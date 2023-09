Vox pressiona Catalá per cogovernar València: no donarà suport al conveni del nou estadi i insisteix que, sense els seus quatre edils, “no podrà aprovar quasi res”

“La senyora María José Catalá ha d’entendre d’una vegada per sempre que 13 (regidors) no en són 17, que, per tant, si vol fer algun tipus de conveni o renovació respecte dels representants del València CF haurà de pactar amb Compromís o amb el PSPV, però no amb Vox. Ja he dit moltes vegades que 13 és un mal nombre en aquest ajuntament, perquè no dona la majoria necessària per a poder aprovar quasi res. Nosaltres tenim la mà estirada per a defensar els interessos dels valencians”. El portaveu municipal de Vox a València, Juan Manuel Badenas, va llançar un primer avís a l’alcaldessa del PP, María José Catalá, mostrant la seua oposició rotunda a la signatura de qualsevol conveni urbanístic amb el València CF per a acabar el nou estadi mentre Peter Lim siga el màxim accionista del club.

Badenas va triar així un tema tremendament mediàtic i de gran transcendència social per escenificar els greus problemes que tindrà Català per a tirar avant els seus grans projectes si no dona entrada al partit d’extrema dreta en el Govern municipal. I és que el PP governa actualment en minoria amb 13 regidors, i amb els quatre de Vox arribaria als 17 necessaris per a donar eixida a les qüestions de més importància.

L’avís de Badenas no és casual, ja que es produeix al cap de pocs dies que l’alcaldessa Catalá comentara la setmana passada a preguntes d’elDiario.es que el Govern municipal està en una etapa “molt més discreta que l’anterior” en les seues relacions amb el club per a arribar a un acord i afegira: “Aquesta discreció ens portarà a resultats positius”. Catalá va assegurar també que no rebaixarà “ni un mil·límetre la intensitat ni la pressió en el nivell d’exigència sobre el València CF”.

El dirigent ultra va considerar que Catalá va parlar de discreció, “perquè els fa vergonya que se sàpia que tenen aquestes reunions, perquè és de vergonya tindre reunions amb algú que no t’ha tornat un préstec i estàs pensant de donar-li’n un altre, quan la senyora Catalá parla de reunions discretes és perquè li fa vergonya, perquè sap que el senyor Lim és un incomplidor”.

Aquesta oposició frontal acompanyada de l’advertiment que “13 és un mal nombre” es produeix a més en plena elaboració dels pressupostos municipals, que inclouran una de les mesures estrela de Catalá, la rebaixa de l’impost sobre béns immobles (IBI) en 71 milions d’euros. Per a tirar avant els comptes i la rebaixa fiscal, l’alcaldessa necessitarà el suport de Vox, ja que tant Compromís com el PSPV s’han mostrat poc inclinats en els últims anys a aplicar una rebaixa impositiva que consideren que beneficia més a qui més poder adquisitiu té i que suposarà una minva dels serveis públics.

En aquest sentit, Badenas va tirar pilotes fora quan se li va preguntar si l’entrada de Vox en el Govern municipal és una condició indispensable per a donar suport als pressupostos o qualsevol altre projecte municipal: “L’interés de Vox és l’interés dels valencians, per tant, analitzarem cas per cas”.

Al final del mes de juliol passat, Catalá va aconseguir el suport del partit d’extrema dreta per a posar en marxa l’activitat de l’Ajuntament de València en el ple d’organització que es va celebrar el 28 de juliol, en què va necessitar els seus vots per a aprovar diverses qüestions, com la constitució de les diferents comissions municipals o els sous dels regidors.

En aquell moment, Catalá va reconéixer Vox com a “soci preferent” i, a més de concedir als seus quatre regidors el sou màxim, pel fet d’atorgar-los el règim de dedicació exclusiva, va assumir diverses qüestions demanades pels ultres, com el canvi de nom de diferents regidories. Així, per exemple, es va crear una Àrea de Família i una altra de Millora Climàtica, i van desaparéixer la Regidoria d’Emergència Climàtica que portava Alejandro Ramón de Compromís, la de Cooperació Internacional i Migracions que dirigia la socialista Mayte Ibáñez, o la de Polítiques de Gènere i LGTBI que portava la regidora de Compromís Lucía Beamud.