“El govern de Catalá continua avant amb el seu projecte de construir estanys davall dels ponts, malgrat les crítiques de la Federació de Veïns i de diferents entitats socials. Queda clar que el govern de María José Catalá vol criminalitzar la gent que no té un altre remei que viure al carrer i per això els persegueix i prohibeix les ONG repartir aliments en el riu”, va dir l’edil socialista.

La regidora va lamentar, a més, que Badenas haja utilitzat un projecte que es va redactar amb la intenció de renaturalitzar els jardins del Túria per a justificar el seu “pla aporòfob” dels estanys. “No és el mateix renaturalitzar un parc o un jardí que generar aquest estigma a les persones sense recursos, a les persones vulnerables, que pateixe una política d’exclusió des d’una mirada de racisme, d’aporofòbia”.